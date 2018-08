Det finns två hockeyfilmer som brukar omtalas som odiskutabla kultrullar. Den ena är "Slagskott" från 1977, där Paul Newman spelade en luttrad tränare som får ett avdankat hockeylag i Charlestown på fötterna igen. Den andra filmen är "Mighty Ducks", Disneys feelgoodfavorit om ett gäng uträknade ungdomsspelare som blir mästare med hjälp av tränaren Gordon Bombay, spelad av Emilio Estevez.

Shaun Weiss fick många skratt för sin insats som målvakten Greg Goldberg. Men numera är det ingen som skrattar åt Weiss – tvärtom.

Shaun Weiss på glid

I fjol dömdes Weiss 150 dagars fängelse efter att ha stulit varor från elektronikaffär till ett värde av cirka 1200 kronor. Nu rapporterar sajten News.com att Weiss, som hunnit bli 39 år gammal, greps i helgen efter att ha kört påverkad i Kalifornien-förorten Oroville.

"Han var narkotikapåverkad när han greps", skriver Kalifornien-polisen i ett uttalande.

Shaun Weiss har även haft roller i tv-serierna "Nollor och nördar", "The Tony Danza Show" och "The King of Queens". När han dömdes till fängelse i fjol uttalade sig en talesperson till News.com.

– Han har nått botten. Jag hoppas att han kan hålla sig nykter och drogfri när han släpps ut, sa talespersonen då.

Sportvärlden sörjer

I sportvärlden, där man fortfarande minns Weiss porträtt av Greg Goldberg med värme, förfasas man över hur 39-åringen ser ut på bilden som polismyndigheten har tagit. "Han är helt oigenkännlig", lyder rubriken på News.com.

"Ja, det där är Goldberg. Åh nej", skriver kontot Barstool Sports.

"Åh, herregud. Det här är Goldberg. Det är så deprimerande", skriver sportreportern Jordan Strack.

"Ducks håller ihop. Dags att bevisa det och se till att Goldberg får lite hjälp", skriver forne elitidrottaren Jordan Demcher.

"Goldberg ser inte ut att må så bra. Killen är 39, men ser ut som 60", skriver football-skribenten Aaron Torres.