Det var i helgen som beskedet kom att den bulgariske boxaren Isus Velichkov avlidit i ringen, i samband med en gala i albanska Shkodra.

På plats fanns bland annat Patricia Berghult och Emil Pettersson, proffsboxare från Malmö.

– Jag stod inne i arenan och värmde under hans match och tittade lite grann, men när han blev knockad och inte reste sig gick jag därifrån och sedan såg jag att de kom med båren och bar honom till ambulansen, berättar Patricia Berghult som gick sin 13:e match på galan och tog sin 13:e seger, säger Berghult till Sydsvenskan.

Hon fortsätter:

– Det blev kaos.

Isus Velichkov bekräftar

Under gårdagen kom dock nya uppgifter som skakat boxningsvärlden.

Den avlidne boxaren var inte Isus Velichkov – utan hans kusin Boris Stanchov, som tävlat under Velichkovs licens. Detta rapporterar flera bulgariska medier.

Enligt den bulgariska sajten Topsport ska Stanchov ha gått totalt åtta matcher under falsk identitet, där han vunnit tre och förlorat fem. Anledningen ska vara att han ville träna upp sig utan att få förluster registrerade under sitt namn, för att sedan när han kände sig redo byta och tävla under sitt eget namn.

Isus Velichkov bekräftar att han kände till att hans kusin använde sig av hans licens.

– Han sa att det inte var några problem och att tränaren kände till det, säger han.

Stanchovs manager hävdar dock att han var helt ovetandes om att hans klient tävlade under någon annans namn.

– Han har haft två matcher i Bulgarien och det har aldrig varit någon tvekan om vad han har hetat. Till och med publiken har ropat 'Isus, Isus', säger Ventsislav Georgiev.

Föräldrarna kräver förklaring

Stanchovs föräldrar säger att deras son inte led av några hälsoproblem. De kräver nu en förklaring till hur det här kunnat hända.

De berättar att de fick dödsbeskedet från Georgiev, som samtidigt gav föräldrarna två ID-kort och 4000 kronor för hans senaste match.

– Jag frågade honom 'hur kan mitt barn få kliva upp i ringen under ett annat namn?' Och han vände sig om och sa att 'jag visste inte att ditt barn använde ett annat namn'. Var han ens där med honom? Han är Boris manager, inte Isus. Han borde veta, säger mamman Simeonka Stanchova.

Bulgariens boxningsförbund utreder nu händelsen.