Letten Igors Rausis fångades på film under en tävling i Frankrike. Där syntes han sitta på toaletten och kolla på sin telefon under en av pauserna under matcherna. Telefonen hittades senare där han lämnat den kvar på toaletten.

Det är förbjudet att använda sin telefon under schacktävlingar, och inför mästerskap måste tävlande gå igenom metalldetektorer.

58-åringen har sedermera erkänt att det var hans telefon som hittades på toaletten under tävlingen.

– Jag tappade det helt enkelt i går. Jag har bekräftat att jag använt telefonen under spelet. Vad kan jag mer säga?, säger Rausis.

Har misstänkts länge

Enligt News.com har han länge misstänkts för fusk, men det är inget som kunnat bevisas – förrän nu.

Rausis har klättrat på rankinglistan med en osedvanlig snabbhet. I lördags var han rankad som nr 53 i världen. Det har skapat en stor misstanke. Yuri Garrett, som arbetar med fair play inom schackcirkusen, har bekräftat att man utreder ett storskaligt fusk.

– Det är galet att inte Rausis stoppats tidigare. Det känns naivt att folk tror någon kan utvecklas så mycket när de är över femtio, har stormästaren Danny Gormally sagt till Deadspin.

Enligt Chess.com har FIDE Ethics Commission tagit över fallet och även den franska polisen har involverats.

