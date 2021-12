Auktionerar ut arvet – efter Zachrissons död

Göran Zachrisson berättade alltid en historia på sitt unika sätt.

Han var litterär och sökte med sina reportage alltid efter en sanning bakom en framgång eller ett resultat.

Under 30 år på SVT-sporten mötte han sportens största stjärnor.

Han var banbrytande och berättade historier om idrottsstjärnor som ingen annan gjort tidigare. Han mötte stjärnor som Björn Borg, Ingemar Stenmark och Muhammad Ali.

1993 gick han vidare till Viasat där han kommenterade golf fram till 2019. Han skrev även krönikor till tidningen Svensk golf.

Rösten var Göran Zachrissons viktigaste instrument.

Men under sin sista tid i livet hade han svårt att prata.

I juni fick han diagnosen strupcancer.

– Pappa blev svagare under det sista året. Han lärde sig tala igen med en slags ventil även om det inte blev så långa meningar, säger Petter Zachrisson, 57. Han fick en kanyl i halsen för att kunna andas.

Göran Zachrisson. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN Göran Zachrisson. Foto: JORMA VALKONEN/TT / JORMA VALKONEN TT NYHETSBYRÅN

Somnade in 11 augusti

Den 2 juli i år åkte Göran Zachrisson in på sjukhus.

Han kom aldrig hem igen.

Han somnade in på Ersta sjukhus i Stockholm den 11 augusti, 83 år gammal.

Nu är det bara några dagar kvar till jul. Lite mer än fyra månader har gått sedan Göran Zachrissons hjärta slutade att slå.

– Pappa fick somna in, det gick så fort på slutet, säger Petter Zachrisson.

– Min gamla pappa dök upp även under sina sista dagar i livet. Han var nyfiken, hade humor och var generös. Han hade en fantastisk gåva.

Petter Zachrisson berättar att begravningen av sin pappa blev fin.

– Men jag var som i ett töcken. Jag var utmattad och det har jag varit under hela hösten, men nu har det värsta lagt sig. Det känns okej, säger han.

– Pappas nära vänner har varit med under den här resan. Det har varit fint att få lära känna dem, nya dörrar har öppnats med fina och roliga minnen. I morgon ska jag ut och träffa en god vän till pappa.

Familjen bodde i Djursholm

Petter Zachrisson berättar att även hans lillebror Jonas vänner kom till pappa Görans begravning.

– Jag har äntligen kunnat sörja min bror Jonas. Det känns också så fint, säger Petter Zachrisson.

Petter Zachrisson växte upp med lillebror Jonas, mamma Gunilla och pappa Göran under 1960- och 70-talet i Djursholm strax norr om Stockholm.

Nu är hans mamma, pappa och lillebror Jonas borta.

Petter Zachrisson med brodern Jonas. Foto: PRIVAT

Gunilla drabbades av cancer och avled 2012. Några år senare dog familjens hund Raja.

Familjens Zachrisson drabbas av flera tragedier.

Jonas, Petters ett och ett halvt år yngre bror, fick strax efter sin mammas död besked att han drabbats av cancer.

Jonas avled våren 2019, 53 år gammal.

– Mamma var ankaret i pappas liv, säger Petter Zachrisson. Mamma var förutsättningen för vårt köksbord i Djursholm när pappa bjöd in vänner.

Tv-profilens sorg efter sin fru Gunilla och sin son Jonas gjorde att han hade problem med alkoholen.

I början av december 2018 greps Göran Zachrisson för rattfylla av polis några kilometer från sitt radhus i Djursholm.

Hans körkort drogs in och hans liv förändrades.

Han tog direkt hjälp av en alkoholterapeut för att få hjälp att sluta dricka alkohol.

– Folket i Djursholm visade en sådan omtanke för pappa och tog hand om honom när det blev knasigt på slutet, säger Petter Zachrisson.

Göran Zachrisson i hemmet i Djursholm 2013. Foto: JENS L'ESTRADE

”Sorterar pappas prylar”

Göran Zachrisson drabbades själv av cancer som spred sig i hans kropp.

Den populäre tv-personligheten tvingades genomgå en rad olika behandlingar.

Sjukdomsförloppet gick snabbt.

– Pappa var för svag för att ta emot strålbehandling mot sin cancer, säger Petter Zachrisson.

Nu har radhuset i Djursholm, Petter Zachrissons gamla barndomshem, blivit ett reträttställe.

– Jag håller på att sortera pappas alla prylar. Han samlade på sig så mycket under sitt liv. Cyklar, långfärdsskridskor, litteratur, en flagga från ett golfhål, allt finns i huset, säger Petter Zachrisson.

Nu ska han donera och auktionera ut sin pappas prylar.

– Mycket kommer att hamna på ett golfmuseum i Landskrona och litteraturen ska skänkas Djursholms golfklubb.

Sonen Petter Zachrisson tar en dag i taget.

– Jag har lärt mig att respektera åldrandet. Det var väldigt jobbigt den första tiden efter pappas död men livet har blivit enklare. Nu kan jag i lugn och ro sitta i mitt föräldrahem och plocka fram album och böcker. Det känns fint.

Hur ska du fira julen?

– På julafton träffar jag delar av mina goda vänner och kusiner. Det blir en helt barnfri hörna, säger Petter Zachrisson.

Han beskriver sin pappa som stilig, som hade en fin bil och som älskade god mat. Och så var det alltid ordning och reda.

– Men det var ingen glamour alla gånger att resa över hela världen och sitta i en liten barack och kommentera golf i åtta timmar utan att kunna gå på toaletten, säger Petter Zachrisson.

Claes Andersson, 50, kom till MTG och TV3 2000.

– Göran tog mig direkt under sina vingar, berättar Claes Andersson, som i dag är reporter och programledare på Viaplay.

– Han uttryckte sig på ett underbart sätt, även i skrift. Jag skulle skriva en ”påa” inför en intervju som han skulle göra. Göran läste och kom tillbaka till mig och sa ”jag ändrade lite på texten”.

Blev det bra?

– Jag undrade varför jag ens skrev något från början. Han var ett otroligt geni och alltid så förberedd inför ett jobb.

Göran Zachrisson bevakade golfens största tävlingar i 50 år under sin fantastiska yrkeskarriär.

Claes Andersson berättar en historia när han var producent för British Open som den legendariske tv-kommentatorn bevakade.

– Jag minns inte exakt vilket år det var, men det var alltid långa sändningar. I en reklampaus gick han på toaletten, när vi var tillbaka i sändning var det tyst i rutan. Sedan hörde jag en dörr gnissla när Göran kom in i den lilla baracken där han satt och kommenterade. Han öppnade direkt med ”det här hålet lutar åt vänster – men kanske även lite åt höger”. Han fanns sig alltid i alla situationer och var ett helproffs.

Finurliga formuleringar

Henrik Strömblad, 56, arbetade också nära Göran Zachrisson under många år på Viasat.

– Göran lärde oss mycket om reportage, hur man skulle tänka och vilken ton vi skulle ha. Han var mentor till oss på redaktionen. Han var en fin man som tänkte på alla, säger Henrik Strömblad, som i dag är kommentator på Viaplay.

– Göran, eller ”Zacke” som vi nästan alltid sa, var en fantastisk berättare. Han var väldigt viktig för alla oss på redaktionen. ”Zacke” hittade och uppfann de riktigt finurliga formuleringarna i sitt kommenterande.

Tv-kommentatorn Henrik Strömblad. Foto: KARL NORDLUND / TV3

Strömblad delar med sig två av sina favoriter.

– ”Han missade en putt som inte var längre än en normallång fisk”. Eller vad sägs om ”Greenerna är så snabba att bollen inte slutar att rulla förrän den har stannat”. Så fantastiskt och briljant att säga så i en direktsändning, säger Henrik Strömblad.

Tv-personligheten Göran Zachrisson älskade hundar. Han tog gärna med sin Raja in i kommentatorshytten under golftävlingar som han bevakade.

– Raja låg i princip alltid lugnt och stilla under bordet men under en tävling blev hon plötsligt orolig och började skälla. Ljudet gick in i Görans mikrofon och ut till tittarna. Men som den mästare av snabba formuleringar som ”Zacke” var så fann han sig snabbt: ”Men hör ni, nu är det en hund på banan” var hans snabba och träffsäkra replik, berättar Henrik Strömblad.