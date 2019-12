Anfallsesset Ian Wright rönte stora framgångar när han spelade med Arsenal under 1990-talet. Han vann Premier League en gång, dåvarande Cupvinnarcupen en gång, FA-cupen två gånger och ligacupen en gång. Med sina 185 mål är han klubbens näst främste målskytt genom alla tider, endast distanserad av Thierry Henrys 228 fullträffar. Under sina sex säsonger i Crystal Palace gjorde Wright 117 mål vilket gör honom till klubbens tredje bästa målskytt någonsin.

Men han hade problem med raseriutbrott under karriären. Han fick böta motsvarande 15 000 kronor för att ha spottat på Oldham-fans 1992. En annan gång vandaliserade han domarnas omklädningsrum efter en match.

– Jag slängde alla deras kläder i vattnet och kastade tv:n i väggen. Det var som att jag fick en blackout i rent raseri, säger Ian Wright i tv-programmet ”I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here”.

”Jag kan inte minnas att jag någonsin fick en kram”

Han berättar i programmet om sin svåra uppväxt där han ofta blev slagen.

– Jag kan inte minnas att jag någonsin fick en kram. Jag kände mig bara så ensam. Jag hatade att vara i vårt hem, jag hatade min syster, min moster och min styvfar, säger Wright.

Han tog moderns uttalande om att hon hellre hade gjort än fött honom särskilt hårt. Men han använde hatet mot människorna i sin uppväxt som drivkraft för att bli en så bra fotbollsspelare som möjligt. Efter att ha anmälts till disciplinnämnden ett halvdussin gånger fick han rådet av en terapeut att försöka sluta fred med sin familj.

– Jag försökte så många gånger, men min mamma kunde aldrig öppna upp sig, säger Wright.

Han har själv åtta barn och försöker att inte göra samma misstag som han anser hans mamma gjorde vid hans uppväxt.

– Jag skulle inte säga att jag är världens bästa pappa men jag vet hur man ger kärlek och hur det kan påverka dig när du växer upp. Min uppväxt har gjort att jag har mycket kärlek att ge ge nu, säger Ian Wright.

