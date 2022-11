Flera medier, bland annat engelska Mirror och MMA Fighting, uppgav sent på söndagskvällen att förre MMA-stjärnan Anthony ”Rumble” Johnson avlidit.

Den ansedda MMA-journalisten Ariel Helwani skriver om Johnsons bortgång.

”Johnson har kämpat mot en sjukdom under en längre tid”, rapporterar Helwani.

För ett drygt år sedan var tanken att Anthony Johnson skulle gå en match om Bellator-titeln. Rumble”, som han alltså kallades, var tvungen att dra sig ur på grund av hälsoproblem.

Enligt amerikanska ESPN förklarade hans tränare, Ali Abelaziz, i oktober förra året att Johnson hade sjukdomsproblem:

– Rumble går igenom vissa hälsoproblem just nu, det är väldigt tråkigt. Jag tror att jag vill att alla ska be för honom. Be för Anthony.

Anthony Johnson gick en match mot Alexander ”The Mauler” Gustafsson i januari 2015 i Stockholm. Amerikanen vann på knock.

”Rumble” hyllas på sociala medier

Han hyllas på sociala medier av både nuvarande och tidigare MMA–stjärnor.

Michael Chiesa skriver på Twitter:

”En av de mest profilerade KO-artisterna vår sport någonsin har sett ”.

Också på Twitter konstaterar Derek Brunson:

”Alltid jobbat för att vara en bättre man. Livet kan vara kort. Glöm aldrig att njuta och uppskatta”.