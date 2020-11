Vonns stöttning efter den svenska ilskan

Det var när det svenska laget, åtta åkare och ledarstaben, anlände till Levi i tisdags som damchefen Christian Thoma testades positivt för covid-19.

Två dagar senare kom dock mardrömsbeskedet. Hela det svenska laget måste sättas i karantän – och missar därmed slalompramiären i Levi.

Den svenska skidstjärnan Anna Swenn-Larsson går därmed miste om två slalomtävlingar den här säsongen på grund av de finska coronareglerna.

– Jag var glad att det var två tävlingar den här helgen. Men nu är det ju det värsta som kunde hända. Det är en femtedel av vår slalomsäsong som bara rycks ifrån en, sade Anna Swenn-Larsson till TT och fortsatte:

– Just nu känner jag mig bara tom. Under isen. Under marken. Det känns för jävligt, säger Anna Swenn-Larsson.

”Jag är så ledsen Anna”

Swenn Larsson får därmed vänta på sin slalomdebut – då nästa tävling inte avgörs förrän den 29 december.

De svenska åkarna har ifrågasatt de finska coronareglerna på sociala medier och får där stöttning av den alpina drottningen Lindsey Vonn.

”Jag är så ledsen Anna. Jag tycker inte att det här är rättvist överhuvudtaget. Jag hoppas att de kan komma fram till en lösning”, svarar Lindsey Vonn på Swenn-Larssons inlägg.

Den italienska åkaren Federica Brignone riktar också stark kritik mot de reglerna som bevisligen kan få mardrömskonsekvenser för ett helt landslag.

”Vad testas vi för? Hur är det möjligt att alla idrottare från en nation (som alla har testat negativt tre gånger) där en ledare har testat positivt inte tillåts att tävla? Är detta verkligen rättvist? Vad händer om en person i varje lag testas positivt? Kommer ingen att få tävla då? Det här kommer att hända hela tiden den här säsongen och alla vet det!”, skriver hon i ett inlägg på Instagram.