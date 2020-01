Världscuptävlingarna ställs in i corona-panik

”Det är med stor beklagan som vi tvingas ta beslutet att ställa in världscuptävlingarna i Yanqing den här säsongen, de första alpina världscuptävlingarna i Kina och de första för-OS-tävlingarna”, säger Fis-ordföranden Gian-Franco Kasper i ett uttalande.

”Även om risknivån i Yanqing är låg måste hälsan och välbefinnandet för de aktiva och alla deltagare prioriteras. Det är också viktigt att de aktiva kan fokusera på sin prestation och särskilt i en helt ny och väldigt utmanande bana.”

Svenska landslagsledningen tog redan i går beskedet att de inte kommer åka dit.

– Det är av hälsoskäl vi tagit beslutet. Den utveckling som smittspridningen av Coronaviruset har, gör att vi i det medicinska teamet gör bedömningen att det inte är lämpligt att resa till Kina för tillfället, säger landslagets läkare Jakob Swanberg i ett pressmeddelande.

Flera tävlingar har ställts in

Fis och den kinesiska arrangören ska nu försöka att planera in de inställda herrtävlingarna i samband med damernas OS-test i fartbackarna i Nanqing i mars nästa år.

Flera kinesiska idrottstävlingar, bland annat ett flertal OS-kval, har ställts in eller flyttats från Kina. Internationella friidrottsförbundet har dock ännu inte bestämt hur det ska bli med inne-VM i Nanjing i mars.

Svenske fartåkaren Alexander Köll skulle ha tävlat i Kina, och fick just beskedet att Fis ställt in tävlingarna. Men det var som sagt redan under tisdagen som det svenska förbundet beslutade att dra in sin medverkan.

– Det var ju vår landslagsläkare som har haft diskussioner och möten med våra tränare, och han avrådde att vi skulle resa dit. Hälsan är ju viktigare än något annat.

– Självklart är det synd, jag hade gärna tävlat i Kina, det är ju OS där om två år, men jag litar fullständigt på landslagsledningen och läkarna. Hälsan är ju det viktigaste vi har. Just nu känns det inte som att är under kontroll i Kina, därför tror jag att det var rätt beslut av Fis och det svenska förbundet, säger Köll.

”För mycket risker med att åka dit”

29-åringen har själv inte haft några olustkänslor inför tävlingen, då han haft fullt fokus på förberedelser inför andra tävlingar.

– Jag har inte tänkt mycket på det. Jag har varit så fokuserad på tävlingarna i Kitzbühl och nu i helgen är det tävlingar i Garmisch. Jag tar det alltid dag för dag, det har inte kommit så långt att man tänkt på Kina. Tränarna har så bra koll på vad som händer.

– Jag vet att de haft massa diskussioner med andra och hämtat in information, så jag är glad att man har så proffsig ledning.

– Det är för mycket risker med att åka dit, och det känns bra att de tar beslutet med hänsyn till åkarnas hälsa, säger han.