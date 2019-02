Nästan 100 000 människor har besökt VM i Åre under mästerskapets två veckor. Flera svenska stjärnor har vittnat om att publikstödet höjt dem i jakten på medaljer.

– Det var helt underbart att åka in här, säger silvermedaljören Anna Swenn Larsson.

Målsättningen för antalet besökare var satt något högre, men arrangörerna menar att det lilla tappet inte ska påverka ekonomin nämnvärt.

På ett sätt sticker Åre ut när det kommer till alpina mästerskap. Både Aksel Lund Svindal och Lindsey Vonn – två giganter inom sporten – avslutade sina karriärer och firade med en stor fest förra helgen.

Samtidigt har arrangörerna stött på flera problem.

Kaos inför starten i VM i Åre 2019

Redan innan tävlingarna drog i gång hade flera nationer svårigheter med att ta sig till Åre.

Stora delar av det italienska laget kom fram till Stockholm vid midnatt och möttes då av kaos.

– Vi ville ta taxi in till centrum men det var två timmars kö i minus 15 grader. Vi lade oss att vila på flygplatsen. Och vid fyra på morgonen tog vi ett tåg till Östersund, sa Christof Innerhofer, världsmästare i super-G.

– Jag har inte ens all min utrustning. Och min tränare kom hit klockan ett i natt, sa superstjärnan Mikaela Shiffrin.

Åre-VM:s vd, Niklas Carlsson, svarar på kritiken:

– Vi tyckte att den kritiken var lite obefogad, vi ville hjälpa till. Men jag förstår de aktiva, det är tråkigt för de som drabbas.

Erkänner: ”Absolut ett misstag”

Den största missen stod man för efter det att damernas störtlopp avgjorts. Då valde arrangören, på inrådan av representanter för det internationella skidförbundet, att gå in och bryta upp – för att sedan salta och vattna. Men kylan som behövdes kom aldrig, något som ledde till vad många ansåg vara orättvisa förhållanden i slalomen i herrarnas kombination.

– Det är det dummaste jag sett, dundrade norrmannen Kjetil Jansrud.

– Absolut ett misstag när man ser hur det blev, erkände tävlingschefen Hans Olsson för SVT.

Niklas Carlsson håller med Olsson.

– Vi gick in och pistade på Fis direktiv, och det var troligtvis ett felaktigt beslut. Där var det inte helt perfekt underlag, övriga tävlingar kan vi vara stolta över det vi fått till, säger han.

Shiffrin: ”Kommer lämna besvikna”

När man väl började få bukt med underlaget stod arrangören för ett nytt problem inför damernas storslalom: Hårda vindar. SMHI hade utfärdat en klass 1-varning över Jämtland, och ett tag såg det ut som att torsdagens tävlingar skulle behöva ställas in.

– Det fanns en stor oro inför planeringen framöver, om vi inte kan köra nu vad händer då? Hur blir det för alla involverade och med tv-tider? Vi har haft lite stolpe in, det har varit nära att det kunnat ställas in men vi har inte behöva göra det, säger vd:n Carlsson.

När kritiken mot underlaget lagt sig kom nästa utspel. Flera åkare menade att Åre inte är lämplig som mästerskapsort överhuvudtaget, på grund av det omväxlande vädret.

– Är det så här alldeles för ofta tycker jag inte man ska köra OS här. Det förtjänar inte att vara en OS-backe, sa Mikaela Shiffrin och menade att ”många aktiva kommer lämna Åre i besvikelse”.

– Du kan inte gå från minus 30 till plus sex på en vecka. Sådant existerar inte i Italien, menade italienskan Sofia Goggia.

VM i Åre 2019: Rasar: ”En skandal”

Just italienare har varit extra snabba att kritisera arrangemanget i Åre under det här mästerskapet. Sofia Goggias landsmän på andra sidan intervjumikrofonen – journalisterna – var rasande när ett ruskväder som drog in över staden påverkade förutsättningarna sett ur mediernas perspektiv. Det började nämligen regna in i presstältet. ”En skandal”, menade reportrar från både Rai och Gazzetta dello Sport.

Niklas Carlsson tror inte att det är någon slump att en stor mängd kritik kommit från just Italien – då landet konkurrerar med Sverige om att få arrangera OS 2026.

– Det är lite extra kul. Hade vi haft ett VM i Italien nu hade vi också kunnat spetsa till frågor: Hade vi gjort så här i Sverige?. Det är en del av spelet, och det måste man ta. Vi måste vara extra duktiga, samtidigt. Det är en utomhussport, vi är i den miljö vi är och det vet alla aktiva om. Det här med OS blir en extra krydda som gör att blir lite roligare.

