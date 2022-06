Vonn under ceremonin.

Lindsey Vonn valdes under natten till lördagen in i den amerikanska olympiska kommitténs ”hall of fame”.

Väl där höll alpinstjärnan ett känslosamt tal där hon inte lyckades hålla tillbaka tårarna.

– Framför allt så vill jag dedikera det här till min mamma. Hon går sin egen kamp med ALS just nu, sade Vonn.