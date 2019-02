Frida Hansdotter med alpina landslagskollegor jagar VM-medaljer på hemmaplan i Åre.

Lagom till helgen väntas storpublik under världsmästerskapen som avgörs i Sverige.

Totalt kan mellan 15 000 och 20 000 åskådare följa varje tävling. Och VM-organisationen räknar med 120 000 besökare under de två veckor då tävlingarna pågår.

Allra störst väntas publiken bli under lördagen då störtloppet avgörs.

– Vi har haft stor förfrågan från norska fans och har utökat läktaren till lördagens tävlingar, säger Ulrika Svensson, marknadschef för VM.

Kronprinsessan på plats i Åre under VM

Men redan under fredagen tog Kronprinsessan Victoria med prins Daniel och familj plats på läktarna. Prinsessan Estelle var klädd i svensk mössa med blågula flaggor målade på kinderna och sågs vifta med en svensk flagga. Även prins Oscar tog plats på läktarna, rejält påpälsad i snöyran, med på gott humör.

Visst råder rivalitet i backarna mellan de norska och svenska alpinstjärnorna. Men på läktarna sågs Victoria och Daniel umgås med norska kronprinsen Haakon och kronprinsessan Mette-Marit och skratta tillsammans.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel kommer att vara på plats under fredagen samt i helgen. Kungen och drottningen kommer att närvara under totalt sex dagar, från lördag 9 februari och fram till och med 11 februari samt under avslutningshelgen.

Sveriges största medaljchanser väntar nästa helg då slalomen avgörs på dam- och herrsidan.