Storslalomstjärnan visar upp storform inför vinterspelen i Peking.

Under tisdagen plockade Sara Hector hem andra raka världscupssegern. Och hon har varit på pallen fem gånger – i de fem senaste tävlingarna.

Men 29-åringen har inte satt upp något medaljmål.

– Jag har inte satt upp resultatmål utan det kommer mer handla om prestationsmål. Men målet är att komma dit och vara i mitt livs bästa form, sa hon i en intervju med SportExpressen tidigare i vinter.

När landslagskollegerna ska peka ut det största guldhoppet i OS är svaret samstämmigt.

– Sara Hector är så klart vårt största hopp. Hon är i sån form att jag har inte sett något liknande. Hon krossar ju helt totalt på världscupen nu. Hon blir kul att se, säger Kristoffer Jakobsen.

Anna Swenn-Larsson pekar ut detaljen

Anna Swenn-Larsson som tränat nära Hector i flera år stämmer in:

– Sara är ju extremt stark just nu. Hon åker sjukt bra. Jag har inte sett många åka så strakt som hon gör i storslalom som hon gör nu. Jag ser inte vem som skulle kunna slå henne just nu. Sen vet man att allt ska stämma just den dagen. Men jag skulle säga att Sara är ett extremt stort guldhopp, säger hon.

Vad ser du för skillnad i hennes åkning?

– Jag har sett henne under väldigt många år och jag har sett henne vara väldigt stark på träning. Men hon åker med ett självförtroende nu som hon inte har gjort förut, säger slalomåkaren och pekar ut en teknisk detalj.

– Det känns som Sara har kommit upp i position. Hon har ju åkt väldigt bra tidigare men kunnat var lite låg ibland. Nu känns det verkligen som hon står upp mycket mer och är mycket mindre sårbar än vad hon har varit innan. Det skulle jag säga utifrån.

– Sen känns hon så lugn och väldigt stark.