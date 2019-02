Sveriges trupp till alpina VM i Åre, som invigs på måndagen, är spikad. Det blev en tuff uppgörelse om slalomplatserna på damsidan – där det till slut stod klart Estelle Alphand och Emelie Wikström får stå utanför truppen.

Charlotta Säfvenberg och Ylva Stålnacke tog de två sista platserna utöver givna Frida Hansdotter och Anna Swenn-Larsson.

Alphand drabbades av ett benbrott i november, och Wikström har inte lyckats komma upp i den nivå hon tidigare visat.

– Min säsong har inte gått helt som jag önskat, men jag kände att det var väldigt öppet med de två platserna som var kvar. Det finns fler som blivit uttagna utan att ha uppfyllt kriterierna, jag har känt att det varit ganska öppet. Jag har inte tagit något för givet, men jag har haft hoppet in i det sista, säger 26-åringen när SportExpressen når henne.

Emelie Wikström besviken efter beskedet

Wikström fick inte reda på att hon lämnats utanför truppen innan den offentliggjordes.

– Jag är jättebesviken, jag tycker att det är jättetråkigt. Det är väldigt tråkigt att jag inte fått något samtal till mig, tyvärr. Jag fick läsa det på Expressen.

– Det var väldigt tråkigt, jag är jättebesviken över att jag inte är med – men jag hade hoppats på ett samtal från ledningen om det.

Du hade räknat med att de skulle höra av sig?

– Jag förväntade mig att de skulle ringa och ge mig beskedet, oavsett vilket besked det var. Inget konstigare än så.

Förklarar landslagets beslut

Under SportExpressens intervju med Wikström får hon ett samtal från alpina landslagets damchef Lars Melin. Kort senare berättar han om samtalet med den svenska slalomåkaren.

– Det är klart att hon är besviken, och det har hon all rätt att vara. Emelie har en uppåtgående trend och har levererat bättre och bättre, men ännu är hon inte riktigt där. Jag är inte orolig över att hon inte kommer tillbaka, det kommer hon göra. Jag hoppas att hon kan vända det här till något positivt.

Hur ser du på hennes besvikelse över att ni inte hörde av er innan truppen blev offentlig?

– Ibland kan det gå lite fort, det är främst de som åker vi hör av oss till.

Emelie Wikström:

– Just nu fokuserar jag bara på att försöka se framåt och se det positiva. Det börjar gå mycket bättre på träningar och race bitvis, jag försöker fokusera på det just nu för att ta med mig de bitarna in på slutet av säsongen.

