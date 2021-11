Hyllas av Peter Jihde: ”Hatten av för Kajsa”

Att en vinter med svenska framgångar väntar är knappast en högoddsare med alla OS-medaljhopp som finns i bland annat längdskidor och skidskytte.

Samtidigt finns också sporter som har det tyngre, bland annat det alpina landslaget som under förra säsongen gjorde sin sämsta prestation på 47 år. En som vet hur det är under de tyngre perioderna är Kajsa Kling, som nu är klar som expert för Nent Group under vinterns alpina sändningar.

Hon blev deprimerad efter att hon kom på pallen i världscupen för första gången.

– Det var som att inget var värt något längre, jag hade uppnått resultatet som var det stora målet och min huvudsakliga uppgift. När det inte blev bra var det som att det inte fanns någon mening längre, sa hon i tv-programmet Fjällstugan för snart två år sedan.

Kajsa Kling blir tv-expert

Kling tror att hon kommer kunna bidra med både positiva och negativa erfarenheter från sin egen karriär i sin roll som expert.

– Jag tror att det är ett ganska stort mörkertal, både i samhället generellt men även inom idrott. Psykisk ohälsa är ganska stort och jag tycker att det är en grej att prata om för det är lite ”skämmigt” om man säger så. Det är kanske en grej vi kan ta upp och som jag tycker att jag kan ge en ganska bra bild av. Med mitt perspektiv som en idrottare som inte har mått så bra, säger Kajsa Kling.

Hur kan man prata om det i en studio på ett bra sätt?

– Dels tror jag det handlar om att man bara pratar om det generellt. Det måste också vara människor som bjuder till och vill öppna upp om sitt mående. Just att man pratar om det och visar att det finns. Och att man kan vara trygg och prata om det också. Sedan vet jag inte exakt hur man ska göra men det är ett viktigt ämne att man ska må bra, att man ska slippa må dåligt oavsett var man är.

Kajsa Kling berättar att det var hennes eget initiativ att bli tv-expert för Nent Group.

– Jag tänkte att det kunde vara en kul grej att haka på. Jag skrev bara att ”jag finns här, är ni intresserade kan ni höra av er”. Sedan hördes vi under sommaren och det har varit en diskussion så nu är jag här.

Peter Jihde: ”Hatten av”

Kajsa Kling kommer bland annat att sitta i studion med Peter Jihde. Programledaren hyllar Kling och tror att hennes historia med psykisk ohälsa kan tas upp i sändningarna.

– Det tror jag. Jag tror att det är väldigt många som mår och har mått som Kajsa Kling gjorde. Jag är otroligt imponerad att hon har berättat om det på ett sånt sätt som hon har gjort. Jag önskar att fler gjorde det eftersom idrottsmän och idrottskvinnor är sådana förebilder. Vågar de prata om jobbiga saker vågar vi andra också göra det. Hatten av för Kajsa, säger Jidhe.

Han själv har sysslat med samhällsjournalistik den senaste tiden och håller fortfarande på med programmet ”På gränsen”. Han menar trots det att sportjournalistiken är lika viktig för samhället.

– Det här är också samhällsjournalistik, det här är en väldigt viktig del av samhället. Det finns få saker i samhället som berör ett helt land som en OS-final i stafett eller en OS-final i ishockey eller en Wimbledon-final i tennis med en man eller kvinna som är svensk. Det här är samhälle om någonting, säger Jihde.

Men det sker ändå mörkare grejer i samhället än i sporten?

– Fråga Linn Svahn om det. När hon misslyckas på ett VM eller skadar sin axel. Det finns ett mörker här också som man kan prata om. Men jag hör vad du säger, det är två saker som är olika. Det är fantastiskt att få båda två.

