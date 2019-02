”Hon skrev till mig privat, verkligen superschysst”

Inför VM har Anna Swenn Larsson hittat formen. Något som inte har gått slalomstjärnan Mikaela Shiffrin obemärkt förbi.

– Hon är en riktigt cool atlet, hennes skidåkning är alltid spännande att titta på och hon är en väldigt trevlig person. Jag blev väldigt glad för hennes skull i Maribor när hon kom tillbaka på podiet efter ett tufft race i Flachau, säger Shiffrin.

LÄS MER: Vinterstudion 2019 – så sänder SVT hela vintern

I den slovenska skidorten klev svenskan upp på pallen som tvåa, bakom segrande Shiffrin.

Tävlingen innan, i österrikiska Flachau stod de också på pallen tillsammans, men då diskvalificerades svenskan efteråt. Hon hade grenslat en käpp, vilket uppmärksammades först på de efterföljande tv-bilderna.

– Jag kände absolut inte grenslingen. Och det var det jag tyckte var jobbigt och pinsamt, säger Anna Swenn Larsson som fick stöd av de svenska landslagsvännerna efteråt.

Foto: GEPA PICTURES/ MATHIAS MANDL / GEPA BILDBYRÅN

Men även tävlingens segrare, Mikaela Shiffrin hörde av sig.

– Hon var helt fantastiskt och jättesnäll. Hon skrev till mig privat och var verkligen superschyst, säger Anna Swenn Larsson.





LÄS MER: ”Guts största kris - vad håller hon på med?”



Fick revansch i VM-genrepet

Sedan kom alltså pallplatsen i VM-genrepet i Maribor i början av februari.

– Det var fantastiskt och kändes som en revansch. Det var sjukt kul och svårt att förstå att det ändå har hänt, säger Anna Swenn Larsson.

På prispallen passade hon på att spruta med segrande Mikaela Shiffrin med champagne efter några kaotiska minuter.

–Jag fick inte riktigt upp min kork, så då sprutade de ner mig och jag såg ingenting. Sedan fick jag Shiffrins flaska och då trodde jag det var hon som hade sprutat ner mig mest, men det var tydligen Wendy Holdener som körde järnet.

Är ni fortfarande vänner?

– Absolut, det är inga konstigheter, hon tyckte det var kul.

Bor under samma tak

Under VM i Åre bor den amerikanska stjärnan under samma tak som den svenska slalomåkaren. Mikaela Shiffrin har hyrt in sig på det svenska landslagshotellet, som ligger bredvid arenan.

– Vi har en liten lägenhet som är väldigt mysig och känns som hemma, säger Shiffrin.

– Hon har varit väldigt gullig mot mig, och är en imponerande idrottsprofil och någon jag kollar mycket på, hon är sjukt vass, men inte oslagbar, säger Anna Swenn Larsson.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

MISSA INTE: VM-guiden – 204 sidor om vinterns mästerskap

27-åringen från Rättvik har, förutom grenslingen i Flachau inte varit sämre än sjua den här säsongen i slalom. På OS i Pyeongchang i fjol slutade hon femma.

Ett resultat som hamnade i skymundan, när Frida Hansdotter körde hem OS-guldet.

– Jag var besviken då eftersom jag låg trea efter första åket och kände att jag hade formen för att vara på pallen. Sedan satte jag inte det andra åket som jag hade hoppats, men det känns skönt att ha legat i den positionen för nu vet jag hur det känns.

Vad ligger bakom din positiva utvecklingskurva de senaste två säsongerna?

– Jag har jobbat målinriktat och haft en plan att följa. Det har lossnat mer och mer och har gått bra på träning under en längre tid. Jag har fått in åkningen och känner mig mer harmonisk på start, det känns väldigt kul.

LÄS MER: Oväntade ilskan efter guldet: ”Jag är förbannad”

Vad har du för målsättning på VM?

– Jag är ingen person som kommer stå på start och tänka pallen, pallen, pallen. Jag ska försöka göra en plan, följa den, åka tekniskt bra och då kan det bli jättebra. Men jag måste hålla mig lugn och sansad och inte sväva i väg.

– Men självklart hoppas jag på att få ut min åkning och då kan jag vara med och matcha, men jag ser mig inte själv som det största medaljhopp, säger Swenn Larsson.

Mikaela Shiffrin går in som guldfavorit i slalomen, men ser svenskan som en av de värsta konkurrenterna.

– Hon har en stor chans på slalomen här på VM, säger Shiffrin.

LÄS MER: Alpina VM i Åre - alla datum och tider du behöver