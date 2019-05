Just nu är hon mitt i inspelningen av ny säsong av ”Vem kan slå Anja och Foppa”. Men det kunde lika gärna inte ha blivit något program alls för Anja Pärson, 38.

I början av året skadade den före detta alpina stjärnan foten när hon bar på två lådor och samtidigt missade ett trappsteg hemma i lägenheten i Stockholm.

– Jag var ensam där och hittade inget annat än frystejp, så jag tejpade foten så gott det gick och körde på. Men när foten inte blev bättre efter flera veckor kontaktade jag min läkare.

En kraftig stukning konstaterades.

– Av alla skador jag har haft kunde den här ha blivit den värsta, det var åtminstone vad läkaren sa.

– Så jag hade flyt, men det har varit en lång rehab.

Anja Pärson. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Det är torsdag morgon, barnen är lämnade på förskola och skola och när Anja Pärson och hustrun Filippa Rådin kommer till kulturhuset i centrala Umeå där vi bestämt träff behöver de kaffe.

– Vi kom hem sent i går, och det blir långa och intensiva dagar när vi är nere och spelar in. Samtidigt är det väldigt roligt. Inför den här säsongen har jag tränat mer, just för att undvika skador. Jag känner mig själv i stridens hetta – då kör jag – även om det är ett underhållningsprogram. Och har man inte kroppen med sig då, då blir det jobbigt, säger Anja Pärson.

Men även om de är nyss hemkomna från Stockholm så har paret Pärson-Rådin tagit ett beslut.

Det är slut på det tidigare annars intensiva resandet mellan Umeå och huvudstaden.

Klimatångesten har blivit för stor.

– Vi är påverkade av klimatdebatten och har blivit väldigt medvetna om att vi måste göra något. Det går inte att vänta på att alla andra ska göra någonting. Läget är allvarligt och man måste ta sitt ansvar.

– Man kanske påverkas ännu mer när man har barn, vår dotter Emmi är väldigt medveten och tänker på klimatet. Vi diskuterar det mycket där hemma och oron finns, säger Filippa Rådin.

”Ett slags ansvar”

Paret har nu sålt lägenheten i Stockholm och flygresorna har blivit betydligt färre.

– Vi flyger så lite det går nu, och försöker hela tiden att göra små förändringar. Allt ifrån att vi äter mycket vegetariskt till att vi bytt till elbil, säger Anja Pärson och fortsätter.

– Jag och Filippa är absolut inte några förebilder till hundra procent. Men vi försöker hela tiden tänka på vad vi kan göra bättre i vår vardag. Jag tror att det är bra att ifrågasätta folks leverne, utan att för den skull läxa upp. Mycket handlar om att uppmuntra varandra till små steg av förändring.

Efter en intensiv vår väntar snart sommarledighet med familjen, men också Unicefs löparutmaning ”Stafesten”.

– När man märker att ens namn kan göra skillnad då tycker jag att man ska försöka bidra på något sätt. Det är ett slags ansvar, säger Pärson om sitt engagemang i välgörenhetsorganisationen.

”Det är väldigt speciellt”

Under sin karriär tog Anja Pärson sex OS-medaljer, ett guld, ett silver och fyra brons.

Och när hon tittar tillbaka på sin aktiva karriär, som tog slut för sju år sedan, är känslan från just OS något av det starkaste.

Anja Pärson med sitt OS-guld i Turin 2006. Foto: SCANPIX

Det är också en av anledningarna till att Anja Pärson hoppas att Sverige kommer att vinna kampen mot Italien om att få arrangera OS 2026.

– Att få uppleva ett OS är väldigt speciellt, och jag önskar att fler fick vara med om det. Jag kan inte svara på om hur det skulle se ut budgetmässigt, men jag står för att jag tror att det är enormt viktigt för Sverige som land att få arrangera ett OS. Det skulle kunna svetsa samman människor att ha ett stort och gemensamt mål, säger Anja Pärson som är övertygad om att Sverige skulle klara av uppgiften bra.

– Sverige kommer aldrig att misslyckas som arrangörsland, det är vi alldeles för stolta för. Men förväntningarna utifrån kommer nog vara väldigt stora, men det är en annan sak.

Den 24 juni i Lausanne avgörs om Italien eller Sverige får arrangera OS 2026.

– Det känns som 50/50 hur det kommer att gå. Eller förresten, jag tror att Sverige tar hem det.

