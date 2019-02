Här charmar Estelle alla – under Åre-VM

Frida Hansdotter och André Myhrer är två olympiska guldmedaljörer som jagar nya framgångar under hemma-VM i Åre.

Den svenska kungafamiljen är på plats i byn för att stötta de blågula åkarna och under lördagen tog de plats på läktaren tillsammans med representanter från det norska kungahuset, bland annat kronprinsen Haakon och kronprinsessan Mette-Marit.

Herrarnas störtlopp försenades på grund av det hårda vädret, men under eftermiddagen fick de kungliga se dubbelt norskt på prispallen då Kjetil Jansrud – som dragits med benbrott i handen – vann med två hundradelar före landsmannen Aksel Lund Svindal.

Estelle charmade VM-maskoten Valle

Regerande OS-mästaren Svindal, som gjorde karriärens sista lopp, hyllades stort i målfållan och det norska kungahuset bjöd på en kupp på läktaren då de, trots de tuffa väderförhållandena, slet av sina jackor och visade upp specialgjorda T-shirtar för att hylla Svindal.

Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Strax innan lördagens lopp fick prinsessan Estelle chansen att träffa VM-maskoten Valle.

– Det är helt fantastiskt, jätteroligt att VM är i Åre, säger Kronprinsessan.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel kommer att vara på plats under fredagen samt i helgen. Kungen och drottningen kommer att närvara under totalt sex dagar, från lördag 9 februari och fram till och med 11 februari samt under avslutningshelgen.

Sveriges största medaljchanser väntar nästa helg då slalomen avgörs på dam- och herrsidan.