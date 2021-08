Den schweiziska alpbyn Zermatt är för vissa känd som orten där Abbas sångerska Anni-Frid Lyngstad bodde delar av året för att koppa av.

För Anna Swenn Larsson är det främst en klassisk skidort för utförsåkning.

Slalomstjärnan befinner sig på träningsläger i Zermatt, med OS i Peking som sitt stora mål. Landslagsåkaren som 2019 krönte succéåret med ett VM-silver i slalom på hemmaplan i Åre har bara en sak i huvudet.

Att ta en ny mästerskapsmedalj.

– Det är något som jag vill uppleva igen, som jag kan tänka tillbaka på som motivation. Det var en fantastisk dag och ett minne jag kommer bära med mig hela mitt liv, säger hon och minns tillbaka på VM-silvret.

När vi skriver augusti 2021 i kalendern har mycket hänt.

Swenn Larsson hade tränat på bra under sommaren och kände sig i inledning av den förra säsongen i bra slag.

Då kom första bakslaget. Det alpina landslaget sattes i karantän i finska Levi efter att en ledare testat positivt för covid.

Det blev inga tävlingar för svenskarna.

– En väldigt stor besvikelse, jag hade tränat en hel höst och kände mig i bra form, så fick vi inte vara med där.

Betvivlar att hon haft covid

De svenska alpinåkarna testades nästan dagligen efter att ledaren insjuknat. Då kom nästa bakslag.

– Mitt sjätte test tror jag, då testade jag positivt, vilket jag än i dag tror att jag inte var positivt, jag hade noll symtom, noll trötthet efter, jag har väldigt svårt att tro att jag hade covid faktiskt.

Inga symptom alls?

– Nej, jag inbillade mig lite första dagen kanske, ”jag kanske har lite ont huvudet”, men nej jag kände inga symptom.

Hon sattes i karantän hemma i Åre, men tristessen slog till då hon inte kände sig sjuk.

– Det var jättetråkigt, eftersom jag var pigg så tog jag promenader och körde lite rörlighet.

Hennes pojkvän Mattias Rönngren, som också åker i det alpina landslaget, fanns inte heller med.

– Det var riktigt trist, man känner sig nästan sjuk av det. Det är inte ofta en elitidrottare i nio dagar sitter still, man ville inte riskera något. Man blev mer seg.

Bröt foten och missade VM

När Swenn Larsson givit ett negativt PCR-test tog hon sats inför det som skulle bli hennes säsongspremiär i Semmering, Österrike, i slutet av december 2020.

Då grenslade hon en port i ett träningsåk och bröt foten. Tredje bedrövelsen och den som kanske svider mest.

– Det var jättetufft, jag hade min bästa säsong någonsin innan, två, tre år innan kände jag mig väldigt bra, det gick bättre och bättre för varje säsong.

– Jag tränade extremt hårt hela den våren, hela förra säsongen kändes väldigt bra, det var jättetungt och jag var ledsen, men sedan måste man gå vidare.

Den brutna foten innebar att VM i Cortina i februari 2021 bara var att glömma.

Hur var det att se VM från soffan?

– Det är klart att det var tungt. Stora målet var ju VM förra säsongen, det var jäkligt tråkigt att sitta hemma, sedan har man ju ändå insett att i den här sporten kan det komma skador, men jag hade varit väldigt skonad från dem.

Fortsätter träna trots smärta

Under hela våren tränade Swenn Larsson med en smärtande fot, så själva skidåkningsmomentet hölls vid liv. Men inte tävlingsmomentet.

När SportExpressen når henne nere i Schweiz berättar hon att träningen går bra, men att hon fortfarande – drygt ett och ett halvt år efter skadan – känner av foten.

– Jag känner av den, det kan jag absolut göra, men det känns bättre, men det är inte helt smärtfritt.

Tränar du på smärtstillande?

– Nej, det gör jag inte.

Kommer den någonsin bli helt bra?

– Jag tror att det kommer bli helt bra, men det tar alltid längre tid än vad man tror. Det är klart att den kommer bli bra, men det kanske kommer ta ett tag.

– Det är intet direkt så att jag drar ut och springer tre mil, jag tänker lite på vad jag gör för att få ut det bästa av skidåkningen.

OS i Peking är målet

OS i Tokyo har just avslutats, där de aktivas frihet var begränsad med hårda restriktioner. Nu skriver bland annat New York Times att det under vinter-OS i Peking i februari kommer att vara ännu hårdare.

– Det är inte något jag lägger energi på, det kommer bli som det blir, desto mindre energi man lägger på det desto mer har man att vinna. Det kommer bara bli jobbigt, säger Anna Swenn Larsson.

– Jag missade ju hela förra säsongen, så jag har inte tävlat något under corona, så det kommer ju bli nytt för mig hursomhelst.

Men till den kinesiska huvudstaden, det ska Rättviksåkaren.

– Det är klart att det är ett jättestort mål som jag har, där vill jag vara i min bästa form, men jag försöker att inte fokusera på det. Jag fokuserar bara på att varje dag ska bli bättre.

Stödet från pojkvännen under tunga tiden

Anna Swenn Larsson är tillsammans med Mattias Rönngren, som får acceptera epitetet doldisen i förhållandet. Han har en sjätteplats som bäst i världscupen.

När Anna inom loppet av några månader först missade världscupen på grund av covid och sedan bröt foten var han ett stort stöd.

– Han är ju helt fantastisk, verkligen, han har stöttat mig. Han finns alltid där för mig, jag tycker det är fantastiskt.

Att de båda är skidåkare på landslagsnivå, gillar hon.

– Jag tycker snarare det är positivt att han åker sidor, vi vet båda vad vi vill göra, och vad vi behöver.

– Vi har det väldigt bra och jag är glad att jag har honom, han betyder mycket i min karriär och satsning.

Under försäsongen lägger de grunden tillsammans.

– All sommarträning kör vi tillsammans. Vi är på gymmet tillsammans, vi gör all sommarträning tillsammans, jag gillar att träna tillsammans, det känns lyxigt att alltid ha någon att gå till gymmet med.

Anna Swenn Larsson åker hem till Åre i slutet av månaden.

Vad hon gör sedan?

Åker tillbaka till Schweiz direkt, för att fortsätta lägga grunden inför vinterns OS.

– Jag ska hem och packa om bara.

