Glädjevrålet efter nya jätteåket: ”Såååååja”

Under måndagen var Kristoffer Jakobsen snabbast av alla i andra åket i Alta Badia i slalompremiären i den alpina världscupen.

Jätteåket ledde till en tolfteplats och under tisdagskvällen var det dags för Jakobsen att tävla igen, den här gången i Madonna di Campilgio. Under måndagen tog han sig in som 29:a efter det första åket och även den här gången var det nära att Jakobsen inte fick åka ett andraåk eftersom han kom på 26:e plats.

Men i det andra åket var det återigen en betydligt mer aggressiv Jakobsen som kastade sig ner för backen i Madonna di Campilgio.

– Här syns det att han har bestämt sig för att satsa mer, säger experten Pernilla Wiberg i SVT under Jakobsens andraåk.

Kristoffer Jakobsen snabbast igen

26-åringen gick i mål i ledning och slutade till sist på tionde plats – 61 hundradelar bakom segrande Henrik Kristoffersen. Ännu en gång hade han den snabbaste tiden av alla i andra åket.

Jakobsen var jublande glad efter åket och brast ut i ett ”Såååååja” när han hade tagit sig i mål.

– Alltid skönt att vara snabbast och vissa får ju inte uppleva det på en hel karriär, säger han till SVT.

– Att få göra det två gånger på rad nu bygger självförtroende när man känner att farten är där. Det gäller bara att sätta ihop det i två åk så blir det ju väldigt bra.

Pernilla Wiberg tror att Jakobsen kan ta sig långt om han blir jämnare i sin åkning.

– Om han får ihop två bra åk i samma tävling borde han ta sig hela vägen upp, säger Pernilla Wiberg i SVT.

