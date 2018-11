Två år har gått sedan skicrossmedaljören Anna Holmlunds krasch under ett träningsåk i Italien. Efter en period på sjukhus i Italien och i Stockholm är 30-åringen sedan förra sommaren tillbaka hemma i Sundsvall igen.

Föräldrarna Lars och Margareta Holmlund har flera gånger vittnat om att Anna gjort stora framsteg i sin rehabilitering. Men på den ekonomiska fronten går det desto tyngre.

LÄS MER: Vännens oro för Anna Holmlund: ”Sorgsen”

Anna Holmlunds föräldrar vädjar

Föräldrarna satt i TV4-programmet Efter Tio med Malou von Sivers och berättade om sin oro för Annas framtid.

– En elitidrottare har ingen speciell försäkring och man har ingen arbetsgivare. Den svenska modellen omfattar inte elitidrottare. När Folksams försäkring för idrottare går ut efter två år, då är Anna oförsäkrad. Det är ingen bra start för henne. Så vi har startat ett konto för henne. Hennes gamla sponsorer ställer också upp för henne. Man kan swisha till henne, säger Lars Holmlund.

– Det är klart att man är orolig för framtiden. Hur det ska bli. Både ekonomiskt och hur livet ska bli. Ibland kommer tankarna. Då kan det bli dystra stunder som man får jobba sig ur, fyller Margareta Holmlund i.

LÄS MER: Klubbarnas fina gest för Anna Holmlund

Rasar mot samhället

Privata initiativ har gjorts för att säkra Holmlunds försörjning. Det svenska skidförbundet har skänkt 400 000 kronor via insamlingen "Go Anna Go", och fotbollsklubben Östersunds FK har också bidragit. Men Lars Holmlund upplever att den statliga stötteapparaten skulle kunna göra betydligt mer.

– Det finns inget i samhället som tar tag i det. Jag vill inte bli grinig gammal gubbe, men nu får det jävlar med vara nog. Vad man ska göra vet jag inte, men vi anhöriga skulle behöva någon vi kan kommunicera med. Nu kommunicera man med olika personer på landstinget hela tiden. Det ska inte få vara så, säger Lars Holmlund.