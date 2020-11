Får lämna Finland - ska nu isolera sig i Sverige

Det var när det svenska laget, åtta åkare och ledarstaben, anlände till Levi i tisdags som damchefen Christian Thoma testades positivt för covid-19.

Det ledde till att han direkt isolerades och att landslagschefen Lars Melin, som rest tillsammans med Thoma, lämnade Finland för att sätta sig i karantän på hemmaplan.

Men två dagar senare, på torsdagseftermiddagen, kom beskedet att hela den svenska truppen måste sitta i karantän. Ett ett ytterligare dygn senare meddelade det svenska skidförbundet att landslaget får lämna Finland.

”Bra dialog”

”Vi har haft en mycket bra dialog med den finska hälsomyndigheten och arrangörerna i Levi. Under eftermiddagen fick vi beskedet att lördag förmiddag är det okej för laget som sitter i karantän att resa hem till Sverige”, säger alpin chef Tommy Eliasson Winter i ett pressmeddelande.

Landslagschefen Lars Melin tillägger:

”Vi kommer att resa till Norrbotten och bo enskilt under den tid som vi ska vara i karantän. Exakt var vi tar vägen är just nu inte klart, vi har olika alternativ som vi jobbar med.”

Tidigare under fredagen intervjuade TT slalomstjärnan Anna Swenn-Larsson, som i och med coronafallet i ledarstaben som försatte hela landslaget i karantän, missar två av säsongens totalt nio slalomtävlingar.

Swenn-Larsson bedrövad

– Jag var glad att det var två tävlingar den här helgen. Men nu är det ju det värsta som kunde hända. Det är en femtedel av vår slalomsäsong som bara rycks ifrån en, sade Anna Swenn-Larsson till TT och fortsatte:

– Jag har testat fyra gånger negativt, senast i dag. Det känns djävligt snopet att sitta i karantän helt ensam och känna sig i så bra form och så laddad för att tävla.

Nästa slalom i världscupen är inte förrän den 29 december.

– Just nu känner jag mig bara tom. Under isen. Under marken, säger Anna Swenn-Larsson.