Doldisen blev bästa svensk i första åket

Fermbäck startade som nummer 33, långt efter att de högst rankade åkarna gått i mål. De sent startande åkarna kunde dock dra nytta av ett lite bättre väder och flera åkte in på fina placeringar. Fermbäck var en av dem och körde in som åtta, två hundradelar snabbare än lagkompisen Anna Swenn Larsson, och var den med högst startnummer som tog sig in på topp tio.

Upp till ledande Petra Vlhova är det dock långt. Slovakiskan är 82 hundradelar före Fermbäck.

Vhlova har ett fint facit hittills denna säsong; hon har blivit etta, etta och tvåa och leder slalomcupen.

Det andra åket börjar 13.00.