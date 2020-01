André Myhrer nära pallplats i Zagreb

Den svenske alpinstjärnan, som vann i Zagreb 2011, hade 18 hundradelar upp till pallen efter första åket och låg sexa.

Myhrer öppnade kontrollerat i det andra åket och hade kvar en del av sitt försprång in mot avslutningen. Men där tappade svensken fart – och gick i mål som tvåa. Myhrer blev till slut fyra, tio hundradelar från pallen.

Vann gjorde fransmannen Clement Noel före Ramon Zenhäusern, Schweiz, och Alex Vinatzer, Italien.

– Ett bra åk, lite mer uppåkt än i första, det känns under skidorna. Jag försökte gå för det och växla upp tempot. Jag tappar lite på slutet och kommer in lite fel i spåret, jag blir straffad hela vägen in i mål. Men i övrigt väldigt nöjd, säger Myhrer till SVT efter tävlingen.

Myhrer hyllar upplägget

André Myhrer har tidigare slutat femma och tvåa den här säsongen, som är hans sista. Svensken ligger just nu tvåa i slalomcupen. Inför säsongen gjorde den svenske veteranen upp en plan med det svenska förbundet, för att han skulle kunna kombinera världscupen med familjelivet.

– Vi har jobbat jättehårt för det här, hela teamet har gjort ett jättejobb. Från oss åkare och upp till högsta hönsen. Den plan vi la upp i höstas har fungerat väldigt bra, jag är jättenöjd med hur vi kunnat få till det och det har gett resultat vilket är jättekul och det ger ett go i hela gruppen in i fortsättningen av säsongen. Jag är jätteglad över både ”Krilles” (Kristoffer Jacobsen) och mina insatser.

– Just att få till varianterna vi ville få till, planen var att ligga borta lite mindre dagar och få mer tid med familjen vilket är viktigt för mig. Vi har lyckats med det utan att ge avkall på resultaten, vi har hållit uppe kvaliteten. Alla jobbar stenhårt och ger hundra procent i varje situation, då blir det så här.

Experten Maria Pietilä Holmner berömde förbundets nya upplägg i ”Vinterstudion”.

– Helheten gör mycket för resultaten i slutändan, säger hon.