AIK känns som den stora vinnaren

Om ni undrar hur det är att kastas in i en centrifug, så lär Henrik Jurelius ha svaret. Frågan är om han visste vad han tackade ja till när han den 2 april utsågs till ny sportchef för AIK, endast 34 år ung.

Efter att ha jobbat tätt ihop med dubbla guldmakaren Björn Wesström, som haft i princip alla tjänster i AIK utom målvakt, borde han vara luttrad.

Ha sett en hel del.

Men att komma in som ny sportchef i AIK mitt i en pågående pandemi, utan supportrar på matcherna, utan speciellt mycket pengar att värvar för, med en extremt krävande huvudtränare som tappat delar av omklädningsrummet och som har spelare som underpresterar å de grövsta, kan inte direkt vara enkelt. Det tog inte heller många veckor innan det blåste upp till orkan.

Norling sparkades, Bartosz Grzelak kom in och resultaten uteblev. Kritiken mot Jurelius kom också omgående. För ung, för grön och tillsatt på grund av svågerpolitik. AIK:s internrekrytering ifrågasattes. Allra mest ifrågasattes nye klubbdirektören Björn Wesström, som var den som hade tillsatt vännen Jurelius.

Jurelius svarade på kritiken genom att göra precis som AIK gjorde 2010.

”En jackpot”

Då var klubben i en liknande kris och tog i sommarfönstret 2010 in Robert Åhman-Persson, Helgi Danielsson, Mohamed Bangura och Ivan Turina. En jackpot där alla värvningar blev succéer. Värningar som räddade AIK från superettan och som i stort lade grunden till framgångarna under 2010-talet.

2020 värvade Jurelius in FC Köpenhamns Sotirios Papagiannopoulos, efter att ha fått honom för reapris då Ståle Solbakken fått chansen att värva in två mittbackar och i princip reat ut ”Sotte” med en betalning uppdelad på flera år. In kom också Filip Rogic, Bojan Radulovic och landslagets högerback Mikael Lustig. Den sistnämnde bekostads av externa finansiärer och belastar knappt AIK:s kassakista.

Ingen vet hur bra eller dåligt det blir, men på förhand känns AIK som vinnaren av sommarfönstret 2020. AIK åker aldrig ur med laget de har nu. Inte ens chans. Inte ens om de skulle få för sig och ta tillbaka Dusan Uhrin som tränare.

Blåvitt inte långt efter

En tränare som det har stormat omkring ungefär lika länge, i omgångar, är IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi. Efter 12 matcher utan vinst kräver många Blåvita supportrar hans avgång. Det lär krävas seger i matchen mot Mjällby för att han ska träna IFK Göteborg även efter sommaruppehållet. Han har fått en bredare och spetsigare trupp att jobba med framöver om det blir så att han blir kvar. Pontus Wernbloom, Christian Kouakou, Mattias Bjärsmyr och senast Sebastian Eriksson, har förstärkt laget.

Och om AIK är den stora vinnaren sett till de fyra värvningarna klubben gjort, är IFK Göteborg inte långt därefter.

Okej, det är inte lika spetsigt, men symbolvärdet i att värva hem Pontus Wernbloom till lagbygget Poya förfogar över ska inte underskattas. Tillsammans med vad han bidrar med som ledare på och utanför planen, samt de egenskaper 34-åringen besitter, så är Wernbloom kanske den viktigaste värvningen i sommarfönstret.

Men medan AIK:s sportchef Henrik Jurelius fick lite arbetsro i och med värvningar, så ökar i stället pressen på Poya i och med de namnkunniga värvningarna. Det är med all säkerhet vinna eller försvinna mot Mjällby på lördag.