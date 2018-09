Han blev känd för sina kontroversiella klädval och intensiva spelstil.

Nyligen hyllades en av tennisens stora publikfavoriter under US Open i New York.

Den förre svenske tennisstjärnan Thomas Johansson minns en hetlevrad spelare och idol:

- Andre Agassi ville gärna träffa motståndaren i huvudet eller mellan benen. En gång bestämde jag mig för att ge igen, berättar Thomas Johansson.