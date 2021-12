23 idrottsprofiler som lämnat oss under 2021

”Varg-Olle” Nygren, 91, speedway

Född: 11 november 1929, Stockholm.

Död: 13 februari, 2021, Ipswich, Storbritannien.

Olle Nygren var en allsidig motorsportutövare, men det var genom speedway han blev en legendar inom svensk idrott.

– Han har varit en stor auktoritet och fixstjärna, samtidigt som han varit en väldigt populär och stark förebild. Han har betytt oerhört mycket och blev ett begrepp. ”Varg-Olle” hade en väldigt stark personlighet, men var också ett föredöme som människa, sa Svenska Motorcykelförbundets tidigare generalsekreterare Rolf Sundberg till Expressen när Nygren gått bort.

Genombrottet kom i speedwayklubben Vargarna i Norrköping där Olle Nygren blev ”Varg-Olle”. Han var inte den allra bästa föraren, men en av de mest långlivade och framför allt en publikmagnet under karriären som varade i 25 år.

Hans bästa prestation var ett SM-guld 1949 med Vargarna och tredjeplats i en VM-final på Wembley i London.

”Varg-Olle” Nygren Foto: TOMMY HOLL / IBL

Ebba Andersson, 85, fotboll

Född: 1 december 1935, Gunnarsjö.

Död: 19 februari 2021, Mjöbäck.

Damlandslagets första lagkapten och vinnare av det första SM-guldet på damsidan 1973 – också som lagkapten. Har misstagits för att vara den som startade damfotbollen, men likväl är Ebba Andersson en riktig pionjär inom sin idrott.

Hennes klubb Öxabäcks IF dominerade fotbollen när seriespelet började på damsidan.

Vann totalt tre SM-guld med Öxabäcks IF, det första räknas som inofficiellt.

Ebba Andersson Foto: SÖREN KARLSON

Lennart ”Lill-Järven” Larsson, 91, längdskidor

Född: 7 februari 1930, Granbergsträsk.

Död: 26 mars 2021, Skellefteå.

Före detta världsmästare och förbundskapten i skidor. Kom från bruksorten Granbergsträsk i Västerbotten. En given del av det svenska längdlandslaget under 50- och 60-talet.

VM-guldmedaljör i Lahtis 1958 på 4x10 kilometer.

Det svenska skidlandslagets första förbundskapten. Har tränat namn som Sven-Åke Lundbäck, Thomas Magnuson och Lars-Göran Åslund. Senare var han instruktör åt skidlöpare som Magdalena Forsberg, Per Elofsson och Björn Ferry.

Ulf Ekelund, 77, friidrott

Född: 16 december 1943, Stockholm.

Död: 8 april 2021, Stockholm .

Gigant i Friidrottssverige.

Generalsekreterare i svenska friidrottsförbundet 1975–1995. En drivande faktor bakom att Göteborg fick friidrotts-VM 1995 som gick på Nya Ullevi.

Evenemanget blev en folkfest och innehöll det makalösa världsrekordet för herrar i tresteg som sattes av britten Jonathan Edwards på 18,29 meter. Rekordet står sig än i dag.

Bertil ”Bebben” Johansson, 86, fotboll

Född: 22 mars 1935, Göteborg.

Död: 5 maj 2021, Öckerö.

En av IFK Göteborg största fotbollsspelare genom tiderna. Anfallaren personifierade Blåvitt, både som spelare och människa. Spelade 461 matcher för Göteborg och gjorde 291 mål under 13 säsonger. Lyckades ta SM-guld med klubben både som spelare och tränare. Spelade fyra landskamper.

Hyllades när IFK Göteborg mötte Häcken den 5 maj 2021 och i matchen mot Elfsborg fanns han avbildad på Blåvitts matchtröja.

– Det är väldigt tråkigt. ”Bebben” är ju på något sätt en sån som alltid ska finnas. Han var en sådan positiv människa, rolig och skämtsam, sa Blåvittikonen Dan Corneliusson till Expressen i maj.

Bertil ”Bebben” Johansson Foto: KAMERAREPORTAGE/IBL

Lee Evans, 74, friidrott

Född: 25 februari 1947, Madera, USA.

Död 19 maj 2021, Nigeria.

400-meterslöpare med dubbla OS-guld i Mexico City för USA, både individuellt och i stafetten. Satte under mästerskapet världsrekord på 400 meter och var den första att springa under 44 sekunder på distansen.

Hans rekord på 43,86 sekunder stod sig i tjugo år.

Bara tolv gånger har hans tid överträffats på distansen. Bar Black Panther-rörelsens basker på prispallen efter OS-guldet på 400 meter i en protest mot rasdiskriminering.

Evans stannade efter sin aktiva karriär kvar inom friidrotten som tränare. Han engagerade sig i etablerandet av friidrottsorganisationer i afrikanska länder.

Sara Wedlund, 45, friidrott

Född: 27 december 1975, Stockholm.

Död: 11 juni 2021, Stockholm.

Representerade Hässelby SK.

En av de största löpartalanger som Sverige har sett. Slog igenom i mitten av 90-talet och blev nia i VM i Göteborg 1995 på 5 000 meter. Tävlade i OS i Atlanta 1996 samt tog guld på terräng-EM 1996 .

Avslutade sin karriär vid 28 års ålder till följd av flera års kamp med skador och anorexi.

”Hon svarade alltid vänligt på sms:en, men var bestämd. Sara Wedlund ville inte ses, hon hade dragit sig undan. En av de mest fascinerande idrottskarriärerna, vilket oerhört tragiskt slut den fick.”, skrev SportExpressens Anna Friberg kort efter att Wedlund gått bort.

Sara Wedlund Foto: Tobias Röstlund / TT NYHETSBYRÅN

Tommy Engstrand, 81, journalist

Född: 30 september 1939, Stockholm.

Död: 18 juli 2021, Stockholm.

Legendarisk sportjournalist, framför allt känd från SVT och Radiosporten. Fick Stora Journalistpriset 1984.

Arne Hegerfors minns sin vän och kollega.

– Han var väldigt fin mot mig när jag hade det som värst med min hjärntumör, hjärtinfarkt och stroke, allt som jag råkade ut för. Då ringde han med väldigt jämna mellanrum och gav uppmuntrande tillrop. Det var en väldigt positiv människa. Han var väldigt omtänksam och snäll, sa han i samband med att Engstrand gått ur tiden.

Engstrand var del av ”Hylands pojkar” tillsammans med Lars-Gunnar Björklund, Fredrik Belfrage och Ingvar Oldsberg.

Han levererade ett av sina mest klassiska referat under en VM-kvalmatch mellan Portugal och dåvarande Västtyskland. En vinst för det senare laget hade inneburit svenskt avancemang till VM i Mexiko 1986. Med två minuter kvar myntade han det klassiska citatet ”Portugal leder med 1–0 och jag ger er inget hopp”.

Tommy Engstrand Foto: ANDERS WIKLUND / TT NYHETSBYRÅN

Tony Esposito, 78, ishockey

Född: 23 april 1943, Sault Ste. Marie, Kanada

Död: 10 augusti 2021

Kanadensaren Esposito gjorde 16 säsonger mellan stolparna i världens bästa hockeyliga, NHL. Under femton av dem var han iklädd Chicgo Blackhawks tröja och han representerade klubben mellan 1969 och 1984. Tre gånger blev han utsedd till ligans bäste målvakt.

Ses även som pionjär för den så kallade ”butterfly-stilen”, som innebär att målvakten står med benen tätt isär för att snabbare komma ner på isen.

Tony Esposito Foto: AP TT NYHETSBYRÅN

Göran Zachrisson, 83, journalist

Född: 14 maj 1938, Stockholm.

Död: 11 augusti 2021, Stockholm.

Journalist, kommentator, tv-profil. Göran Zachrisson har förgyllt golftävlingar i decennier för svenskarna genom sitt målande språk och unika känsla för berättande.

Från att kallas ”moderatbandy” blev golfsporten ännu mer folklig genom Göran Zachrissons gärning. Detta uppmärksammades också av den tidigare golfaren Helen Alfredsson.

– Han var den som satte golf på tv, han var ju fantastiskt i hur han gick från historia till historia, tillbaka till golfen. Många började nog titta på golf tack var honom. Hade väldigt speciellt sätt med ord och att uttryck sig, sa hon.

Uppskattad för sina tv-reportage som kom att bli stilbildande. Följde och intervjuade några av världens största idrottare som Ingemar Stenmark, Björn Borg och Muhammad Ali.

Göran Zachrisson Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Gerd Müller, 75, fotboll

Född: 3 november, 1945, Nördlingen, Tyskland.

Död: 15 augusti, 2021, München, Tyskland.

Gerd Müller var en västtysk målgörare av sällan skådad rang. ”Der Bomber” gjorde imponerande 62 mål på 68 matcher i landslaget.

På klubblagsnivå är han en av Bayern München största där han mäktade med 398 mål på 453 matcher. Hade fram till 2021 rekordet för flest mål (40) under en säsong i Bundesliga. Slogs av Robert Lewandowski som lyckades göra hela 41 mål förra säsongen.

Ralf Edström minns den förre skyttekungen:

– I straffområdet var han makalös och det var inte lätt att ta bollen från honom, sa han till Expressen i augusti.

Gerd Müller avgjorde VM-finalen 1974 mot Nederländerna med sitt 2–1-mål och såg till att Västtyskland tog guldet i turneringen där han stod för fyra mål. Europamästare 1972 och skyttekung i VM 1970 med tio mål när Västtyskland tog brons.

Müller drabbades i slutet av livet av Alzheimers sjukdom

Gerd Müller Foto: IMAGO/IBL

Jimmy Hayes, 31, ishockey

Född: 21 november 1989, Boston, Massachusetts, USA

Död: 23 augusti 2021, Milton, Massachusetts, USA

Jimmy Hayes spelade 334 matcher i NHL. Han debuterade i NHL säsongen 2011/2012 och spelade för Chicago Blackhawks. Därefter hann han med att representera Florida Panthers, Boston Bruins och New Jersey Devils. Karriären avslutades efter säsongen 2018/19.

”Igår förlorade jag min bästa vän, min bror. Hela mitt liv har det varit Jimmy och Kevin eller Hayes-brorsorna. Så länge jag kan minnas har jag följt efter dig och jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Oavsett om det handlade om pojklaget, skollaget, college eller NHL så fanns du där och visade mig vägen. Du lärde mig allt jag behövde känna till så att jag skulle kunna lyckas”, skrev Hayes bror Kevin på Instagram efter broderns bortgång.

Sune Bergman, 68, ishockey

Född: 5 december 1952, Kramfors.

Död: 31 augusti 2021, Mjövattnet.

Ishockeymålvakt och tränare. Tränade bland annat Sundsvall, HV71 och Leksand.

Det var i Jönköpingslaget HV71 som Sune Bergman blev ”Kung Sune” efter att ha lett HV71 till ett överraskande guld 1995.

– En tränare som betytt mycket för HV71 och även mycket för mig personligen och jag minns honom med värme, sa HV71:s klubbdirektör Johan Lindbom i samband med Bergmans bortgång.

Efter den aktiva karriären blev Sune Bergman tränare, det första huvudtränaruppdraget hade han i Sundsvall Hockey. Efter 31 år som tränare var det mest minnesvärda just SM-guldet med HV71 säsongen 1994-1995. Ledde Tre Kronor till ett brons under VM i Norge 1999.

Jimmy Greaves, 81, fotboll

Född: 20 februari 1940, London, Storbritannien.

Död: 19 september 2021, Danbury, Storbritannien.

Tottenhams främste målskytt genom tiderna mäktade också med 44 mål på 57 landskamper för det engelska landslaget.

Var med i Englands trupp i VM 1966 som när man tog det första och hittills enda engelska VM-guldet. Spelade de tre första gruppspelsmatcherna i mästerskap, men en skada satte stopp för hans medverkan i slutspelsmatcherna.

Innehar målrekordet i den engelska högstaligan med sina 356 fullträffar.

Gunnar Utterberg, 78, kanot

Född: 28 november 1942, Jönköping

Död: 12 september 2021, Mölltorp

Efter en enastående spurt under de sista 50 meterna tog Utterberg olympiskt guld vid OS i Tokyo 1964 tillsammans med Sven-Olov Sjödelius på distansen K2 1000 meter. Därefter tävlade han även i de olympiska spelen i Mexiko City 1968 och München 1972. Utterberg har även tre EM-guld på meritlistan. I prisskåpet finns även hela 43 guldmedaljer från SM.

Agnes Tirop, 25, friidrott

Född: 23 oktober 1995, Uasin Gishu County, Kenya.

Död: 13 oktober 2021, Iten, Kenya.

En av Kenyas största löpartalanger gick bort alldeles för tidigt vid en ålder av 25 år.

Ett tragiskt mord tros vara orsaken bakom dödsfallet. Agnes Tirop misstänks ha blivit mördad av sin make efter att ha hittats knivhuggen och död i sitt hem i byn Iten i västra Kenya. Maken häktades kort efter mordet. I november hördes maken i kenyansk domstol i november där han nekade till anklagelserna.

Foto: ALAN STANFORD / IMAGO/PRIME MEDIA IMAGES IMAGO SPORTFOTODIENST

Alex Quinonez, 32, friidrott

Född: 11 augusti 1989, Esmeraldas, Ecuador

Död: 22 oktober 2021, Guayaquil, Ecuador

Löpstjärnan från Ecuador tog ett brons under VM i Doha 2019. Sju år tidigare sprang han även final under OS i London 2012. Saknades i sommarens OS då hann uteblivit från dopingkontroller.

”Mitt hjärta är totalt krossat, jag kan inte hitta ord för att beskriva den tomhet jag känner.” , skrev Roberto Ibanez från staden Guayaquils idrottministerium på Twitter.

Alex Quinonez blev 32 år gammal.

Fredrik Andersson Hed, 49, golf

Född: 20 januari 1972, Halmstad

Död: 24 oktober 2021, Halmstad

Spelade på Europatouren mellan 1992 och 2015 och var senare expert i SVT:s golfsändningar. Tog totalt tre segrar på touren och den senaste kom i Italian Open 2015, då var han rankad som nummer 22 i Europa.

Det är alltid otroligt sorgligt när vi förlorar en familjemedlem på touren, och aldrig sorgligare än när det gäller någon som Fredrik, som tagits bort från oss alldeles för tidigt, sa Europatourens ordförande Keirh Waters till tourens hemsida i oktober.

Foto: HUGH ROUTLEDGE / AVALON / STELLA PICTURES/HUGH ROUTLEDGE / AVALON AVALON

Lars Bylund, 83, Ishockey

Född 15 mars 1938, Gävle

Död: 2 november 2021

Som lagkapten ledde Bylund Brynäs till klubbens första SM-guld säsongen 1964. Representerade Brynäs mellan 1959 och 1972.

Inge Hammarström spelade med Bylund under sin tid i Brynäs, han minns sin lagkamrat:

– Han var en ledargestalt och en kille som vi yngre som kom in såg upp till. Han drev laget, var oerhört smart och spelskicklig med pucken. Han var en stor del av framgångssagan när vi vann så många gånger i och med att han passade så väl in i vårt spelsystem.

Lars Bylund blev 83 år gammal.

Bengt Madsen, 79, fotboll

Född: 5 oktober 1942, Malmö.

Död: 15 november 2021, Beddingestrand.

Ordförande i Malmö FF mellan 1999 och 2000. Var en drivande kraft bakom bygget av Eleda stadion i Malmö. Klubben tog steget upp allsvenskan och vann SM-guld 2004 under Madsens tid som ordförande.

Var överledare i fotbollslandslaget, vice ordförande i Svenska fotbollförbundet i 14 år och ordförande i Svensk elitfotboll (Sef) i 16 år.

Eleda stadion bytte tillfälligt namn till Bengt Madsen stadion under Malmös match mot Häcken den 20 november 2021 för att hylla den förra ordföranden. Den förre MFF ordföranden Hasse Borg menar att Malmö har Madsen att tacka för de senaste årens framgångar.

– Vi hade aldrig kommit dit om vi inte haft faciliteterna som kom med det bygget. Det är han som ligger bakom det. Det är hans arv tycker jag, sa Borg till Kvällsposten.

Foto: LENNART MÅNSSON / Bildbyrån

Lamine Diack, 88, friidrottsordförande

Född: 7 juni 1933, Dakar, Senegal.

Död: 3 december 2021, Dakar, Senegal.

Omstridd ordförande i internationella friidrottsförbundet (nu WA, tidigare IAAF) 1999 till 2015. Dömdes förra året till fyra års fängelse, två av dem villkorligt, av fransk domstol för att ha tagit emot mutor för att ha dolt doping av ryska friidrottare i samband med OS i London 2012.

Hamnade aldrig i fängelse, utan satt i husarrest innan han släpptes mot borgen.

Demaryius Thomas, 33, amerikansk fotboll

Född: 25 december 1987, Montrose, Georgia, USA

Död: 9 december 2021, Roswell, Georgia, USA

Den förre NFL-stjärnan Demaryius Thomas var en av Denver Broncos största stjärnor när laget tog hem Super Bowl 2015. Han fick även spela ligans All star-match vid två tillfällen. Thomas avslutade karriären tidigare i år och har även representerat Huston Texas, New England Patriots och New York Jets.

”Han behandlade mina barn som om de var hans egna. Han var där varje gång en lagkamrat anordnade ett evenemang för välgörenhet. Jag är helt förkrossad.”, sa Thomas förre lagkamrat Peyton Manning när han nåtts av dödsbeskedet.

Foto: GREGORY BULL / AP

Lars Högh, 62, fotboll

Född: 14 januari 1959, Odense, Danmark

Död: 8 december 2021, Odense, Danmark

Spelade över 800 matcher i den danska högstaligan för Odense där han också blev mästare. Vaktade målet när laget slog ut Real Madrid ur Uefacupen 1994. Var landslagsmålvakt bakom Peter Schmeichel under stora delar av sin karriär. Där efter flerårig målvaktstränare i det danska landslaget.

Hyllades på Parken i samband med landskampen mot Färöarna i höstas och valdes också in i dansk fotbolls Hall of fame.

”Alltid ett fundament för vad det danska landslaget ska stå för både på och utanför banan. Tack för alla våra samtal. Jag har njutit varje sekund tillsammans med dig. Stolt över att kunna kalla dig min vän. Tack för allt, Lars”, skrev Milanförsvararen Simon Kjaer på Twitter efter att Lars Högh gått bort.

Frida Karlsson efter andraplatsen