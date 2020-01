Lennart Johansson

Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Ordförande i Svenska fotbollförbundet och Uefa (5 november 1929 - 4 juni 2019)

Lennart Johansson var svensk fotbolls nestor. Han jobbade oförtrutet för att utveckla sporten. Även internationellt hade han skaffat sig ett grundmurat rykte för sin integritet och omutbarhet. Det är mer än vad man kan säga om schweizaren Sepp Blatter som Johansson förlorade kampen om ordförandeposten i Fifa till. Inte heller franske storspelaren Michel Platini som efterträdde Johansson som bas för Uefa har gått oskadd genom flera granskningar.

Halvard Hanevold

Foto: MARIUS GULLIKSRUD / STELLA PICTURES MARIUS GULLIKSRUD

Norsk skidskytt (3 december 1969 - 3 september 2019)

Halvard Hanevold var en av norskt skidskyttes stora profiler även om han fick stå i skuggan av den store Ole Einar Björndalen. Han deltog i fem OS från 1994 till 2010. Det blev sex medaljer varav tre av den ädlaste valören. Björn Ferry var tagen när beskedet om norrmannens plötsliga död nådde honom. Båda jobbade som expertkommentatorer.

Matti Nykänen

Foto: MAURI RATILAINEN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Finsk backhoppare (17 juli 1963 - 4 februari 2019)

Matti Nykänen var en finsk nationalikon - en av landets absolut största idrottare genom alla tider - med sina fyra OS- och fem VM-guld i backhoppning mellan 1982 och 1989. Vann dessutom den totala världscupen vid fyra tillfällen.

Men efter idrottskarriären fastnade Nykänen i ett tablett- och alkoholmissbruk. Det var även det som indirekt skulle innebära hans död då alkoholen orsakade en kronisk inflammation i bukspottkörteln. När 55-åringen även drog på sig en lunginflammation orkade inte kroppen mer.

Jessi Combs

Amerikansk racerförare och tv-profil (27 juli 1980 - 27 augusti 2019)

Jessi Combs var nog ingen idrottsstjärna i vanlig mening. Däremot gav hon sig den på att hon skulle slå hastighetsrekordet som löd på 1 228 kilometer i timmen i en jetdriven bil. Ambitionen blev hennes död.

Jose Antonio Reyes

Foto: BPI/REX/SHUTTERSTOCK / BPI/REX/SHUTTERSTOCK REX/SHUTTERSTOCK

Spansk fotbollsspelare (1 september 1983 - 1 juni 2019)

Jose Antonio Reyes startade sin karriär i Sevilla och slutade den på sätt och vis där. Han spelade i storlag som Arsenal, Real Madrid och Atletico Madrid innan han återvände till Sevilla. Det blev även spel i landslaget.

Han dog i en trafikolycka.

Blanca Fernández Ochoa

Spansk alpin skidåkerska (22 april 1963 – 24 augusti 2019)

Blanca Fernández Ochoa var några år äldre än Pernilla Wiberg men ändå tävlade de mot varandra ett stort antal gånger. Spanjorskan tog ett OS-brons i slalom 1992 i Albertville. Storslalom var hennes specialitet. Hon anmäldes försvunnen i slutet av augusti i år men det skulle ta tio dagar innan man hittade henne död. Hon hade tagit sitt eget liv.

Florijana Ismaili

Foto: MANUEL GEISSER / IMAGO/GEISSER IMAGO SPORTFOTODIENST

Schweizisk fotbollsstjärna (1 januari 1995 – 29 juni 2019)

Den 29 juni 2019 anmäldes Florijana Ismaili saknad sedan hon dykt från en båt ner i Comosjön och inte kommit upp. Då var givetvis hoppet redan ute för den unga landslagsstjärnan i fotboll. Några dagar senare hittade man henne på 200 meters djup med hjälp av en undervattensrobot.

Dödsorsaken var akut syrebrist.

Sigge Ericsson

Svensk skridskoåkare (17 juli 1930 - 2 november 2019)

1955 fick Sigge Ericsson Svenska Dagbladets bragdmedalj. Det var det året jämtlänningen vann allround-VM i Moskva. Sigge följde upp framgången med att stå överst på pallen i OS i Cortina d’Ampezzo 1956 då han vann 10 000 meter. Det blev även ett silver på halva distansen. Sigge var känd som en hårding som helst gick sin egen väg.

Göran Nordahl

Svensk fotbollsspelare (22 november 1928 - 19 oktober 2019)

Egentligen är det nästan ett mysterium att Göran och hans bröder Gunnar, Knut, Bertil och Gösta alla kunde nå så långt inom fotbollen.

Bäst gick det för Gunnar som vann skytteligan i italienska Serie A fem gånger och som bildade den klassiska trion Gre-No—LI i AC Milan.

Bröderna föddes i Hörnefors i Västerbotten och där dog Göran också.

Ulf Bengtsson

Foto: BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Svensk bordtennisspelare (26 januari 1960 - 17 mars 2019)

Vilket grymt gäng svensk pingis hade under 1980- och 90-talet. Där fanns Jan-Olof Waldner, Mikael Appelgren, Jörgen Persson, Erik Lindh, Peter Karlsson och så förstås Höganäsgrabben Ulf Bengtsson som vann Europamästerskapen i singel 1984 och i lag 1988.

Han avled efter en tids sjukdom.

Fernando Ricksen

Foto: Skärmdump från De Weereld Drait Door

Nederländsk fotbollsspelare (27 juli 1976 - 18 september 2019)

2013 berättade Ricksen att han drabbats av den obotliga och fruktade nervsjukdomen ALS. De sex sista åren blev tunga för fotbollspelaren som spelat i både AZ Alkmaar och skotska Rangers. Det hann även bli ett dussin landskamper.

Gunder Bengtsson

Svensk fotbollstränare (2 februari - 1946 - 2 augusti 2019)

1982 är ett märkesår inom svensk fotboll. Det var året då IFK Göteborg besegrade Hamburg SV i Uefacupfinalen. Blåvitts tränare var Sven-Göran Eriksson och vid hans sida fanns Gunder Bengtsson. Efter finalen var det dags för Bengtsson att pröva sina egna vingar som tränare. Det blev uppdrag i Norge, Grekland, Nederländerna och Cypern. Under det tidiga 90-talet ledde han Örgryte IS herrar i Allsvenskan.

Mona-Liisa Nousiainen

Foto: BILDBYRÅN

Finländsk landslagsskidåkare (20 juli 1983 - 29 juli 2019)

Charlotte Kalla var avlägset släkt med Mona-Liisa och de båda hade kontakt med varandra under skidsäsongen i världscupen och på mästerskap. Kalla visste inte att finländskan var sjuk i en aggressiv form av cancer, något hon höll hemligt.

– Hon var en otroligt ödmjuk och trevlig människa, sa Charlotte Kalla till SVT efter dödsbeskedet.

Nikki Lauda

Foto: WITTERS / WITTERS BILDBYRÅN

Österrikisk racerförare ( 22 februari 1949 - 20 maj 2019)

Nikki Lauda var en av giganterna inom formel 1-racingen. Han tävlade mot våra egna stjärnor Ronnie Peterson, Gunnar Nilsson, Reine Wisell och Stefan Lill-Lövis Johansson. Han blev total mästare vid tre tillfällen. 1975 var han nära att förolyckas i en krasch men överlevde trots svåra brännskador. Hans hälsa var mycket dålig den sista tiden i livet och han avled lugnt under sömnen.

Greg Johnsson

Kanadensisk ishockeyspelare (16 mars 1971 - 7 juli 2019)

Greg Johnsson spelade i de stora NHL-klubbarna. I Detroit spelade han tillsammans med bland andra Nicklas Lidström som tyckte han var ”en härlig kille att ha i laget”. Men allra bäst trivdes han i Nashville Predators där han avslutade sin karriär 2006.

Greg Johnsson sköt sig själv med en pistol.

Leif ”Blixten” Henriksson

Svensk ishockeyspelare (26 maj 1943 -15 mars 2019)

Leif ”Blixten” Henriksson var en av Västra Frölundas riktigt stora profiler. Först som spelare i 13 säsonger åren 1965-1978 och sen som tränare vid två tillfällen. Det blev även 61 matcher för Tre Kronor med silver i VM-turneringarna 1967 och 1969. Sitt smeknamn fick han för sin snabba skridskoåkning.

Jim Gregory

Kanadensisk ishockeytränare (4 november 1935 - 30 oktober 2019)

När Börje Salming och Inge Hammarström, då två förväntansfulla unga svenskar reste till Toronto 1973 möttes de av Jim Gregory. Det blev början på en vänskap som varade ända fram till Gregorys död. Salming pratade med honom bara tre dagar innan Gregory dog.

– Han var där från min första minut och tog hand om mig. En fantastisk person, sa Salming till Aftonbladet.

Frank Robinson

Amerikansk basebollspelare och lagledare. (31 augusti 1935 - 7 februari 2019)

Frank Robinson var yngst i en barnaskara om tio. Han hade en mycket framgångsrik karriär där han flera gånger utsågs till den mest värdefulla spelaren i ligan. När han gick i pension 1976 låg han på en fjärdeplats mätt i antalet home runs. Hans andra ambition l livet var att bli ligans förste svarta lagledare, vilket han också blev. Upptagen i National Baseball Hall of Fame.

Ted Lindsay

Foto: © BILDBYRÅN / © BILDBYRÅN INTERNATIONAL HOCKEY ARCHIVES

Kanadensisk ishockeyspelare (25 juli 1925 - 4 mars 2019)

Ted Lindsay skrev på för Detroit Red Wings 1944 när andra världskriget fortfarande härjade. Bortsett från tre säsonger då han byttes bort till Chicago Black Hawks, var han klubben trogen. Han bildade bland annat kedja med legendariske spelaren Gordie Howe. 1977 blev han General manager för Detroit. Vår egen Thommie Bergman, som kom till klubben 1972, hade alltså en del att göra med Lindsay.

Elis Johansson

Svensk bandyspelare (4 november 1923 - 26 februari 2019)

Elis Johansson från Edsbyn spelade bandy i Hälsingland under drygt 20 år. De sista 15 säsongerna höll han till i Edsbyns IF. Hans bidrag till bandyn kan inte underskattas, inte minst i form av de två sönerna Ola och Hans Johansson. Bröderna hade fantastiska karriärer, både i Edsbyns IF och i landslaget.

Gordon Banks

Foto: PA / AP TT NYHETSBYRÅN

Engelsk fotbollsmålvakt (30 december 1937 - 12 februari 2019)

Gordon Banks har kallats Englands bäste målvakt genom tiderna. Han var en av anledningarna till att England vann VM 1966 på hemmaplan. Mest känd är han nog för sin superräddning efter brassen Pelés nick i VM 1970 i Mexico City. Det var en räddning som Banks fick redogöra för om och om igen fram till sin död. Han dog av cancer i njuren.

Emilano Sala

Foto: THIBALT CAMUS / AP TT NYHETSBYRÅN

Argentinsk fotbollspelare (31 oktober 1990 - 21 januari 2019)

Emilano Sala hade precis skrivit på för walesiska klubben Cardiff City och var på väg att lämna franska Nantes i ett enmotorigt plan över Engelska kanalen när det försvann från radarn. Med tanke på omständigheterna var det osannolikt att man skulle hitta Sala och piloten vid liv. När Salas kropp väl återfanns kunde läkarna konstatera att han utsatts för höga nivåer av kolmonoxid. Piloten saknade behörighet för att flyga i mörker och var dessutom färgblind.

Pernell Whitaker

Amerikansk boxare (2 januari 1964 - 14 juli 2019)

Pernell Whitaker utsågs 1989 av Ring Magazine till världens bäste boxare. Förutom ett OS-guld i lättvikt i Los Angeles 1984 hade han som proffs lagt beslag på mästarbältet i fyra viktklasser. När karriären började dala fick han allt fler personliga problem, bland annat droger. Han dog av skadorna han ådragit sig efter att ha blivit påkörd av en bil.

