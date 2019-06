När Maya Henckel, 16, såg att hennes storasyster började spela ”League of legends” bestämde sig även Maya för att börja.

– Jag ville göra allt som min syster gjorde och sen fortsatte jag för att det var kul.

Hon upptäckte ganska snart att hon hade talang för spelandet och bestämde sig för att satsa helhjärtat.

I dag är hon ett av Sveriges yngsta damproffs inom e-sport och spelar tillsammans med det franska laget Out of the blue.

Hon har hoppat av skolan för att satsa fullt ut på spelandet, och det har lönat sig. Maya spelar nu i en växande europeisk tjejliga med månadslön och har kontrakt året ut.

– Om jag lika gärna vill satsa så måste jag satsa allt, har Maya Henckel tidigare sagt till Expressen.

Foto: Illustration Helen Rasmusen

Kvinnorna på frammarsch

I sitt lag är Maya Henckel den enda svensken av fem medlemmar. För att laget ska kunna spela i den franska ligan måste ett visst antal av lagmedlemmarna ha sitt ursprung i Frankrike.

Därför spelar de just nu i den europeiska tjejligan, en scen som växer mer och mer.

– För två år sedan tänkte jag inte alls på tjejscenen. Men det har kommit väldigt mycket nytt och tjejscenen utvecklas hela tiden. Det är väldigt fascinerande att e-sport har vuxit så snabbt och att det har blivit något man kan försörja sig på.

De främsta manliga e-sportstjärnorna har totala inkomster närmare 40 miljoner kronor medan den bäst betalda kvinnan, Sasha ”Scarlett” Hostyn, ligger på 3 miljoner.

Men även om e-sporten fortfarande är mansdominerad, med få kvinnliga profiler och stjärnor, är tjejer och kvinnor på frammarsch.

Den numera pensionerade Emil ”HeatoN” Christensen, 34, är en av de största stjärnorna på den svenska e-sportscenen och han ser en bransch i förändring.

– E-sporten har, trots att många vill vinkla det på andra sätt, kommit längre än många andra traditionella sporter när det kommer till jämlikhet. 35 procent av alla som spelar är kvinnor så det är bara en tidsfråga innan vi har en jämlik e-sport. Det fins inga fysiska hinder för att tjejer inte skulle kunna vara lika bra som killar, säger han.

I sitt lag är Maya Henckel den enda svensken av fem medlemmar. Foto: Privat / Göran Henckel

Som ett brev på posten

Men att vara framgångsrik, målinriktad och dessutom tjej inom e-sporten är inte alltid det enklaste.

– Alla som hatar på en och är taskiga är ju egentligen bara avundsjuka, säger Maya.

För hat och hån kommer som ett brev på posten för tjejer inom e-sporten. Kommentarer som att man hör hemma i köket, att man har fuskat och att man borde spela karaktärer som har mindre aggressiva roller, som till exempel support, är vanligt förekommande, menar Maya som själv har blivit utsatt flera gånger.

När hon spelade en turnering var det ett gäng pojkar som gjorde en egen chattserver som de döpte till Caltys (Mayas spelnamn) där de satt och skrev hån.

– De skickade jättemånga meddelanden till mig på sociala medier och bad mig att gå med i gruppen så att de kunde skicka taskiga meddelanden till mig, säger Maya.

”Kallade mig hjärnskadad”

I spelet Maya spelar, ”Leauge of legends”, används inte röstchatt vilket gör det svårare för medspelare att veta att hon är tjej.

Men ibland känner andra igen hennes spelnamn.

– En kille jag aldrig pratat med tidigare kände igen mitt namn och skrev att jag var hjärnskadad och jättedålig och skrev så varenda gång vi stötte på varandra i ett spel, säger Maya.

Anledningen till att tjejer får utstå så mycket hat tror Maya är för att de är en minoritet inom gaming. Samtidigt menar hon att många killar som spelar väldigt mycket inte har träffat så många tjejer.

– Därför vet de inte hur de ska bete sig.

Foto: Illustration Helen Rasmusen

Blev ledsen första gången

Första gången Maya tog emot hat blev hon ledsen, men nu menar hon att hon har vant sig.

– Maya är väldigt tuff, flikar hennes mamma Tove in och fortsätter:

– Det är bra att tjejer börjar få ta mer plats och det behövs fler tjejer inom e-sporten, det motverkar allt hat. Det bevisar att det finns tjejer som spelar bra, men det finns ju också killar som inte är sexistiska eller hatar på tjejer, men oftast märker man av den negativa gruppen mer än den positiva.