Under sommaren lever turiststaden Rimini vid den adriatiska kusten upp. Under vintern är det ett dystert ställe.

Men trots att mycket står igenbommat under lågsäsongen så finns det en del nattklubbar som fortfarande håller öppet. Därmed finns det, för den som vet var man ska leta, även tillgång till droger och för den delen prostituerade.

Det var hit Marco Pantani, en gång Italiens mest hyllade idrottsman, hade tagit sin tillflykt fem dagar innan han hittades död på ett stökigt hotellrum.

Han hade tagit in på ett ganska oansenligt hotell där han genast mer eller mindre barrikaderat sig.

Någon gång sent på kvällen kunde han smita ut för att komma tillbaka några timmar senare.

Hans närmaste visste inte vart han tagit vägen. Vilket var oroande eftersom Pantani vid den här tiden brottades med djupa depressioner och vårdats för sitt narkotikamissbruk.

En tid hade han lagt in sig på ett vårdhem, specialiserat på avvänjning, på Kuba som hans gode vän Diego Maradona rekommenderat, en annan känd missbrukare.

I Rimini fick Pantani sina middagar uppburna till sitt rum.

De fyra första kvällarna beställde han pizza.

Den sista måltiden: Omelett

Den femte och, skulle det visa sig, sista måltiden bad han att få en omelett.

Omeletten bestod av Fontinaost, skinka, två ägg men ingen toast eller potatis.

De som vanligtvis bar upp maten hade ingen aning om vem hotellgästen var.

Pantani hade förvandlats från en topptrimmad bergsget på 53 kilo till en uppsvälld och överviktig man vars hy var gråaktig och hela hans uppenbarelse var ovårdad.

Men personalen på hotellen i Rimini var vana vid märkliga figurer bland sina gäster.

Man kunde säga att det som händer i Rimini stannar i Rimini.

Foto: VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE / IMAGO IMAGES/KOLVENBACH WWW.IMAGO-IMAGES.DE

Oliver Laghi, ägare till restaurangen som serverade Pantani, visste dock vem gästen var. Laghi var inte bara krögare utan även cykelälskare.

Nu stod han framför en av sina absolut största hjältar.

Laghi sa att omeletten var gratis men Pantani propsade på att få betala för sig.

Krögaren frågade om det var okej om han kom dagen därpå, på alla hjärtans dag, och snackade lite cykel eller egentligen vad som helst som Pantani kunde tänkas vilja prata om.

Pantanis leende försvann och byttes ut mot en tung sorgsenhet.

– Visst, kom tillbaka i morgon så kan vi prata lite mera, sa han.

Skrik och stök från Pantanis rum

På lördagen på alla hjärtans dag kom hotellgäster ner till receptionen och frågade vem den skallige mannen på våning fem var. ”Han beter sig underligt.”

Andra gäster vittnade om att han skrikit och att man hört dunsar från rummet.

När städerskan knackade på dörren skrek Pantani på henne tills hon försvann.

Portieren gick upp och hörde hur möbler flyttades runt.

Han försökte även ringa men det var upptaget hela tiden.

Klockan åtta på kvällen gick han åter upp och knackade på. Inget svar. Halv tio gick man in med huvudnyckeln. Möbler hade välts omkull och ljuset var på.

Pantani låg nära sängen med huvudet neråt i en blodpöl.

Enligt rättsläkaren hade han dött cirka sex timmar tidigare till följd av en överdos kokain.

Pantani var 34 år gammal.

Tio år tidigare, 1994, hade han fått sitt genombrott i Giro d´Italia då han vann två etapper och slutade tvåa i sammandraget.

Italienarna hade fått en ny älskling.

Pantani utmärkte sig i de tuffa bergsetapperna. Och han gjorde det med stil och elegans. Få hade en chans att hänga med honom.

Det är i bergen hjältar föds.

Rekordet uppför men ingen trodde han var ren

Än i dag har Pantani rekordet för den klassiska 13,8 kilometer långa stigningen upp till toppen på Alpe d´Huez i Tour de France.

Det bör tilläggas att samtliga cyklister som parkerar på 10-i-topplistan har fällts eller på annat sätts förekommit i dopningssammanhang.

Ingen har heller kunnat ge en förklaring till varför Pantani skulle vara flera minuter snabbare upp för berget än till exempel Tour-segrarna Bernard Hinault och Greg LeMond eller varför ingen lyckat slå rekorden trots att det gått drygt 20 år.

Det finns en anledning till att dessa cyklister sägs höra hemma i Generation EPO.

Amerikanen LeMond gick ett steg längre och kallade fusket för ”sportens cancer”.

1998 stod Marco Pantani på toppen av karriären. Han inledde med att vinna Girot på hemmaplan, en bedrift av särskilda mått i Italien.

Under sommaren ställde han upp i Tour de France där italienarna oftast fått bekänna färg. Senaste italienska segern hade gått till Felice Gimondi 1965. Lika ovanligt var det att vinna dubbeln, alltså både Girot och Touren samma år. Det hade bara sex åkare mäktat med innan.

Dopningsskandalen var ett faktum

Det var ett lopp som kantades av dopningsavslöjanden.

Festinastallets chaufför och allt-i-allo Willy Voet fastnade i en tullkontroll på väg mot Kanaltunneln i riktning mot Dublin där starten skulle gå.

Skåpbilen var full med Festinaflaggor.

”I två kylväskor i baksätet hittade man 235 portioner epo och stora mängder blodförtunnande medel och hormonpreparat, däribland 60 doser testosteron och 82 doser tillväxthormon. Väskorna innehöll också en burk amfetamin och en hel del steroider”, skriver Joakim Jakobsen i boken ”Tour de France. Historien om världens största cykellopp”.

Foto: LAURENT REBOURS / AP

Frankrike hade infört tuffare lagar som jämställde dopningspreparat med narkotika.

Både chauffören och en hel del andra i laget som misstänktes fann det för gott att erkänna den organiserade dopningen i hopp om en mildare påföljd.

En natt i cellen var tillräckligt för att lägga korten på bordet.

Dopningskontrollerna blev därmed stenhårda under loppet.

Det blev en plåga för många cyklister.

Fransmannen Laurent Jalabert som tävlade för stallet ONCE kallade dopningskontrollanterna för ”vampyrer och nynazister”.

Fler och fler lämnade tävlingen. Ett stort manfall hör till den här typen av lopp. Men i det här fallet fanns det nog fler som drog sig ur av andra skäl.

Det blev till slut en kamp mellan tysken och fjolårsvinnaren Jan Ullrich och Marco Pantani som tagit över den gula ledartröjan.

Tysken lyckades aldrig hänga av den ettrige italienaren som till slut stod som totalsegrare.

Därmed blev Pantani den förste italienaren på 33 år att vinna Touren. Han hade även klarat av dubbeln och utsågs inte oväntat till årets cyklist.

Retad för sina stora öron

Det här var en revansch på alla de som kallat honom ”Il Elefantino” (Den lille elefanten) för hans stora utstående öron.

Vi svenskar kunde glädja oss åt att Magnus Bäckstedt vann den 242 kilometer långa 19:e etappen.

1999 skulle Marco Pantani försvara sin titel i Giro d´Italia. Han såg ut att gå mot en komfortabel seger. Han var lika kompromisslös som vanligt i bergen. De italienska fansen var i extas.

Nu var han ”Il Pirata” - ”Piraten” - med en scarf runt huvudet och ring i örat. De senaste åren hade han arbetat på sin image. Det var en story som fungerade lika bra hos reportrar som bland hans många beundrare.

Med uppmärksamheten följde lukrativa kontrakt och många sköna miljoner.

På den sista bergsetappen i loppet var han helt ensam när han skar mållinjen i den rosa ledartröjan och de lika rosa cykelbyxorna.

Han hade en ledning på 5.38 minuter före landsmannen Paolo Savoldelli.

Bara en katastrof kunde stoppa honom från slutsegern.

Dagen efter bergsetappen kom den.

Tidigt i gryningen knackade det på Pantanis dörr. Utanför stod hans egen manager Vittorio Savini och en inspektör från Internationella cykelunionen.

Inspektören förklarade att Pantanis andel av röda blodceller i blodet var alldeles för högt.

Katastrofen var ett faktum

Man hade tagit åtta prover under tävlingen och de låg på mellan 52 och 53 procent. Det var en ganska säker indikation på att att han injicerat epo och han tvingades dra sig ur tävlingen, men inte på grund av doping utan av hälsoskäl.

Han stängdes av i 15 dagar.

”Pantani var förkrossad i de kaotiska stunderna som följde. Han var inte längre oskyldig. Den påföljande skandalen bröt ner honom, både som människa och idrottsman”, skriver författaren Jeremy Whittle i boken ”Bad Blood. The Secret Life of the Tour de France”.

Foto: VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE / IMAGO IMAGES/BÜRHAUS WWW.IMAGO-IMAGES.DE

Spanske legendaren Miguel Indurain var säker på att det var just den här avstängningen som knäckte Pantani.

- Han blev visserligen bara avstängd i 15 dagar, men i slutändan komplicerade det hela hans liv och han kunde aldrig komma över det. Han blev aldrig densamma igen, sa han.

Vi den här tiden är det troligt att Pantani redan börjat missbruka droger. Hans dåvarande flickvän, danskan Christina Jonsson, berättade efter hans död att de under många år tagit kokain tillsammans.

2000 var han tillbaka i touren och vann en bergsetapp med bred marginal. Amerikanen Lance Armstrong förklarade att han låtit honom vinna eftersom han inte var något hot i sammandraget.

Mobbad av Lance Armstrong

Pantani tog illa vid sig och förolämpade Armstrong i pressen. Men amerikanen gav igen där det sved som mest.

– Tyvärr har ”Il Elefantino” visat sitt rätta jag. Jag trodde han hade mer klass än så, sa han.

Pantani tappade fattningen i den fortsatta tävlingen och gav sig i väg som en vettvilling. Det var en självdestruktiv körning som till slut straffade sig. Han tappade för mycket tid och hoppade av touren.

Året därpå hittade man en spruta som innehöll spår av insulin i Pantanis rum. Han hävdade att det inte var hans eller att han ens sovit i rummet.

En rad processer inleddes nu mot Pantani. Han misstänktes bland annat för bedrägeri mot sporten. I stället för att sitta på cykeln tvingades han till en rad domstolar och förhandlingar.

Han började ta mer antidepressiva läkemedel. Samtidigt fortsatte kokainmissbruket.

Pantani skrev in sig på kliniker för att komma till rätta med sitt missbruk och sina djupa depressioner.

2003 gjorde han ett nytt försök att ta sig tillbaka till världseliten. Han ställde upp i girot men kraschade under den 18:e etappen i en utförslöpa i hagel och hällande regn.

Maradona rekommenderade knarkklinik

På hösten samma år reste han till Kuba och tog in på samma klinik där hans vän Maradona fått hjälp mot sitt kokainmissbruk.

Enligt en man i huvudstaden Havana hade han varit där åren 1999-2001 också, och bland annat lett cykelturer för barn.

Reportern Marco Ventura reste i stjärnans fotspår för tidningen Bicycling strax efter Pantanis död. Han hittade ett pensionat där stjärnan hade bott.

– Han ville inte äta. Han var deprimerad. Han tog alla piller han kom över. För blodtryck, till exempel. Mina blodtryckspiller, sa ägarinnan Lidia Dios Fernandez.

På några blanka sidor i sitt pass hade Pantani skrivit strax före avresan till Kuba:

”Mitt liv är redan över. Det enda som betyder något i livet är att känna döden. Jag är lämnad helt ensam. Ingen har förstått mig. Inte ens cykelvärlden eller min egen familj. Jag vill bryta beroendet. Jag vill ta farväl av den här världen och jag vill komma tillbaka till cykeln.”

Foto: FOTOREPORTER SIROTTI STEFANO / IMAGO/SIROTTI IMAGO SPORTFOTODIENST

Enligt författaren Matt Rendell, som skrev boken ”The Death of Marco Pantani”, hade den italienska idolen dött under en längre tid.

Vid tiden för Girot 2003 var han en fullfjädrad knarkare. Det är i alla fall den allmänna uppfattningen. Han tog allt. Kokain, crack, Viagra och epo.

Marco Pantani var på väg mot sin egen död.

Hela Italien i sorg efter Piratens död

Var allt självförvållat? Vilade ansvaret även på dem som ledde stallen? Eller alla som såg honom sjunka allt djupare ner i misären.

Dödsfallet kom som en chock för alla hans beundrare.

Tusentals fans ville ta farväl av sin idol när han skulle begravas i den lilla kyrkan i hemorten Cesenatico, bara några mil norr om Rimini där han hittades död.

Efter Pantanis död dök det upp uppgifter om att hans namn förekom i den stora dopningsutredningen ”Operación Puerto” som styrdes av den ökände spanske stalläkaren Eufemiano Fuentes.

2013 lade den franska senaten fram en rapport där det framgick att prover som tagits från Marco Pantani under 1998 års Tour de France och som analyserats 2004 innehöll spår av epo.

Han åkte aldrig fast för doping under sin livstid men han och många i hans generation är för alltid förknippade med fusk. Tyvärr har det drabbat de cyklister som var rena. En skugga har fallit över dem också. Hur många segrar, reklamkontrakt och prispengar de gått miste om kan man bara spekulera i.

