I ett vardagsrum på tredje våningen med utsikt över Årstaviken får man leta för att hitta spår från livet före Förintelsen. Väggarna i Leon Weintraubs vardagsrum är täckta med hyllor med böcker och klassisk musik och enstaka fotografier som den lilla runda ramen med en bild på hans mamma Natalia.

– Hon såg så ungdomlig ut i sin vita blus. Jag vinkade till henne och trodde att vi snart skulle ses igen.

Sista gången som han såg sin mamma var strax innan hon fördes till Auschwitzs dödskammare, hennes kropp brändes där i ett av lägrets fyra krematorier. Hennes son skulle överleva både tiden i dödslägret och efter det arbetsläger i Tyskland innan befrielsen kom. Då vägde Leon endast 35 kilo och var svårt sjuk i tyfus.

Leon Weintrubs mamma Natalia dog i Auschwitz. Foto: OLLE SPORRONG

I kriget förlorade Leon Weintraub stora delar av sin polsk-judiska familj i koncentrationslägren. Han var fånge i koncentrationslägret Gross-Rosen efter att ha undkommit Auschwitz och överlevde flera år i ghettot Litzmannstadt. Foto: OLLE SPORRONG

För läkaren och författaren Leon Wientraub skulle det ta decennier innan han själv ansökte om den kompensation från tyska staten som Förintelseöverlevande har rätt till.

– När jag först fick höra om det här kände jag att det var under min värdighet att söka pengar för mina döda släktingar, säger han. Jag vänder mig mot ordet kompensation, mot Wiedergutmachung... det finns ingenting som kan återgälda eller oskadliggöra det man gjorde mot oss.

Han fortsätter:

– Samtidigt är Tyskland ett av få länder som inte sopade det som hade hänt under mattan, som inte satte detta skeende i parentes. Den ekonomiska ersättningen hjälpte många människor att hålla huvudet över vattenytan efter kriget.

Leon är 1 av 200 i Sverige som får skadestånd från Tyskland efter Förintelsen

Det är få som känner till att de här tyska arkiven ens existerar. Att jag fick komma in i källarlokalen under myndighetsbyggnaden i tyska Düsseldorf var eftersom jag är barnbarn till två Förintelseöverlevande och för att min pappa och farmor gav sitt godkännande. Vanligtvis hålls de stängda för omvärlden eftersom akterna är fulla av integritetskänsligt material. Läkarundersökningar, vittnesmål, fastställda bevis, beslut, utbetalningar, procentsatser hit och dit som krasst användes för att på något sätt fastställa hur mycket lidande som Nazityskland orsakat.

2019 fick Helena Trus tillgång till ett dolt arkiv i den tyska staden Düsseldorf som rymmer dokumentation och vittnesmål om Förintelseöverlevanden, ett reportage som då publicerades i Aftonbladet. Foto: Helena Trus

I de smala korridorerna hängde akterna i prydliga rader, nitiskt bokförda dokument om nazismens ofattbara brutalitet under andra världskriget. Fragment av människoöden, krigsoffer som från 50-talet och framåt beviljats skadestånd för resten av livet från den tyska staten. Ersättningen är en skattefri pension, en slags livränta, för den så kallade förföljelsetiden som det heter på tysk byråkratiska. Det samlade begreppet kom att kallas för Wiedergutmachung – i direkt översättning: gottgörelse – för det dåvarande Västtysklands stiftade lagar om ersättning för naziförföljelse. Den tyska gottgörelsen var ingen enkel sak. Blodspengar, som min farfar Lejb brukade kalla det.

”Att ta emot pengar från våra förövare är samma sak som att säga att vi förlåter”, sa han.

Min farmor Cyla övertalade honom till slut att ändå ansöka. De som aldrig under sitt vuxna liv, på grund av de psykiska och fysiska skador som kriget orsakat dem, kunde arbeta heltid och som därmed var utelämnade till en tunn svensk pension. Den tyska ersättingen skulle inte handla om några stora summor men några extra tusenlappar skulle ändå göra skillnad.

I arkivet i Düsseldorf fick Helena Trus tillgång till sin farmor Cyla och farfar Lejbs akter med dokumenterade bevis för vad som hände dem under kriget samt vilka skador Naziregimen orsakat. Foto: Helena Trus

I källararkiven läser jag ur mappen som tillhörde min farmor:

Stockholm 12 november 1959

Härmed intygas att fru Cyla Trus konsulterat mig upprepade gånger sedan 1948 med kronisk psykoneuros, ångestanfall, depression, koncentrations- och arbetssvårigheter, stark uttröttbarhet och dålig sömn med mardrömmar. Den kliniska bilden visar att sjukdomen är av helt samma art som förföljda flyktingar ofta visar. Den måste alltså anses vara förföljelsebetingad och innebär 50 procent nedsatt arbetsförmåga nu och för framtiden.

– Doktor Erik Goldkuhl

Det var bara ett av flera läkarutlåtanden. Hennes lidande sammanfattat i några få meningar. Procentsatsen var avgörande och låg till grund för hur mycket ersättning de som ansökte skulle få varje månad livet ut.

Helena Trus farmor Cyla föddes i Polen och var den enda i hennes judiska familj som överlevde Förintelsen. Hon dog i sviterna av covid i november 2020 och blev 93 år gammal. Foto: Sara Trus

Genom decennierna som gått sedan kriget tog slut har flera miljoner människor – inte bara judar utan också exempelvis polacker, ukrainare och ryssar – mottagit en ekonomisk ersättning från den tyska staten, pengar som kommer från tyska skattemedel. Över en miljon av dem är Förintelseöverlevande som beviljats den månatliga pensionsutbetalningen samt engångsutbetalningar för till exempel tvångsarbete i ett getto. Att enskilda individer som överlevt kriget kunde ansöka om kompensation var och är fortfarande världsunikt. Detta resultat av det samlade tyska begreppet att åter göra gott, att ställa till rätta, kompensera kom efter påtryckningar från omvärlden, Israel, fransmännen, den amerikanska ockupationsmakten och judiska organisationer.

– På den tiden var det här kontroversiellt och känsligt, både för judar som överlevde och för tyskarna själva. Det gjordes undersökningar som visade att bara drygt tio procent av tyskarna tyckte att det här var en bra idé. Samtidigt var det upplopp utanför Knesset i Israel mot att ens sätta sig ner vid förhandlingsbordet med det dåvarande Västtyskland, säger Greg Scheider.

Han är vice vd för Claims conference (the conference on jewish material claims against Germany), en ideell organisation som bildades 1951 av 23 representanter för judiska internationella organisationer. Claims var en av aktörerna som satt med i förhandlingarna mellan Israel och Västtyskland som startade 1952 och har numera säten i New York, Israel och Tyskland.

Greg Schneider fortsätter:

– Samtidigt, i det större perspektivet visade det här på något extraordinärt, att judarna och Tyskland kunde förhandla. Om de kunde göra det, vilka skulle inte då kunna sitta ner tillsammans?

Efter kriget var den ekonomiska situationen svår. Under läkarstudierna fick Leon Weintraub ett bidrag från Judiska församlingen i Göttingen men när de fick veta att han gift sig med en tysk kvinna efter kriget, och att de fick ett barn tillsammans, drogs stödet in. Foto: OLLE SPORRONG

Sedan den 24 februari förra året pågår det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Det komplicerade begreppet kompensation för det obeskrivbara, mänskliga lidandet har återigen lyfts på den världspolitiska agendan. Hur ska Ryssland betala för återuppbyggnaden av husen, sjukhusen, teatrarna och minnesmärkena och till människorna vars liv man har förstört? I debatten dras det paralleller till hur Tyskland på olika sätt har hanterat sin kollektiva skuld efter Förintelsen. Likt Nürnbergrättegångarna mellan 1945 och 1946, föreslås nu något liknande: Upprättandet av en särskild domstol för att ställa ansvariga i Ryssland inför rätta.

– Det är en hemsk känsla, säger Leon Weintraub. Jag har vänner som var så lyckliga när Sovjet föll isär, och nu får uppleva ännu ett krig i Europa som på ett sätt ligger nära nazimetoderna. Och det leder oss tillbaka till samma frågeställning som efter Förintelsen: Kan man gottgöra att man skadar människor?

Han svarar på sin egen fråga:

– Man kan inte gottgöra en människa, eller väcka döda till liv. Men det kan hjälpa människor att bygga upp det man har förstört. Det är det minsta man kan göra. Och det kravet borde ställas på Ryssland precis som det gjordes mot Tyskland.

År ut och år in tog min farmor och farfar tunnelbanan till stan och sedan bussen till den tyska ambassaden på Djurgården i Stockholm. Fram till 2016 skulle de som var mottagare av den tyska pensionen varje år besöka den tyska ambassaden och visa upp ett levnadsintyg för att fortsätta få utbetalningarna. Numera hämtar den tyska pensionsmyndigheten dessa uppgifter direkt från svenska myndigheter.

Cyla och Lejb Trus överlevde Förintelsen. De gifte sig i Bialystok 1946, kort efter lämnade de Polen och kom till Sverige. Foto: Privat

Willy Silberstein är barn till två Förintelseöverlevande och minns tågresorna som hans mamma Ili gjorde varje år från Norrköping till Stockholm.

– Det var på något sätt förnedrande och konstigt att man skulle behöva åka dit och visa att man lever. Det var ingen enkel resa för henne, utan mentalt jobbigt för det triggade i gång minnena. Jag tror också att mamma i sitt hat mot Tyskland fann en viss njutning i att hon ändå fick pungslå dem på pengar, som de fick betala för att de inte hann mörda henne.

Modern överlevde – precis som Leon Weintraub – Auschwitz.

– Att ta emot pengarna var inget man var stolt över. Jag tror att många skämdes. Samtidigt, vi hade det ganska knapert då och behövde pengarna. Det kunde göra livet lite drägligare. Men jag skulle aldrig heller kalla det för kompensation. Det är viktigt att betona att det aldrig går att köpa sig fri från sin skuld, skulden för Förintelsen är på millimetern densamma.

Willy Silbersteins mamma överlevde Förintelsen, hans pappa var rysk krigsfånge. Willy är journalist, debattör och ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA. Foto: SVEN LINDWALL

De tyska Förintelsearkiven är en viktig pusselbit i berättelsen om den tyska kollektiva skulden. Den om hur generationerna efter kriget genom skattemedel fortfarande betalar av på sin arvsynd. Det ger ett tidsperspektiv på ett krigs efterspel.

– Det finns de som än i dag vägrar att ta emot pengar från Tyskland, men alla överlevande som lever i dag har rätt till någon form av kompensation, säger Greg Schneider på Claims conference.

Och förhandlingarna har varit ständigt pågående. Drygt 70 år efter att de en gång inleddes träffar Claims fortfarande representanter för den tyska regeringen och förhandlar regelbundet för att utöka olika hjälpprogram för Förintelseöverlevande över hela världen.

– Vårt argument till den tyska regeringen är att de överlevandes behov ökar nu när de är äldre och behovet av fysisk och psykisk hjälp ökar.

Den 10 september 1952 undertecknades överenskommelsen i Luxemburg, det så kallade Luxemburgavtalet som sedan skulle formas kring ”ersättning för nazistiska orättvisor” inom ramen för den omfattande lagstiftningen BEG, Bundesentschädigungsgesetzlagen, om ersättning av lidande förorsakat av nationalsocialismen. De handlade om dels ersättning till enskilda individer samt till staten Israel. Foto: Helena Trus

Han fortsätter:

– De senaste tre åren har vi fått tyska regeringen att gå med på engångsbetalningar till en grupp Förintelseöverlevande som har det tuffast ekonomiskt. Om man tittar till exempel på nivån av fattigdom bland äldre judar i USA, är den mycket mycket högre bland Förintelseöverlevanden jämfört med andra.

Efter kriget utbildade sig Leon Weintraub till läkare i Tyskland. Han jobbade som överläkare samt hade en egen liten mottagning i Warszawa. När vågen av antisemitism återigen svepte genom Polen förlorade han sitt jobb och han och familjen tvingades lämna för Sverige 1969. De senaste åren har han återigen sett den oroande utvecklingen av en växande antisemitism med nynazister som marscherar på gatorna både här och i landet där han föddes.

– För mig är det ofattbart att det finns människor i dag som - speciellt i Polen - kallar sig stolta nazister; trots att det knappt finns någon familj i Polen som inte har lidit under naziockupationen, eller inte har någon förfäder som dödats av nazister.

Leon Weintraub har nyligen släppt boken ”Die Versöhnung mit dem Bösen”, på svenska ”Försoningen med det onda” som han hoppas ska översättas till svenska. Han reser fortfarande till Polen och Tyskland för att föreläsa och berätta om Förintelsen. Foto: OLLE SPORRONG

I lägenheten på tredje våningen får tanken honom att skratta till. Leon Weintraub firade nyligen sin 97-årsdag. Han hade aldrig kunnat föreställa sig att han skulle leva så här länge. De inramade fotografierna i lägenheten berättar mer om livet som kom efter. Hur han åter har byggt upp familjeträdet med fyra barn, 10 barnbarn och 9 barnbarnsbarn.

I dag är han ett av de sista förstahandsvittnena till Förintelsen som fortfarande lever i Sverige. Att åka runt i skolor och föreläsa om sina erfarenheter ger honom fortfarande energi och livslust, förklarar han. Ett sätt att leva med minnena.

Leon Weintraub visar upp dokumentation från kriget, bland annat ett arbetskort från gettot Litzmannstadt. Foto: OLLE SPORRONG Leon Weintraub är ett av de sista förstahandsvittnena till Förintelsen som fortfarande lever i Sverige. Foto: OLLE SPORRONG Leon Weintraub visar upp dokumentation från kriget som han även skickade in till de tyska myndigheterna som bevismaterial i processen för att få den ekonomiska ersättningen. Foto: OLLE SPORRONG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Att som överlevande av Förintelsen ta emot den tyska så kallade gottgörelsen handlar inte om att i gengäld någonsin förlåta. Leon Weintraub kommer aldrig kunna förlåta det som har hänt honom och hans familj.

– Man måste försonas med det onda… man måste försonas, men jag kan inte förlåta någon SS-man som dödade min mor. Det enda som kan sluta den onda spiralen är att försonas.

Har du gjort det?

– Ja.

