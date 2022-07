Det har varit en historiskt stökig mandatperiod, med återkommande regeringskriser, misstroendevotum och budgetar som röstats ned.

Alla partiledare tycks vara överens om att det inte kan fortsätta så här. Men oklarheten om hur Sverige ska styras efter valet i september är trots det mycket stor, på båda sidor om blockgränsen.

Och nu kan Expressen berätta att Vänsterpartiets ledning fattat beslut om att gå in i valrörelsen och den kommande regeringsbildningen med ett krav på att få sitta med i Magdalena Anderssons regering efter valet.

Det är något flera centralt placerade källor uppgett för Expressen, och som V-ledaren Nooshi Dadgostar nu väljer att bekräfta i en intervju.

”Stökigheten måste försvinna”

– Jag har egentligen alltid tyckt att det naturliga är att de partier som utgör regeringsunderlaget också ingår i regeringen. Men det som är nytt den här mandatperioden är den här stökigheten, och den måste försvinna. Så länge vi inte har ett stabilt samarbete mellan alla fyra partier, där vi tar kollektiva beslut och får igenom våra beslut i riksdagen, så kommer inte den stabiliteten att infinna sig, säger hon.

Hur skarpt är det här kravet?

– Det är hela utgångspunkten. Det finns inga förutsättningar för att vi inte ska sitta i en regering. Då kommer det här att fortsätta. Den här instabiliteten och oredan.

Beslutet har enligt Dadgostar ”mognat fram” under mandatperioden, och är enligt henne väl förankrat internt.

– Ju längre den här mandatperioden gått desto mer uppenbart har det blivit att vi inte kan hålla ihop det här om vi inte sitter i en regering.

– Det är i grund och botten också en demokratifråga. Svenska folket måste veta vem de ska utkräva ansvar av. Att vi har en socialdemokratisk statsminister men en borgerlig ekonomisk politik skapar total förvirring. Det kommer inte fungera att fortsätta så, säger hon.

Hoppas på samarbete med C

Det Nooshi Dadgostar i stället ser framför sig är att de partier som i dag utgör underlaget för Magdalena Anderssons regering, men inte har något som helst formaliserat samarbete, går samman på riktigt genom en uppgörelse efter valet för att sedan bilda en regering ihop.

Det handlar alltså inte bara om Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som Vänsterpartiet samarbetat med förr, utan även Annie Lööf och Centerpartiet.

Har du fått några som helst signaler om att Centerpartiet är beredda att acceptera det?

– Det är en fråga man får ställa till dem. Hur de vill skapa stabilitet, eller om de vill ha en mandatperiod till med återkommande regeringskriser. För det är det som är alternativet, säger Dadgostar.

Beskedet att Vänsterpartiet kräver plats i regeringen är av allt att döma inget som kommer välkomnas av statsminister Magdalena Andersson, som redan anklagas av oppositionen för att sakna ett trovärdigt regeringsalternativ.

S maktplan – utan V

Inom Socialdemokraterna finns en ganska utbredd öppenhet för tanken på att bilda en regering med Centerpartiet efter valet. Det förordas av en rad tunga företrädare ända upp i den högsta ledningen. Och en koalitionsregering mellan de två partierna är något som även Centerledningen är öppna för, enligt Expressens källor.

Men i den kalkylen ingår inte Vänsterpartiet, i alla fall inte som koalitionsparti.

Från Centerpartiet har man än så länge helt avfärdat ett samarbete med Vänsterpartiet, och tanken på en regering ihop har man inte ens befattat sig med – i alla fall inte i officiella sammanhang.

Från S har man däremot haft förhoppningen att V ska acceptera en lösare roll som någon form av samarbetsparti. Men så ser det alltså inte ut att bli.

Inget tyder på att Centerpartiet kommer gå med på en regering med er. Vad gör ni om ni trots allt hålls utanför regeringen?

– Jag ser inga förutsättningar för det. Det man kan tänka sig är om Centerpartiet och Socialdemokraterna lyckas få ihop till 50 procent på något annat sätt genom att samarbeta med andra partier. Det är det sättet man kan göra det på.

Varnar för ”kompromisslöshet”

Nooshi Dadgostar hänvisar också till det ”novemberavtal” Vänsterpartiet slöt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför att Magdalena Andersson skulle väljas till statsminister i höstas. Där står det att hela regeringsunderlaget ska ges möjlighet att förhandla så att man ”når en helhet som alla parter kan acceptera”. Och det är en uppgörelse Vänsterpartiet kommer luta sig hårt mot i regeringsbildningen, men som Centerpartiet inte står bakom.

Det som ytterst hotar är ju nyval eller en regering ledd av Ulf Kristersson. Är ni beredda att driva det så långt?

– Då är det inte vi som orsakar det. Då är det kompromisslösheten i Centerpartiet som skulle driva fram något sådant.

Att S, V, C och MP nyligen lyckades komma överens om en pensionsreform – om än via ombud eftersom C inte ville förhandla direkt med V – visar enligt Nooshi Dadgostar att partierna kan enas. Och hon tror att det skulle vara möjligt skapa ett konstruktivt samarbete där både C och V ingår.

Det trots att man står långt ifrån varandra i inte minst den ekonomiska politiken, där V driver på för en rad skattehöjningar medan C tvärtom vill sänka skatterna. Även synen på välfärdsvinsterna är en uppenbar konfliktfråga där C och V har diametralt olika syn.

Nato-frågan ”inget hinder”

– Det är så regeringar fungerar. Att olika partier går samman och kompromissar. Sedan kommer det vara valresultatet som avgör hur styrkeförhållandena ser ut. Vi, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är partier som ligger något mer åt vänster. Och sedan får Centerpartiet ett inflytande utifrån de valresultat de får, säger Nooshi Dadgostar.

Men att S hyser starka tvivel på att ha V i regeringen beror inte bara på svårigheten att föra samman C och V, utan det handlar även om Vänsterpartiets förmåga att fatta svåra beslut.

Ett sådant exempel är den färska uppgörelsen med Turkiet, som nu banat väg för det svenska Nato-inträdet. Men enligt Nooshi Dadgostar kommer Vänsterpartiet inte blockera ett svenskt Nato-inträde, trots hård kritik mot hur processen gått till och uppgörelsen med Turkiet.

– Alla vet vad vi tycker i Natofrågan, men det kommer inte hindra ett regeringssamarbete förstås. En ansökan är inskickad, så är det, säger vänsterledaren.

Andersson informerad

Enligt Nooshi Dadgostar måste Centerpartiet nu ge ett tydligt besked om hur man ställer sig till de ”realistiska regeringsalternativ” som finns. Och hon önskar nu att även Magdalena Andersson vågar syna Centerpartiet och Annie Lööf före valet.

– Vi har haft en regering under den här mandatperioden som inte ser de parlamentariska realiteterna. Men det måste vi göra. Vi måste ta ansvar för det valresultat väljarna ger oss.

Vänsterpartiet har krävt plats i regeringar förr utan att lyckas, men ska man tro Dadgostar är det annorlunda den här gången.

Men hur långt partiet är berett att driva det återstår att se.

Har du informerat Magdalena Andersson om kravet?

– Ja, hon känner till det.

LÄS MER: Sverigedemokraterna till M och KD: Blocka Liberalerna från regeringen

LÄS MER: Nyans utmanar S i utsatta områden: ”Markerar mot islamofobi”

LYSSNA: Politikrummet – Expressens podcast om svensk inrikespolitik: En konservativ telefonkatalog

Expressens politikredaktion – Filippa Rogvall, Viktor Barth-Kron, Helena Gissén och Tomas Nordenskiöld – gör podden Politikrummet. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Nooshi Dadgostar (V) om partiets nya ekonomiska politik: ”Handlar om att se till att välfärden blir bättre”