Det är bara februari, men Nyamko Sabuni har ett intensivt schema fram till valdagen. Intervjuerna, utspelen och debatterna avlöser varandra. L-ledaren har tvingats gå emot sina egna principer och växlat över till mer fotriktiga klackskor.

Hårt arbete ska vända de alltjämt dystra opinionssiffrorna, där Liberalernas centrala budskap är att man vill byta ut den nuvarande regeringen.

– Vi är det enda liberala partiet i riksdagen som går till val på maktskifte. Den som vill ha ett liberalt inslag i en borgerlig regering bör nödvändigtvis lägga sin röst på oss. Det är vårt löfte. Det hoppas jag ska bidra till att öka förtroendet för vårt parti, säger Nyamko Sabuni.

Samtidigt kommer allt fler tecken på att Moderaterna är redo att fördjupa samarbetet. Dagen före Expressens partiledarintervju har Nyamko Sabuni och Ulf Kristersson träffat företagare i Solna, under det första gemensamma studiebesöket sedan partiets sidbyte i mars förra året. Dessutom har näringslivets tankesmedja Timbro inlett en kampanj för att rädda kvar Liberalerna i riksdagen.

Hur avgörande blir moderata stödröster för att klara riksdagsspärren?

– Jag har aldrig tänkt i termer av stödröster. Jag tänker i termer av att göra sin röst hörd och övertyga väljare. Sedan är det säkert en del som absolut inte vill se Liberalerna åka ut, och vill stödja oss. Jag tror att det är lika många som röstade på Liberalerna och gick över till Moderaterna som kommer tillbaka. Och det är våra röster.

Flera andra faktorer borde tala till Liberalernas fördel just nu. Nyamko Sabuni fick bättre betyg än vanligt i mätningarna efter TV4:s partiledardebatt förra veckan, och några av partiets profilfrågor ligger högt på den politiska dagordningen – från energipolitik och försvar till skola och integration.

Nyamko Sabuni tycker själv att debatten gick bra. Hon säger att hon har känt sig lite ringrostig efter åren i näringslivet.

– Jag var borta från politiken i nästan sju år. Det händer mycket på den tiden. Den tiden har jag behövt ta igen nu. Både utveckla egen politik och sedan få ut de budskap man vill få ut. Nu har alla byggstenar fallit på plats.

– Att debatten kändes bra och bekväm beror på att nu är det min politik, jag har stakat fram den position vi befinner oss i, i det parlamentariska landskap som råder. Jag behöver inte vara tveksam till om det jag tänker säga är något som redan har gjorts, eller något vi har ändrat uppfattning om. Det var ändå sju år. Det tror jag har delvis hämmat mig när vi har försökt hitta tillbaka till oss själva som parti, med mig i ledningen.

Det som däremot fortsätter att avskräcka de tilltänkta samarbetspartierna M, KD och SD är hur Liberalernas interna motsättningar ständigt har en tendens att blossa upp på nytt.

Det är klart att jag inte skriver någonting i ett sms som är av den karaktären att det inte tål dagsljus

Senast handlade det om en DN-intervju där Nyamko Sabuni inte uteslöt ett scenario där hon släpper fram en regering som SD sitter med i, trots att Liberalerna har beslutat emot just detta under partiets landsdagar i höstas. L-ledaren bad om ursäkt för sitt uttalande via ett sms till partistyrelsen, som kort därpå läckte ut i Aftonbladet.

– Det var trist. Det är klart att jag inte skriver någonting i ett sms som är av den karaktären att det inte tål dagsljus, men det är ju tråkigt att ett så pass enkelt sms ändå leder till en läcka på det sättet. Den kulturen måste vi komma bort från.

Säger det något om stämningen i Liberalerna?

– Jag tycker att stämningen är god i Liberalerna. Vi har visserligen haft en svår process, vägvalet har inte varit enkelt för någon. Men jag säger som Olof Palme: ”politik är att vilja och politik är att välja”. Man måste göra svåra val som politiker, och klarar man inte av det så är det kanske inte rätt plats att befinna sig på, säger Nyamko Sabuni.

Hon är mest upprörd över vad hon anser är mediernas ultimativa frågor och vantolkningar av hennes svar.

– Vi har landat i ett beslut, som jag läser av att många känner sig trygga med. Nu gäller det att jobba framåt för att kommunicera detta beslut och vår politik, men också akta sig för att gå in i fällan för vad medierna vill dra det till. Vi är inte det första partiet som får en rubrik som vi inte känner igen oss i. Vi behöver inte reagera på alla rubriker.

Det finns riksdagskandidater – till exempel regionrådet Anna Starbrink – som fortfarande vill utmana partiet om SD-linjen. Är du trygg med att ni kommer rösta likadant i en statsministeromröstning?

– Jag tycker att du har tolkat Anna Starbrink fel. Hon var motståndare till vägvalet men hon har också uttryckt tydligt att majoritetsbeslutet på landsmötet gäller. Vi är ett sådant parti, vi är transparenta, vi har högt i tak och vi utbyter gärna de här idéerna i det offentliga. Men när ett majoritetsbeslut är fattat då respekterar vi det. Det har också uttryckts. Jag oroar mig inte för att vi går till val på maktskifte, så är det.

Enligt Nyamko Sabuni kommer Sverigedemokraterna vara ett större bekymmer för Ulf Kristersson än Liberalerna.

– Sverigedemokraterna har en lika nära relation till Socialdemokraterna, det skulle kunna sluta med att de stöder en S-ledd regering. Det borde vara en större oro för Moderaterna än Liberalerna. Vi har fattat vårt beslut.

Det avslutade januarisamarbetet är inget Nyamko Sabuni ser tillbaka på med värme. Hon upprörs av Socialdemokraternas pågående kampanjen mot friskolorna, inte minst när Magdalena Andersson använder marknadsskolan som en förklaring till den växande gängkriminaliteten.

Det är en skymf mot alla barn, som både skjuter men också blir skjutna. Oavsett är båda offer

– Vi har förorter där barn skjuter varandra, med en grov kriminalitet som vi inte har sett tidigare. Där Sverige verkligen särskiljer sig från andra europeiska länder. Sedan får vi en statsminister som säger att hon ska vända på varje sten för att komma till rätta med det här. Det hon alltså kommer fram till när hon har vänt på varje sten, det är att det är friskolornas fel att det skjuts. Jag får inte ihop den logiken.

Regeringen bör hitta bättre argument om målet är att lägga ner friskolorna, tycker L-ledaren.

– Det är en skymf mot det som händer i de här utsatta områdena. Det är en skymf mot alla barn, som både skjuter men också blir skjutna. Oavsett är båda offer. Det är en skymf mot alla som bor i de här områdena och vars trygghet vi inte kan säkra, för att vi har en statsminister som söker problem någon annanstans än där de är.

Delar du något i S kritik mot friskolorna?

– Friskolesystemet är fantastiskt på många sätt. Många friskolor som Socialdemokraterna ger sig på är väldigt populära skolor, där barn, föräldrar och lärare är nöjda. Köer till de här skolorna måste vi värna om. Sedan är det 30 år sedan vi genomförde reformen, och det har visat sig att det finns avarter. Vi måste bli bättre på att kontrollera vilka som driver en skola, och vinsten ska självklart aldrig göras på bekostnad av barnens rätt till utbildning.

Nyamko Sabuni säger att hon är ”nöjd så länge skolorna levererar kunskap”. Hon välkomnar att regeringen vill göra det lättare att stänga oseriösa skolor, men är djupt kritisk mot förslaget om att sänka skolpengen till friskolor.

– Jag träffas gärna och diskuterar med Socialdemokraterna hur vi ska kompensera de kommunala huvudmännen, men jag kommer inte bidra till att sänka skolpengen till barn som har valt en friskola. Skulle riksdagen låta ett sådant förslag gå igenom, då är det inte stora koncerner som skulle behöva läggas ner, utan den lilla byskolan.

Enligt Liberalerna kan skolans problem lösas genom mer pengar, ett obligatoriskt skolval och en stor reform för att förstatliga de kommunala skolorna.

Därtill ska fokus ligga på ordning och reda samt ökat föräldraansvar. Nyamko Sabuni föreslår att föräldrar ska tvingas vakta sina bråkiga barn i skolan – ett förslag som dåvarande Folkpartiledaren Jan Björklund kampanjade för redan 2010, men som aldrig blev verklighet under hans sista mandatperiod som utbildningsminister.

Socialdemokraterna behöver ansluta till tanken och idén om kunskapsskolan

– Förslaget är kanske ännu mer aktuellt i dag. Många föräldrar saknar nära kontakt med skolan, och på grund av språkbrist är de inte alltid delaktiga i sina barns liv. Det är en utmaning för skolan, som både ska ha kunskapsuppdraget men också mycket av fostransuppdraget. Därför vill vi att skolan ska kunna ålägga föräldrarna att sitta med i klassrummet, där det är lämpligt.

Ser du någon möjlighet till blocköverskridande överenskommelser i skolfrågan?

– Det tycker jag vore det allra bästa. Socialdemokraterna behöver ansluta till tanken och idén om kunskapsskolan. Lösningen är inte att sänka ribban för kunskap, utan att investera mer och göra lärare till naturliga auktoriteter i skolan. Då måste S ansluta till den liberala politiken som jag menar att M, KD, C, men också faktiskt SD har anslutit till. Då kan vi se till att Sverige får världens bästa skola.

Är du utbildningsminister vid ett maktskifte?

– Liberalerna ansvarar för skolfrågorna vid ett maktskifte, men vi har många bra och kunniga företrädare på det här området. Exakta ministerposter är ganska ointressant, det intressanta är hur väl vi lyckas få igenom vår politik.

Nyamko Sabuni anser att Liberalerna utgör en mittpunkt i högeroppositionen, där M, KD och SD har slutit upp bakom deras förslag på flera aktuella områden, bland annat i energifrågan, försvarspolitiken och integrationen.

– Jag är övertygad om att det är politik som en borgerlig regering kommer att genomföra. Borgerligheten var inte redo för Liberalernas integrationspolitik under alliansregeringen. Nu är man det. Jag ser mer fram emot att få den politiken genomförd än exakt vilka statsrådsposter som vi har.

När blev du liberal och varför?

”Jag var 26 år gammal, år 1996, och jag gick med i Liberalerna efter att ha läst ideologierna och fastnade direkt för liberalismen, där individens frihet är i centrum. Men, mitt politiska engagemang väcktes på grund av diskriminering, som jag insåg att många svenskar möter i arbetslivet, på krogen och bostadsmarknaden. Droppen rann över när en flykting från Elfenbenskusten mördades av högerextremister. Det fick mig att förstå att jag måste in i politiken och göra skillnad. Det räcker inte att prata om saker som inte fungerar, man måste in och göra skillnaden. Därför blev jag politiskt aktiv och därför blev det Liberalerna.”

Trots det kämpiga utgångsläget utstrålar partiledaren ett kompakt självförtroende. När andra tvivlar på att Liberalerna klarar spärren är Nyamko Sabuni i full färd med att diktera nästa regerings program. När andra spekulerar i om L kommer att släppas in i en eventuell högerregering låter Sabuni snarare som att hon erbjuder Ulf Kristersson en ministerpost i sin egen, liberala regering. Självförtroende kan vara attraktivt i politiken.

Ja, var ska vi börja? Liberalernas utgångsläge inför valet 2022 är förmodligen det sämsta som ett riksdagsparti haft på 2000-talet. Man har varit parkerade under spärren i över tre år, uppfattas som opålitliga på bägge sidor blockgränsen och har framför allt plågats av svårartade och svårlösta inre stridigheter. Det går förstås att vända på det också: Härifrån kan det bara bli bättre.