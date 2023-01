Katja slutar som läkare – hjälper krigsdrabbade

Katja Blank säger att det man är i störst behov av just nu är matkonserver, ölkorv och powerbars som kan doneras till utsatta i Ukraina. ”Det finns ingen el, ingen värme, knappt rinnande vatten med ren kvalitet, så där vi står just nu efterfrågar vi sånt som kan ätas direkt bara genom att värmas upp”.

Hon säger att göteborgarna varit väldigt hjälpsamma, men att det går i vågor. Under sommaren var det få donationer, medan det ökade igen under vintern. ”I början var det massor med människor som ville hjälpa på alla möjliga sätt. Sen vänjer man sig, månaderna går. Vi vänjer oss, ni vänjer er, det rapporteras på ett annat sätt för det finns annat att rapportera. Men människor har varit väldigt hjälpsamma under vintern, både för att kriget trappades upp men också för att det är kallt, och det finns många i jultider som vill hjälpa medmänniskor”.