”Rysslands krig mot Ukraina har pågått i över en månad med stora humanitära förluster och massflykt som följd. Svenskarnas vilja att stötta de krigsdrabbade är stor – och nu på lördag erbjuds en ny chans att hjälpa till. Då samlas flera av våra största artister på insamlingskonserten ”Hela Sverige Skramlar för Ukraina” där alla intäkter går till hjälporganisationer.

Skavlan och Molin programleder

Fredrik Skavlan och Emma Molin leder evenemanget som drar i gång klockan 20.00 på Avicii Arena. Samtliga medverkar gratis och alla biljettintäkter går oavkortat till Internationella Röda Korset, Proliska, UN Women Sweden, Fight for Right, Civil Rights Defenders och The Media Initiative for Human Rights.

Fredrik Skavlan leder insamlingskonserten ihop med Emma Molin. Foto: KARIN TÖRNBLOM / TT NYHETSBYRÅN

– Jag hade en biljett på Wembley 1985, när den första Live Aid-konserten gick av stapeln. Det var första gången jag förstod vilken samlande kraft musik kan ha, också under en kris. Självklart tar man chansen att bidra, när några av Sveriges största artister ställer upp för Ukraina, säger Fredrik Skavlan.

Expressen sänder konserten live

Expressen sänder hela evenemanget live med start klockan 20.00. Även SVT, TV4 Play, Viaplay, Discovery+, Sveriges Radio P4 och Aftonbladet sänder live.

– Expressen har precis som våra läsare och tittare ett djupt engagemang i kriget i Ukraina, säger Klas Granström, chefredaktör Expressen. Foto: OLLE SPORRONG

– Expressen har precis som våra läsare och tittare ett djupt engagemang i kriget i Ukraina. Genom att sända ”Hela Sverige Skramlar för Ukraina” får vi chansen att bidra ännu mer, säger Klas Granström, chefredaktör Expressen.

Artisten Maria, 17, flydde från kriget

The Hives, Miriam Bryant och Per Gessle märks bland de största artistnamnen. På konserten medverkar även den ukrainska artisten Maria Sur, 17, som slog igenom i ukrainska versionen av ”The Voice” och som tvingades fly undan kriget och nu bor med sin moster i Sverige.

Mikael Tillman, producent på arrangören Tillman, är glad över att så många av Sveriges största artister vill medverka på insamlingskonserten. Foto: Privat / Privat

– Vi i underhållningsbranschen vill göra vad vi kan för att hjälpa människor som drabbats av det fruktansvärda kriget. Vi hoppas att ”Hela Sverige Skramlar för Ukraina” kan bidra till att stävja en humanitär kris och främja mänskliga rättigheter och demokrati, säger Mikael Tillman, producent på arrangören Tillman och fortsätter:

– Vi är extremt glada över att Sveriges absolut största artister vill medverka. Intresset för att hjälpa är enormt, säger Mikael Tillman.

Sändes under flyktingkrisen

”Hela Sverige Skramlar” arrangerades även 2015 under den dåvarande flyktingkrisen. Expressen och andra stora medier livesände även den gången.

Den som vill skänka en gåva i samband med insamlingskonserten kan göra det genom att swisha till Röda Korsets nummer: 123 555 77 56.

Så ser du "Hela Sverige Skramlar för Ukraina" ”Hela Sverige Skramlar” äger rum lördag 2 april kl 20.00-22.30 på Avicii Arena. Biljetter kostar från 395 kr. Konserten livesänds gratis på Expressen.se och hos SVT, TV4 Play, Viaplay, Discovery+, Sveriges Radio P4 och Aftonbladet. Den som vill skänka en gåva i samband med konserten kan göra det genom att swisha Röda Korsets insamlingsnummer: 123 555 77 56. Alla medverkande deltar gratis och intäkterna går oavkortat till organisationerna Internationella Röda Korset, Proliska, UN Women Sweden, Fight for Right, Civil Rights Defenders och The Media Initiative for Human Rights. Visa mer