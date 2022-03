Expressen är finalister i INMA: ”Fantastiskt kul”

Varje år uppmärksammar och prisar International News Media Association, INMA, mediebolag för journalistik som engagerat och berört sina läsare.

854 bidrag från 252 medieaktörer i 46 olika länder har skickats in.

När finalisterna avslöjades på tisdagen står det klart att Expressen är finalister i två av kategorierna: Bäst användning av video för ”Expressen's War Correspondent Magda Gad Reporting from Afghanistan” och Bästa nischprodukten för digitala prenumeranter för ”Your first million/Mot miljonen”.

Magda Gads rapportering från Kabul

När talibanerna vällde in i Kabul till världens chock i augusti 2021 var det i Expressens Magda Gads hemstad – där hon jobbat som korrespondent sedan 2017. Under de kaotiska dagarna efter maktövertagandet var Magda Gad ensam svensk journalist på plats. Tack vare hennes kunskap om landet och tidigare erfarenheter från krigshärdar kunde hon rapportera från platser dit ingen annan nådde.

– När talibanerna påbörjade sin offensiv i Afghanistan var det många av mina afghanska vänner som oroligt frågade mig om jag skulle stanna. Jag sa att jag självklart skulle stanna. Det lugnade dem och fick dem att le mitt i kriget. De kramade mig och sa att det var vad de behövde höra. Det slutade med att jag blev den enda i min vänskapskrets som stannade kvar, säger Magda Gad.

”Att vara krigskorrespondent är inte ett yrke för mig utan det är mitt livs kärlek”, säger Magda Gad.

Hon fortsätter:

– Jag blev ensam i ett tomt bostadshus i Kabul. Ensam i en ny värld under talibanstyre. Och det betydde ännu mera för mina vänner som hade flytt. De kunde kontakta mig och få information. De visste att jag fortsatte rapportera om deras land. Och de fortsatte påminna mig om att min och andra journalisters närvaro gjorde att talibanerna visste att de hade omvärldens ögon på sig.

”Kärlek för att söka sanningen”

Den första dagen med talibanstyre i Kabul kunde Magda Gad skildra livet inifrån den förändrade huvudstaden genom unika inblickar – bland annat intervjuade hon en taliban med automatvapen som hävdade att de hade folkets stöd.

Efter ett självmordsdåd på Kabuls flygplats besökte Magda Gad flera sjukhus och avslöjade att det inte var ett par tiotal dödsoffer som rapporterats, utan långt över 100.

Magda Gad befann sig även mitt i historien då hon – som ensam kvinna – rapporterade från Kabuls flygplats efter att USA lämnat och talibanerna klivit in.

– Att vara krigskorrespondent är inte ett yrke för mig utan det är mitt livs kärlek. Kärlek för de som drabbas och kärlek för att söka sanningen där inga andra ögon finns, säger Magda Gad.

Magda Gads tv-rapportering från Afghanistan har redigerats av John Eneroth och August Jerner på Expressen TV.

Pontus Johansson, redaktör på Expressen Premium. Foto: OLLE SPORRONG Kai-Anders Nilsson, chef för Expressens ekonomiredaktion. Foto: YLWA YNGVESSON

”Ett ökat intresse för aktier”

Mot miljonen är Expressen Premiums aktiesatsning där de digitala prenumeranterna får lära sig mer om hur man investerar på börsen. Genom chattar med experter, guidande artiklar och nyhetsbrev har man erbjudits fördjupad kunskap om hur aktiemarknaden fungerar.

– Det är fantastiskt kul att se det stora engagemanget hos läsarna för vårt innehåll. Varje vecka ser vi att fler väljer att hoppa på Mot miljonen. Det här är ett kvitto på att vi satsar rätt, säger Pontus Johansson, redaktör på Expressen Premium.

– Vi har märkt ett ökat intresse för aktier bland läsare i alla åldrar. Genom att regelbundet publicera oberoende expertråd har vi fångat in en växande grupp av aktiva sparare. De kraftigt stigande börskurserna under 2020–21 har säkert bidragit till det breda intresset och engagemanget. Just nu, när det går tyngre för i stort sett alla sparare, känns det ännu viktigare att guida och förklara skeenden och prognoser, säger Kai-Anders Nilsson, chef för Expressens ekonomiredaktion.

Vinnarna i de olika kategorierna avslöjas den 9 juni.

