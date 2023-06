Ziga är domare i sex-EM: ”Världens bästa sport”

Den falska nyheten om att Sverige officiellt välkomnat svenska sexförbundet in i Riksidrottsförbundet spreds i helgen som en löpeld på sociala medier och etablerade medier runtom i världen.

Men Dragan Bratic, ordförande i svenska sexförbundet och arrangör för EM i sex bekräftade däremot att mästerskapet kommer gå av stapeln. Det börjar den 8 juni på en ”hemlig plats” i Sverige.

Domaren Ziga Sedevcic redan är på plats i Sverige.

Han ser fram emot en tävling med fair-play, mycket sex och intressanta deltagare.

– Alla här är professionella skådespelare, ”the best of the best”, säger han.

Är ”sexcoach”

Dragan Bratic kontaktade Sedevcic för lite mer än två år sedan för att diskutera idén om ett Europamästerskap i sex.

– Jag har känt Dragan ett bra tag. Jag har en bakgrund som porrskådespelare, och är i dag sexcoach. Så med min erfarenhet tyckte Dragan att jag kunde vara en bra domare, säger Sedevcic.

– Jag är också talesperson för den slovenska organisationen för sexarbetare. Jag vill uppmärksamma sexarbetare och skådespelare i den här branschen, att man kan göra något bra av det här och att det inte behöver vara deprimerande eller ”misär”.

Tävlingen består av 16 grenar, bland annat uthållighet, förspel samt svårast och vackrast sexställning.

Sloveniens representant: ”Mr. Riddle”

Sedevcic har även varit med och valt ut Sloveniens representant: ”Mr. Riddle”.

– Det här är en stor möjlighet för mig. Jag har bara hållit på med det här i lite mer än ett år, säger ”Mr. Riddle”, som vill vara anonym.

Han beskriver sig själv som en ”content creator” inom området, och tror att tävlingen kommer öppna många dörrar för honom.

– Vi måste tävla i alla 16 grenar för att visa att vi är bra. Kanske kan vi lära andra vuxna att förbättra sig på det här området. Att vara snälla mot varandra när det gäller sex, säger ”Mr. Riddle”.

23 års erfarenhet

Rumäniens representant heter Mugur, och med hans 23-åriga erfarenhet tror han sig ha en bra chans i tävlingen. Däremot tillägger han att det viktigaste inte är att vinna:

– Det viktigaste är att allt sker på ett säkert sätt.

Tävlingen kommer att pågå under sex veckor. Deltagarna testas för könssjukdomar varje vecka, och testar man positivt får man inte vara med.

Arrangören Dragan Bratic berättade i helgen att det handlar om vuxna människor som gör detta frivilligt, och att han inte själv såg någon risk för att tävlingen kan användas i traffickingsyfte:

– I varje stund kan de tävlande säga: ”Nej, det här är inte för mig, jag går”.

I dag tillägger den tidigare strippklubbsägaren på sms att ”vad de gjorde innan eller vad de gör efteråt är deras privatliv”.

