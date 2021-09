Zemani, 43, lastade vatten i bilen – då bombade USA

Kommunikationen från USA:s håll var att de slagit ut terrorister som var på väg att angripa flygplatsen i Kabul. Drönarattacken genomfördes bara dagar efter självmordsbombaren som dödade över 200 personer.

Men snabbt kom lokala uppgifter om att personerna som slagits ut var civila som inte hade något med någon terroristorganisation att göra. Bilder kablades ut på ett förstört fordon och civila som förlorat sina anhöriga.

De som dog: Zamir, 20, Faisal, 16, Farzad 10, Benyamin, 6, Arwin, 7, Hayat 2, Somaya, 3, Malika , 3, Naser, 30 och Zemari Ahmadi, 43. Alla från samma släkt.

Trodde vatten var explosivt föremål

Den sistnämnda var målet. USA visste inte vem har var – men sa att han agerade ”misstänkt”. Zemari Ahmadi var en hjälparbetare för ett Kalifornien-baserat företag och hade sökt uppehållstillstånd i USA.

Under dagen hade han – precis som många andra dagar – kört runt i Kabul med passagerare i bilen. USA hade satt span på bilen och trodde att under dagen besökt ett IS-gömställe. Det visade sig senare vara fel. Byggnaden som han besökte var hans företags kontor. Han körde också till en talibanockuperad polisstation för att be om tillstånd att dela ut mat till flyktingar.

Klockan 14 senare samma dag återvände han till kontoret. Efter en dryg timme kom han ut med dunkar med vatten. Eftersom ingen levererade vatten till hans område efter att talibanerna tagit över tog han på sig det ansvaret.

– Jag fyller behållarna själv och hjälper honom att lasta dem, säger en vakt till New York Times.

Det som i verkligheten var vattendunkar var USA säkra på var behållare med explosiva föremål som skulle användas vid ett terrordåd vid flygplatsen – nära Zemari Ahmadis hem.

Väl vid hemmet hann Ahmadi inte ens parkera sitt fordon innan USA genomförde sin drönarattack.

– Den här offensiven genomfördes med tron om att den skulle förhindra ett överhängande hot mot våra styrkor, men det var ett misstag, säger Kenneth McKenzie till CBS.

Kräver utredning

Försvarsminister Lloyd Austin beskriver drönarattacken som ett ”horribelt misstag” och kräver en utredning om någon behöver ställas till svars eller om rutiner bör ändras.

– Vi vet nu att det inte finns någon koppling mellan mr Ahmadi och IS-K, att hans aktiviteter den dagen var fullständigt oskyldiga och inte alls kopplat till det överhängande hot vi trodde vi stod inför. Mr Ahmadi var lika oskyldig som de andra offren som dödades.

Från politiskt håll har orden också varit hårda. Demokraten Ruben Gallego anser att drönarattacken var ett misslyckande.

– Jag förutsätter att myndigheter omedelbart gör en fullständig redovisning kring processen som ledde fram till att göra den här drönarattacken, säger Austin.

