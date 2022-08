Ukraina har i veckor signalerat att en motoffensiv skulle komma, och under natten till måndagen gick ukrainska styrkor till motoffensiv i Cherson-regionen, väster om floden Dnipro.

Attackerna går i flera riktningar.

De ukrainska styrkorna ska inledningsvis ha erövrat ett antal bosättningar och därefter fortsatt framryckningen mot Cherson – en storstad som ryska trupper ockuperat sedan mars.

Kiev uppger även att deras armé under dygnet brutit igenom flera ryska stridslinjer nära den södra ukrainska staden, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

I sitt nattliga tal uppmanar landets president Volodymyr Zelenskyj de ryska soldaterna att ge upp.

– Om de vill överleva så borde ryska militärer fly. Åk hem, säger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj enligt TT.

Ryssland: Attackerna har misslyckats

Det ryska försvarsdepartementet har bekräftat ukrainska attacker i södra Ukraina men hävdar att attackerna misslyckats.

”Fiendens offensiva försök misslyckades kapitalt”, lyder ryska rapporten enligt statliga nyhetsbyrån Ria Novosti.

Enligt Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War har Ukraina under flera veckor stört de ryska stridslinjerna i Cherson-regionen genom attacker från det västlevererade raketartillerisystemet HIMARS.

Under den gångna veckan uppges Ukraina ha attackerat fler än 10 ryska positioner som ”otvivelaktigt försvagat fienden”, enligt en ukrainsk talesperson inom försvaret.

Reuters har inte oberoende kunnat verifiera uppgifterna från de stridande parterna i södra Ukraina.

