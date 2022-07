Under söndagen uppgav Volodymir Zelenskyj att Ukrainas säkerhetschef Ivan Bakanov och raåklagere Iryna Venediktova avlägsnats från sina poster.

Enligt ett klargörande från presidentens vice stabschef Andrij Smyrnov har de stängts av i väntan på utredning.

Ivan Bakanov, som är en nära barndomsvän till Zelenskyj och arbetskamrat sedan innan han blev president, ska enligt Euromaidan fått stängts av enligt artikel 47 i disciplinärstadgan för Ukrainas väpnade styrkor, som lyder:

”Underlåtenhet (otillbörligt utförande) av officiella uppgifter, vilket resulterade i mänskliga offer eller andra allvarliga konsekvenser eller skapade ett hot om sådana konsekvenser.”

Zelenskyj har innan Rysslands krig mot Ukraina förföljts av anklagelser om att han rekryterat vänner och andra utomstående till positioner där de tagit sig vatten över huvudet, skriver Reuters. Något som nu har slagit tillbaka, enligt Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap.

– Zelenskyj har använt sina nära för viktiga positioner i Ukraina vilket inte är helt optimalt för landets demokratiska utveckling eller landets institutionella utveckling. Och det är väl bakgrunden till det här också, säger han.

– Ukraina har väl interna problem så som många länder. Men det saknas institutioner som kan lösa dessa problem.

Zelenskyj: ”Arbetar mot vår nation”

I samband med detta anklagas flera tjänstemän för högförräderi. 651 förundersökningar har inletts mot över 60 personer misstänkta för högförräderi inom den ukrainska säkerhetstjänsten och riksåklagarmyndigheten.

– De har stannat på ockuperat territorium och arbetar mot vår nation, sa Zelenskyj på söndagen.

– En sådan mängd brott mot grunden av statens nationella säkerhet och de kopplingar som upptäckts mellan de anställda vid säkerhetsstyrkorna i Ukraina och specialtjänsterna i Ryssland ställer mycket allvarliga frågor till den relevanta ledningen.

Enligt Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap, verkar Zelenskyj besviken.

– Det är inte första gången han sparkar ut folk heller, utan han har gjort det tidigare under kriget. Vissa som han sparkat ut har han bara tänkt att de har misslyckats och vissa har kallats för förrädare, säger han.

– Sen hur Zelenskyj ska fixa det här är den stora frågan, det är inte helt lätt.

Det stod klart under söndagen att Oleksij Simonenka tar över som statsåklagare. Under måndagen stod det klart att Vasyl Maliuk går in som chef för ukrainska säkerhetstjänsten SBU.

