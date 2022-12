Det var på onsdagen som Politico höll sin årliga gala där de prisade årets mest inflytelserika person. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj utnämndes föga förvånande till just årets mest inflytelserika och höll då ett videoinspelat tacktal.

– Jag tror att Ukraina kommer vara världens mest inflytelserika även nästa år, fast då i fredstid, sa Zelenskyj enligt Politico.

Putin tror på långvarigt krig

Ockupanten Vladimir Putin ser framför sig att den ”särskilda militära operationen” i Ukraina kommer bli en ”segdragen process”.

Den ryske diktatorns ord kom under ett sällsynt tv-sänt tal, där han talade direkt om offensiven. I talet sa han också att han inte har några planer på att kalla upp ytterligare ryska reservister och skicka dem till kriget i Ukraina. Han hävdade också att risken för kärnvapenkrig hade ökat – men att Ryssland själva bara ser sina kärnvapen som avskräckande och en del av deras försvar, snarare än något att attackera med.

Vinteruppehåll skadar Ukraina

Rysslands invasionskrig håller på att gå in i vinteruppehåll och det kan vara till ukrainsk nackdel. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har tidigare sagt att Ryssland försöker inleda en operativ paus för att sedan ta nya tag till våren.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War menar att det skulle sätta käppar i hjulen för den ukrainska motoffensiven.

”Tre-fyra månader uppskov för de ryska styrkorna är värdefull tid att återhämta sig och förbereda sig på att genomföra nya fientligheter på en bättre nivå”, skriver de i sin senaste analys.