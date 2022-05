Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War skriver i sin senaste rapport att Ryssland sannolikt förbereder sig för en framtryckning i södra Ukraina.

Under helgen har de ryska styrkorna i området inte genomfört några bekräftade markattacker utan omgrupperat frontlinjerna, enligt ISW. Satellitbilder ska dock visa ökad militär aktivitet på norra Krimhalvön under de senaste veckorna.

”Det tyder på att ryska trupper förbereder sig för att återuppta offensiva operationer, troligen i riktning mot Zaporizjzja och Kryvyi Rih, under de kommande dagarna”, skriver tankesmedjan – som också konstaterar att det är oklart om sådana kommer att lyckas.

ISW skriver vidare att Ryssland troligen även kommer att fortsätta sina offensiva ansträngningar söder om Izyum kombinerat med framryckningar västerut från Donetsk i ett försök att omringa ukrainska trupper.

Firandet av segerdagen

”Segerdagen” har på förhand pekats ut som ett nyckeldatum för Vladimir Putin under kriget i Ukraina. Flera bedömare har befarat han kommer att tillkännage en utvidgning av kriget – trots att ryska utrikesministern Lavrov på förhand tonat ned högtidsdagens betydelse.

Ukrainas invånare uppmanades under helgen att hålla sig inomhus inför firandet av Segerdagen.

– Jag ber att inte ignorera flyglarmen, utan ta skydd omedelbart. De närmaste dagarna är sannolikheten för flyganfall hög i hela Ukraina. Var försiktiga, sa Kievs borgmästare Vitalij Klytjko enligt CNN.

