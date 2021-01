Yxman på Ica – brottades ned av kunder

En man beväpnad med yxa skapade tumult inne på Ica-butiken i Hornstull i centrala Stockholm. Enligt ett vittne på platsen misstänktes mannen för snatteri, och drog då upp yxan.

– Vi var fyra personer som brottade ner honom. Vi släpade sedan in honom på lagret och väntade på polisen, säger vittnet.

– Det blev lite panikkänslor. Det blev hotfullt därinne, säger personen.

Polisen bekräftar för Aftonbladet man larmats vid 12-tiden till en matbutik i området.

– Vi har en person under kontroll där, vi fick in uppgifter om att en man kom in i en mataffär med ett tillhygge. Det blev en stökig situation, säger Åsa Wallentin, presstalesperson på Stockholmspolisen.

Det finns inga uppgifter om någon skadad i händelsen.