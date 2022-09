Ytterligare två anhållna efter dubbelmord i Ulricehamn

Sedan tidigare sitter en 21-årig man anhållen misstänkt för mord, där han uppger att han försvarat sig mot flera maskerade angripare som kom in i lägenheten där han befann sig under natten.

Utöver 21-åringen satt också en tonårsflicka inledningsvis anhållen misstänkt för inblandning. Också hon befann sig i lägenheten under natten, men släpptes senare under gårdagen.

Utsattes för knivvåld

Enligt uppgifter ska det ha varit den 21-årige mannen själv som larmade polisen om att flera maskerade personer tagit sig in i hans bostad där han låg och sov.

De maskerade männen ska först ha sökt kontakt via dörren och sedan via baksidan på lägenheten där de har klättrat upp på balkongen och slagit in en ruta.

Två av personerna ska sedan väl inne i lägenheten ha utsatts för knivvåld och avlidit till följd av detta. En av de döda männen ska ha påträffats i vardagsrummet, den andre precis innanför ytterdörren, enligt Expressens uppgifter.

En granne berättar att han hade gått och lagt sig men inte hunnit somna då han strax efter midnatt hörde ljud utanför.

”Var jätterädd”

– Sen hörde jag att något lät på min balkong så kikade jag ut och det var någon som klättrade upp. Det var mörkt och han eller hon hade mörka kläder. Sen började skriken, säger grannen.

– Jag var jätterädd. Jag är fortfarande skakad. Jag jobbar natt så det var otur att var hemma, säger grannen.

Polisen har inledningsvis haft svårt att helt säkert identifiera de två avlidna personerna. Samtidigt har man eftersökt övriga personer som tog sig till lägenheten under natten.

”Fler eftersöks”

De nu anhållna männen är i tjugoårsåldern och misstänkts för grovt rån alternativt försök till grovt rån.

Åklagaren Mikael Svensson säger att utredningen är i ett mycket känsligt läge och att de fortfara söker efter fler personer.

– Jag kan bekräfta att två är anhållna för det brottet. Men någonting mer kan jag inte säga. Fler eftersöks, säger åklagaren Martin Svensson.

Samtliga anhållna, både den som är misstänkt för mord och de som misstänks för grovt rån alternativt försök till grovt rån, är kända av polisen och är dömda för narkotikarelaterad brottslighet.

En av de nu rånmisstänkta dömdes för ett par år sedan för en händelse där han tillsammans med flera män tog sig in maskerad i en bostad nattetid. De boende beskrev senare för polisen hur männen hade sökt igenom deras hem och uppträtt hotfullt.

Enligt de boende ska en av de maskerade männen den gången sagt att: ”ringer ni polisen kommer vi tillbaka och hugger ned er”.

