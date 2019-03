Kisten Gillibrand bjöd därefter in människor till Donald Trumps hotell ”Trump international hotel”, där hon tänker leverera sin positiva och modiga vision av hur Amerikas moraliska integritet ska återställas rätt fram till Donald Trumps tröskel.

– Vår nationalsång kallas Amerika de modigas hem, men vi inser inte att den texten ställer en fråga. En fråga som lyder ”kommer modig vinna?” Det har inte alltid gjort det och det gör det inte just nu, säger Gillbrand i programmet.

– Att vara modig är inte att ställa människor emot varandra, eller att sätta pengar över människors liv. Att vara modig är inte att sprida hat, mörka sanningen, bygga en mur. Det är vad rädsla gör.

Gillibrand, 52, är en av sex kvinnor som vill bli demokraternas val, och en av sex senatorer som kandiderar för att bli president.

Hon kommer att påbörja sin officiella kampanj med att besöka Michigan, en blå stat där Hillary Clinton förlorade mot Donald Trump.

När Hillary Clinton blev Secretary of State hoppade Gillibrand in för att fylla hennes plats i senaten i New York.

Hon blev omvald 2018 och gjorde sig känd som en Trump-kritiker, en förespråkare för kvinnofrågor och en kraftfull förespråkare för Me too-rörelsen. Ämnen som alla kommer att vara centrala i hennes kampanj.

Texten uppdateras.