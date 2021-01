”You´ll Never Walk Alone”- Gerry har gått bort

Gerry Marsden har avlidit vid 78 år ålder. Han är känd för låten ”You´ll never walk alone” som han sjöng tillsammans med bandet Gerry and the pacemakers och som spelas inför varje hemmamatch på Anfield med det brittiska fotbollslaget Liverpool FC.

Peter Price, tv-makare och vän till Gerry Marsden bekräftar på söndagen dödsfallet.

– Det är med tungt hjärta, efter att ha pratat med hans familj, som jag måste meddela att legendaren Gerry Marsden, efter en kort tids sjukdom med en hjärtinfektion, gått bort, säger Price till Sky News.

– Jag riktar all min kärlek till Pauline och hans familj. ”You´ll never walk alone” (ung. Du vandrar aldrig ensam, reds anm.)

Gerry Marsden hyllas nu av fotbollsklubben.