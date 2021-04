I februari adopterade Ylva Gallon gatuhunden Bamba. Men vid överlämnandet tappade hon greppet om kopplet och Bamba sprang i väg.

– Hon kände varken mig eller omgivningarna. Jag står i mörkret med min bror och mitt barn på en golfklubb i Skåne och tänker vad gör jag nu?, berättar hon.

– Världen blev plötsligt så väldigt stor.

De förstod snabbt att Bamba, som var ny i Sverige, inte skulle komma tillbaka på eget bevåg.

– Min bror la ut information på Facebook och efter kort stund dök det upp flera personer på golfklubben för att hjälpa till. De kom med förnödenheter, utrustning, hundmat och varma kläder. De erbjöd oss också boende eftersom vi bor i Göteborg.

Den kvällen, på en golfklubb utanför Helsingborg, bestämde de sig för att starta Bamba Group.

”Som att fånga in en räv”

Under flera veckor riggade de fällor, la ut matspår, satt på span, saktade ner trafiken, delade ut tusentals flygblad, campade, gick runt och pratade med ägare till olika gårdar i närheten.

– Vi gjorde en kartläggning över Bambas positioner med hjälp av alla fantastiska människor som hörde av sig när de sett henne.

Under flera veckor gick Bamba från by till by och det var svårt att få henne att stanna kvar på en och samma plats. Trots att sociala medier hjälpte gruppen mycket i sitt sökande, gav det också upphov till problem.

– Det var vår stora tillgång och vår stora motgång. Rykten som skapas av rädsla och okunskap kan vara förödande. De flesta vet inte hur svårt det är att fånga in en hund som blivit förvildad.

– Man kan jämföra det med att försöka fånga in en räv, menar Ylva Gallon.

Hittade hunden 30 kilometer bort

Till slut stannade Bamba i Kågeröd, nästan 30 kilometer från Helsingborg. Gruppen kunde se att hon ofta befann sig på en skrot och kunde därmed börja planera ett infångande där. Vi byggde ett stort hägn som skulle likna skroten. Och en kväll gick hon in och vi kunde fälla ner luckan. Det kändes helt overkligt. Bamba fick träffa en veterinär som konstaterade att hon trots omständigheterna var vid god hälsa.

– Hon hade några skadade klor, men annars mådde hon bra.

I dag har Bamba äntligen fått komma hem till matte i Göteborg och funnit en plats hos sin nya familj.

– Hon är världens finaste och jag är så otroligt lycklig över att hon har fått komma hem. Även om den första tiden inte blev som jag hade tänkt.

Ylva Gallon berättar att hon är evigt tacksam och stolt över allas hängivna engagemang under sökandet efter Bamba. Det är något hon kommer bära med sig hela livet.

– Det fantastiska är att det flesta av oss inte hade någon erfarenhet av hundsök. Att vi kunde organisera oss på så kort tid och hitta ett så effektivt samarbete utan att känna varandra.

– Jag har fått bästa vänner för livet. De kämpade vid min sida dag och natt i tre och en halv vecka och sa att de aldrig skulle ge upp.