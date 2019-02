Det är svårt att inte läsa in tecken.

Knappt har vi satt oss i hörnet på Anders Ygemans favoritkafé i Årsta med våra koppar, när strömmen går.

Hela intervjun görs i mörker och över hastigt svalnande kaffe.

– Det lyser över torget så jag misstänker att det är någon säkring här inne som har gått, säger landets nya energi- och digitaliseringsminister.

Hans rentré i regeringen har inte undgått någon.

"Jag tror inte att man ska göra Twitter till domare över stämningsläget i landet", säger Anders Ygeman.

Å ena sidan ledarskribenter och politiska motståndare som i kör fastslog att "satiren var död", en minister som tvingades lämna regeringen efter IT-skandal på Transportstyrelsen, tillbaka som digitaliseringsminister.

Å andra sidan en lång diskussionstråd på Twitter som skämtsamt spekulerade om fler ministerposter för SmYgeman, KrYgeman, DrYgeman - och som huvudpersonen själv retweetade med kommentaren ”I Göteborg frodas kreativiteten”.

– Det där var roligt ju. Man måste ha lite självdistans. Grotesco gjorde också en komisk grej om mig, hela det programmet (”Flyktingkrisen – en musikal”) är otroligt intelligent. Jag säger inte att det är något fel med Göteborgshumor men jag har en jäkla respekt för vad Grotesco lade ner för att kunna göra det där. Det var både smart och roligt, säger Anders Ygeman.

Hur många har du blockat på Twitter de senaste åtta dagarna?

– Jag tror inte att jag har blockat någon. Jag har ett nytt gäng medarbetare förvisso men jag tror inte att de heller har blockat någon (pressekreteraren Fredrik Persson skakar på huvudet).

– Jag tror inte att man ska göra Twitter till domare över stämningsläget i landet. Jag får samtidigt jättemycket uppmuntran och tummar upp från folk som kommer fram på stan och hälsar.

Kan du förstå provokationen med din nya ministerpost?

– Nej, jag har svårt att se det som en provokation. Jag förstår naturligtvis att borgerliga ledarskribenter och diverse mer eller mindre trollaktiga konton på Twitter ytterst skulle vara väldigt kritiska. Samtidigt har jag svårt att göra den kopplingen till Transportstyrelsen, på ett vederhäftigt sätt som går ihop.

– Men visst, jag får vara beredd på det.

Catarina Kärkkäinen, förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet. Dana Pourkomeylian, ledarskribent, centerpartistiska Hallands Nyheter. Patrik Kronqvist, biträdande politisk redaktör Expressen.

Jag är ingen expert och jag tror inte heller att vi ska ha politiker som i första hand är experter

Hur och när fick du frågan av Stefan Löfven den här gången?

– Vi satt på hans rum och pratade, i närtid. Veckan innan regeringen presenterades.

Och du svarade; ”Har du inget roligare att komma med?”

– Verkligen inte! Jag tycker att det här är jätteroligt. Den här portföljen innehåller dels en av vår tids största utmaningar, att ställa om vårt system till förnyelsebar energi där vi har satt upp det kanske tuffaste målet i världen. Dels en av de största framtidsutmaningarna i positiv mening med digitalisering, artificiell intelligens, självkörande bilar. Om vi lyckas dra nytta av de insatser som ligger framför oss kan det bli ett mycket bättre samhälle, säger Anders Ygeman, 48, och bedömer sin kunskap på området:

– Jag är ju ingen elektriker. Jag är väldigt intresserad av digitalisering och IT men jag är ingen expert och jag tror inte heller att vi ska ha politiker som i första hand är experter. Det handlar trots allt om avvägningar och beslut. För varje dag som går kommer jag att kunna mitt område bättre och bättre.

Expressens Malin Roos möter Årstabon Anders Ygeman på kafé "Årstabo". Betongsossens återkomst.

Det talades om ”landsfader-aura”, hashtagen Ygemania trendade på Twitter och han var populäraste ministern enligt förtroendemätningarna.

190 centimeter inrikesminister som med låg röst och makligt vispande händer manade till lugn åt folket från presskonferenser om gränskontroller och terrorjakt i Boliden.

Hur ska Anders Ygeman få utlopp för den uppmärksamheten nu, som energiminister?

– Jag vet inte om jag har något behov av att få utlopp och jag sökte det inte då heller ska sägas, svarar han.

Men du ogillade det inte?

– Det är väldigt få människor som ogillar att få beröm för det man gör. Samtidigt gäller det att inte fångas av det där berömmet. Man får inte tro att man är så bra som de säger när det går bra, och man får inte tror att man är så dålig som de säger när det går dåligt. Man måste ha en distans, konstaterar den samme Ygeman som ska ha hävdat att ”90 procent känner igen mig” och ”jag har till och med blivit igenkänd på ett demensboende”.

– Nej nej, rättar han. Det var inte så. Det där citatet handlade om att jag inte blir igenkänd bland yngre men att risken är betydligt större bland äldre. En 20-åring följer mycket mindre med i politiken och jag menade att det är större risk att bli igenkänd på ett demensboende än en högstadieklass.

"Det är större risk att bli igenkänd på ett demensboende än en högstadieklass", säger Anders Ygeman.

Men det stämmer att ditt alias på Wordfeud är ”ödmjuk” på swahili – och att det inte är för att folk brukar kalla dig ödmjuk?

– Ja, haha, det stämmer. En ironi från att folk då i alla fall när jag skaffade Wordfeud, tyckte att jag var oödmjuk. För att retas, säger Anders Ygeman som inte vill avslöja namnet eftersom han har spelmotståndare så det räcker.

– Jag spelar med Ylva Johansson till exempel. Vi är hyfsat jämna så det blir rätt spännande matcher, säger ministern och blickar ut över Sveriges första förortscentrum, klart 1953, då det fanns teater, bibliotek, post, apotek, folktandvård, och ett gäng butiker kring torget i Årsta.

I december 2017 rapporteras om "mordvåg" i Malmö och dåvarande inrikesministern bjuds in. Besöker Angered i Göteborg med statsministern för att prata trygghet 2016. Inspekterar det tillfälliga lägret för asylsökande i Revingehed utanför Lund.

Kallas betongsosse

– Speciellt när jag var föräldraledig hängde jag här mycket. Det är en riktigt bra vägg här utanför att sitta mot i solen.

I den bemärkelsen är Anders Ygeman som inte sällan beskylls för att driva en konservativ agenda, verkligen betongsosse.

Han har bott i kvarteret i 20 år men att det blev just Årsta i Söderort var mer en kompromiss, hustrun Elisabeth Brandt Ygeman är från Sundbyberg norr om Stockholm och Anders Ygeman själv växte upp så långt söderut som man kan komma med den grenen av tunnelbanans gröna linje, i Hagsätra.

Politiska karriären tar fart

Hans pappa bor kvar i höghuset i Hagsätra, mamman har fått flytta till äldreboende i Rågsved – där Anders Ygemans politiska bana en gång började.

När Ebba Busch Thor citerade Ebba Grön i veckans partiledardebatt i riksdagen – den första sedan valet – kunde regeringens Thåström-fan luta sig mot det faktum att han inte bara började sin politiska karriär som 14-åring i den mytomspunna SSU-klubben Lucidor i Rågsved, Ygeman bodde i princip på fritidsgården Oasen där punkbandet Ebba Grön repade.

Ebba Grön, Rågsved. Ebba Grön. Joakim Thåström, tidigare sångare i Ebba Grön, på Bråvallafestivalen 2013.

Eftersom nya kulturministern Amanda Lind fick frågan och eftersom punk + tonår i Rågsved på åttiotalet skapar fördomar, halkar det ur:

Det är väl inte frågan o m utan hur mycket du rökte på?

– Haha, nej nej, nej, säger Anders Ygeman och skjuter fram de långa armarna.

– Sådant där har jag inte hållit på med. Jag är egentligen för ung för punken. Ebba Grön släppte sin första skiva 1978 och då var jag åtta år. Det var mer nästa punkvåg jag var på, säger ministern och berättar att han gick med i partiet när hans skola skulle läggas ner och det kom två tjejer från SSU och pratade politik och värvade honom.

– Jag har varit samhällsengagerad så länge jag kommer ihåg, rättvisefrågor ur ett allmänt perspektiv. Man kände sig ganska åsidosatt i förorten. Men det var kanske ännu mer internationella rättvisefrågor som engagerade. Nelson Mandela satt fortfarande i fängelse och jag minns hur vi eldade i en tunna vid tunnelbanestationen i Hagsätra på Sharpeville-dagen och sålde ljus för Sydafrika-kommittén. Det var rätt många som gick förbi och sa ”Vad fan håller ni på med, tror ni verkligen att någon i Sydafrika bryr sig?”, berättar Anders Ygeman och fortsätter:

– Sen tar det inte så jäkla lång tid innan Nelson Mandela blir frigiven, och det första han gör är att åka till det här iskalla landet. Han fyller Globen i Stockholm som var nybyggd då, och jag var där. Och så säger han "Det hade inte varit möjligt att avskaffa apartheid om det inte varit för er".

Så det var DU som avskaffade apartheid?

– Klart att det inte var! Inte Lars Ohly i den meningen, ”spela fotboll med Nacka”, svarar Ygeman reptilsnabbt, brett leende.

– Men det var en häftig upplevelse, ett kvitto på att det lilla som vi gjorde här, betydde något. Även om det inte var vår eld på Hagsätra torg som gjorde att Nelson Mandela blev frigiven så var det det internationella engagemanget som till slut fällde apartheid i Sydafrika.

"Jag såg det inte som en frysbox men det var ett helt annat uppdrag än att vara statsråd", säger Ygeman som blev gruppledare för S efter IT-skandalen. Den 21 januari kunde Stefan Löfvens nya regering fotograferas på Lejonbacken framför Riksdagshuset.

1990, när du slapp undan lumpen efter fem dagar och pluggade kriminologi en termin på universitetet, vad såg du framför dig att det skulle bli av dig?

– Hm, bra fråga. Jag hade nog inte så jättestora drömmar. Jag höll på med politik om än på någon fritidsnivå och ville jobba med samhället, säger han och poängterar att han fick vapenfri tjänst som sedermera inte blev någon tjänst.

– Men jag hade ingen livsplan och det tror jag fortfarande inte att jag har. Jag försöker att fokusera på här och nu och att göra det bra. Så har det nog varit genom livet. Det kan man kanske se negativt på ”Hade du inga drömmar om att bli pilot eller något annat?” Men det är nog rätt bra. Risken finns om man drömmer om något där borta att man aldrig riktigt är där man borde vara.

Men är inte det för att du är sosse och fångas upp av partiet?

– Nej, det tror jag verkligen inte. Så har jag inte upplevt det, även om det väl fanns en del illvilliga tungor när jag blev gruppledare.

Som hävdade svågerpolitik och kompisrekrytering.

– Ja. Jag har väldigt svårt att se det faktiskt. Hela den berättelsen utgår ifrån att jag skulle vara impopulär, en belastning och skulle behöva hjälpas. Men så har det inte sett ut. Jag toppade den riksdagslista som ökade mest för Socialdemokraterna i hela landet. Jag var den som på en enskild lista fick mest personkryss i hela landet oavsett parti. Någon partiledare kryper om eftersom den står på fler listor, säger Anders Ygeman, icke förutan stolthet.

– Om någon tycker så och driver det så får de väl göra det. Jag får tala med det jag gör.

Fotbollspappa från betongen Namn: Anders Ingvar Ygeman Född: 17 juni 1970 i Vantörs församling i Stockholm, uppvuxen i förorten Hagsätra. Bor: Bostadsrätt i Årsta. Familj: Hustrun Elisabeth Brandt Ygeman, förbundssekreterare på Handels, en son på 14 år och dotter som är 12. Karriär: Vice ordförande i SSU 1995-1997. Riksdagsledamot sedan 1995. Inrikesminister med ansvar för polisen och terrorbekämpningen 2014-2017. Gruppledare i riksdagen. Aktuell: Som ny energi- och digitaliseringsminister. Visa mer Visa mindre

Är det ett minus i din cv att du aldrig haft ”ett vanligt hederligt jobb”?

– Ja, det kan jag tycka. Samtidigt är det jäkligt svårt om man ska ha ungdomar i politiken. Jag kom in i riksdagen när jag var 24-25, då är det svårt att ha gjort tio år på Volvo innan. Men visst, det är många erfarenheter man skulle vilja ha. Jag skulle till exempel gärna ha velat bo utomlands. Det kanske inte är för sent, men just nu är det ingen erfarenhet.

Var sitter tummen?

– Jag gillar att snickra och hålla på med elektronik, räcker du mig en hammare eller en skruvdragare så hanterar jag saken men om du ger mig en bilmotor sitter tummen farligt centrerad i handen.

Anders Ygeman med frun Elisabeth Brandt Ygeman, andra vice förbundsordförande för Handelsanställdas förbund.

Pekar du med hela handen hemma också?

– Jag tror inte det, jag skulle nog åka ut då, svarar han med ett skratt och tillägger att ”barnen kanske skulle säga det i bland”.

– Jag försöker att vara delaktig hemma men vi gör väldigt olika saker. Jag gillar att planera för familjen, göra matscheman, se till att logistiken fungerar. Men jag skulle inte säga att någon av oss bestämmer. När det gäller matschemat har vi familjeråd en gång i terminen där vi kommer överens om vilka rätter som ska in och vilka som ska ut.

Vem betalar räkningarna?

– Det gör frun. Jag betalar några på autogiro men det är hon betydligt bättre på än jag.

Han förstår vart det ska ta vägen. I mitten av 1990-talet uppdagade Aftonbladet att Anders Ygeman som ung och arbetslös hade dragit på sig 21 noteringar hos Kronofogden där merparten handlade om obetalda p-böter. Det var på tiden innan han blev riksdagsledamot men ändå.

HUR blev det så?

– Uppenbarligen dålig på att parkera och en ansträngd ekonomi, som blev väldigt mycket mer ansträngd av att man var dålig på att parkera och hade svårt att betala sina p-böter. Men jag har fått betala av allt det där.

– Nu kan jag inte minnas när jag parkerade fel sist.

För att du blir skjutsad överallt?

– Nja, vi sålde bilen ett år innan jag blev minister första gången. Nu har vi bilpool men även den behöver parkeras.

Vi ska tillbaka till tiden i SSU där distrikt Stockholm under Anders Ygemans period som ordförande slets med bittra konflikter och såriga strider mellan vänster och höger.

På Ygemans motsatta (högra) sida stod bland annat Mikael Damberg, i dag ny inrikesminister i regeringen efter fyra år som näringsminister.

Anders Ygeman möter Expressens reporter Malin Roos på fiket vid Årsta torg. "Jag vet att jag inte skulle vara statsråd om det inte gick att kombinera med mitt familjeliv", säger Anders Ygeman. "Jag har verkligen ingen karriärplan", säger Anders Ygeman.

När du efter att din nya regeringsposition hade presenterats sa i Expressen TV att ”ingen visste vad en inrikesminister gjorde” – hur mycket var det en passning till Mikael Damberg, för gammal ost?

– Inget alls, tvärtom. När jag blev inrikesminister hade vi inte haft en inrikesminister på 20 år och ingen beskrev det som en ”åtråvärd post”. 20 år tillbaka i tiden hade det nog betraktats som ett nedköp att gå från näringsminister med ansvar för jobb och näringslivets utveckling till ”krisberedskap”, men i dag är det ett uppköp. Det beror inte på något jag gjorde i första hand, utan på att de här frågorna kommer så mycket högre upp på den politiska dagordningen.

– Jag har bokat in en träff med Micke där vi ska sitta och prata om inrikesministerposten.

Du var profilerad nej-sägare till EU. Om det hade varit val om EU-medlemskap i dag, hur hade du röstat då?

– Jag vet faktiskt inte och jag har inte behövt ta ställning till det heller. Jag skulle inte vilja att Sverige lämnade EU i dag men jag vet inte hur jag hade röstat. Jag träffade en gammal vän från Norge som också var aktiv på nej-sidan för någon vecka sedan. Hon hade ändrat sig och var ja-anhängare nu, men å andra sidan är frågan lite mer aktuell i Norge än den är i Sverige i dag.

– Jag är kluven fortfarande, medger Anders Ygeman och redogör för sina tre bärande argument mot EU.

– Miljön, där vi var rädda för att den inre marknaden skulle styra miljöreglerna, men där vi hade helt fel. Klimatfrågan hade aldrig kunnat gå fram så mycket utan EU. Sedan jobben, och där hade jag mer rätt än jag hade önskat. EMU-projektet har varit negativt för tillväxten på europeiska kontinenten. Nummer tre är det demokratiska underskottet och där har jag olika uppfattning. Det finns ett stort demokratiskt underskott i EU, besluten fattas långt från befolkningen, samtidigt är det svårt att tänka sig att 26 eller 27 länder kan ha så mycket bättre arbetsformer.

I dag är han fotbollspappan som aldrig missar dotterns matcher. Här på plan med ministerkollegan Ibrahim Baylan i Almedalen 2016.

Kunde inte få barn

Du har berättat att den svåraste tiden i ditt liv var när du och din hustru Elisabeth försökte få barn, hur länge fick ni vänta?

– Jag vet inte i tid så, men det var en ganska lång tid som det var tufft. Man går en ganska stor del av sitt liv och tror att det ska vara väldigt lätt att få barn och där samhällets hela information handlar om att man ska skydda sig och använda preventivmedel, sen är man i en situation som är det helt motsatta. Det var svårt.

Jag har inga planer på att välja bort mina barn

Nu har ni två barn, som du har sagt i bland är ”trötta så de kräks på kommentarer om att deras pappa var på tv” - vad säger de om att du är tillbaka som minister?

– De är mycket mer förberedda nu, men visst, de tycker säkert att det är jobbigt om jag är i media.

– Jag sa redan när min son föddes att jag skulle prioritera barnen i varje läge, och jag vet att jag inte skulle vara statsråd om det inte gick att kombinera med mitt familjeliv. Jag har inga planer på att välja bort mina barn.

November 2011: Socialdemokraternas nye partiledare heter Håkan Juholt. Anders Ygeman är trafikpolitisk talesperson.

Håkan med alla sina goda och sina dåliga sidor går nog ändå till historien som en parantes

Efter valnederlaget 2006 nämndes du som blivande miljöminister om Mona Sahlin hade fått chansen att bilda en rödgrön regering. Hur ser din kontakt med Sahlin ut i dag?

– Den är väldigt liten men vi träffades senast på Lisbeth Palmes begravning. Det är sant att jag fanns med i spekulationerna om att bli minister men det är också sant att jag var med i spekulationerna om att jag skulle petas i hennes skuggregering. Jag hade respekt för henne men vi var inte nära vänner.

Hur går Håkan Juholt till historien?

– Håkan med alla sina goda och sina dåliga sidor går nog ändå till historien som en parantes. En kortvarig partiledare som aldrig prövades i val.

Är det rättvist?

– Jag tror inte politik är rättvist faktiskt. Jag tror inte att man ska förvänta sig att den ska vara det heller.

Anders Ygeman: "Jag tror inte att någon som håller på med politik på den här nivån går och längtar efter vare sig partiledarrollen eller statsministerposten". Anders Ygeman om avsatte S-ledaren Håkan Juholt: "En parentes".

När Expressen skickade en webbenkät till förtroendevalda socialdemokrater inför valet svarade 495 personer – över 40 procent, av 1 250 – att de ville se Anders Ygeman som nästa partiledare. Vill Anders Ygeman det också?

– Jag tror att Stefan Löfven kommer sitta betydligt längre än ni tror. Hittills verkar det som att jag får rätt, han är omvald som statsminister och partiordförande. Jag tror att Stefan Löfven är som starkast när det är som tuffast, svarar energiministern.

OM Stefan Löfven LIKVÄL i morgon dag skulle besluta sig för att avgå och du får frågan?

– Då skulle jag vara tvungen att svara på den, då...

– Jag tänker inte svara på frågan innan jag får den, det verkar dumt. Men jag tror inte att någon som håller på med politik på den här nivån går och längtar efter att få ta över vare sig partiledarrollen eller statsministerposten. Man kan lätt tro det om man betraktar politiken från utsidan men vi som är på insidan vet vilka uppoffringar det innebär.

Håkan Juholt hamnade till slut i Reykjavik, Urban Ahlin ska flytta till Kanada. Vilken ambassadörspost skulle du vilja ha om du en dag tvingas lämna politiken?

– Återigen, jag går inte runt och drömmer om vad jag ska göra efter det här. Jag hade en tid direkt efter förrförra valet innan jag hade fått frågan av Stefan, då var jag trött på en tid i riksdagen där det var svårt att se resultaten av vad jag gjorde. Då var jag sugen på att gå till näringslivet. Om jag skulle tvingas resonera om vad jag skulle göra efter politiken skulle jag hellre se att jag gör något som är annat än politik.

Men, säger Anders Ygeman igen.

– Jag har verkligen ingen karriärplan.

Den sista lattepappan har lämnat kaféet för att hitta ett ställe där det går att få barnmaten värmd. Strömmen har inte kommit tillbaka och vi är helt ensamma kvar när servitören håller fram kannan.

– Det här är det sista varma kaffet jag har på hela dagen.

– Häll på, säger Ygeman.