Xis ilska mot Putin efter lögnerna om invasionen

I början av Rysslands invasion mot Ukraina var det många som spådde att västmakternas sanktioner mot Ukraina skulle bli veka och att Ryssland genom att samarbeta med sina allierade skulle kunna runda dem.

Men båda antagandena visade sig vara felaktiga, skriver The Guardian.

– Sanktioner har överträffat de flestas förväntningar och även Putins, säger Tim Ash, Rysslandsexpert vid tankesmedjan Chatham House, till The Guardian.

Han tar också upp att bolag som McDonald’s själva valt att lämna landet. Totalt handlar det om omkring 1 000 större bolag, enligt Ash.

Botoximporten och bilförsäljningen dyker

Effekterna har blivit kännbara. En följd som mest drabbar välbeställda ryssar är att importen av botox har sjunkit med 74 500 enheter mellan januari och mars, jämfört med samma period förra året, efter att en stor västerländsk tillverkare avslutade exporten till Ryssland.

Men avkylningen påverkar hela den ryska ekonomin som kastats in i en djup recession och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) bedömer att den kommer krympa med 10 procent under året, rapporterar The Guardian.

I maj sjönk bilförsäljningen till 24 000 bilar i Ryssland. En minskning med 83 procent i jämfört med månaden före – och en än större minskning jämfört med i maj 2021 då det såldes närmare 150 000 bilar.

Som en följd av sanktionerna har det även uppstått brist på flygplansdelar och komponenter till IT-system.

Xis ilska efter Putins lögner om Ukraina

När Ryssland uteslöts från betalsystemet Swift förväntades Kina kliva in och erbjuda en alternativ allians med Moskvas centralbank – men så blev det inte.

– President Xi är arg eftersom Putin ljög om sina avsikter kring Ukraina. Nu när invasionen är i verket har den utlöst en levnadskostnadskris i Kina som förvärrar Xis andra ekonomiska problem, säger Tim Ash till The Guardian.

Att Putin räknade med Xis ekonomiska stöd bedöms som en rejäl blunder.

– Det var en stor brist i Putins strategi att tro att Kina skulle lösa ut honom. Det var en kolossal villfarelse, säger Yakov Feygin, Rysslandsexpert vid amerikanska Berggruen Institute, till The Guardian.

LÄS MER: Xi Jinpings aggressiva svar när Xinjiang togs upp