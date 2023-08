William, 24, sparar upp till 25 000 kronor i månaden

37 procent av svenskarna sparar mindre i år jämfört med i fjol, enligt en undersökning genomförd av Ipsos.

Ytterligare en undersökning, från Swedbank, visar att 80 procent av personer mellan 18-29 är oroliga över sin ekonomiska situation och att var tredje ung person har dragit ner på sitt sparande.

William Sjöholm, 24, försöker gå mot strömmen och i stället öka sitt sparande.

Målet: Att bli ekonomiskt oberoende, eller mer konkret spara ihop 15 miljoner kronor.

– Det är mest för att äga min tid och göra exakt det jag vill. Jag vill inte vara knuten till ett visst företag, och kanske vilja kunna jobba utomlands som konsult, så jag inte behöver vara fast vid Sverige, säger han.

Flyttade från Stockholm

Han har sedan tidigare packat väskorna och flyttat från Stockholm till Västervik där han bor med sin sambo. På så vis fanns och finns det många kronor att spara.

– Det är ju ganska dyrt att bo i Stockholm, med bostad och så, och då flyttade jag ner till Västervik och hittade en fem gånger billigare lägenhet som var större och låg nära vattnet, som var mycket schystare, säger han.

William Sjöholm arbetar i dag som personlig assistent och säljare parallellt och klockar in på 35-55 arbetstimmar i veckan.

– Lönen varierar ganska mycket. Det beror på vad jag säljer, så det kan variera tiotusentals kronor varje månad. Det beror även på hur mycket jag vill arbeta också, det varierar ganska mycket.

– Jag sparar mellan 18-25 000 kronor i månaden. Det beror lite på om jag får in hyresintäkter och lite sånt.

Ja, under sommaren hyr William Sjöholm nämligen ut sin lägenhet.

– Jag får in lite pengar under sommaren, under en viss period, eftersom jag hyr ut min lägenhet och flyttar in i föräldrarnas lantställe under en kortare period, säger han och tillägger att han hjälper till med underhållet av huset medan han bor där.

Känner du att du ger upp något genom den här livsstilen?

– Jag förlorar ganska mycket av min egentid, jag gillar att träna mycket, så jag kan inte lägga ner lika mycket på gym som jag skulle vilja göra.

Men William säger också att han hoppas kunna resa mycket utomlands och njuta av livet.

Under sommaren hyr William och sambon Linnea ut lägenheten för att kunna spara mer pengar. Foto: Privat

Då beräknar han bli ekonomiskt oberoende

Det var pappa som inspirerade William Sjöholm att börja spara och i dag försöker han i sin tur hjälpa släktingar som behöver hjälp med att spara eller investera i aktier och fonder.

– Just 25 000 i månaden har jag kanske sparat i ett år, men jag har alltid sparat ganska mycket sedan jag var 12 år, säger han.

Vad har du för knep?

– Man kanske inte behöver festa varje vecka, till exempel, och planera inköp av mat. Ingen onödig konsumtion. Man behöver ju inte alltid ha det nyaste. Jag kollar mest runt där det finns bra erbjudanden. Till exempel köpa vinterkläder efter säsongen, de brukar ju rea ut det ganska mycket.

Vad har du för fler tips till andra som vill spara?

– Det är väl att försöka jobba ganska mycket i ung ålder, flytta till en mindre ort och inte ta onödiga sms- och privatlån för att köpa konsumtionsgrejer, utan då ska det vara investeringar som man lägger pengarna på. Och så kan man ju fråga om tips från sina föräldrar.

William Sjöholm bor ihop med sin sambo som även hon har börjat lägga mer krut på sparandet.

När hoppas du kunna vara ekonomiskt oberoende?

– Tanken är att gå ner lite i tid när jag ändå har fått upp mitt kapital ganska bra i dag, så det sköter nästan sig själv. Så jag ska fortsätta så här i säg tre år till, sedan kan jag gå ner ganska mycket i tid och kanske sluta när jag är 35 någonting. Det är planen.

LÄS MER: Premium Magiska knepet som får dina sparpengar att växa