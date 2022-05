De senaste veckorna har 200 fall av apkoppor upptäckts på olika håll i världen – i länder där viruset vanligtvis inte rör sig. Enligt smittskyddsmyndigheten ECDC rör det sig om 219 fall i länder såsom USA, Australien och flera europeiska länder.

Viruset har också spridit sig till Norden, och två fall har bekräftats i Sverige. Ett i Stockholmsregionen, och ett i Västra Götland.

Sylvie Briand, chef för pandemiberedskap på WHO, säger under en pressträff på fredagen att man väntar sig att fallen ökar under de kommande dagarna.

– Vi är fortfarande bara i början, säger hon, men tillägger att det inte finns någon orsak till oro för allmänheten, säger hon enligt The Guardian.

– Det är inte som covid eller andra sjukdomar, som sprider sig snabbt.

”Kan begränsas”

Apkoppor är släkt med smittkoppor, en dödlig sjukdom som utrotades på 80-talet. Dödligheten för dem som smittats av apkoppor är dock mycket lägre än för dem med smittkoppor.

De första symtomen är bland annat hög feber, svullna lymfkörtlar och vattkoppsliknande utslag. Det finns antivirala medel som utvecklats för behandling av smittkoppor som är effektiva även i behandlingen mot apkoppor, säger Briand.

Men vad som orsakat den plötsliga spridningen av viruset är fortsatt oklart. Preliminära undersökningar tyder på att viruset inte har muterat, enligt henne.

– Om vi sätter in de rätta åtgärderna nu kan vi förhoppningsvis begränsa spridningen på ett enkelt sätt.

